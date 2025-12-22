Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u studenome porasla za 149 milijuna eura

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju studenoga ove godine iznosila je 26,2 milijarde eura, što je za 149 milijuna eura ili 0,6 posto više u odnosu na prethodni mjesec, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

OMF-ovi su na kraju studenoga ukupno imali 2.396.298 članova, odnosno njih 4.869 ili 0,2 posto više u odnosu na listopad 2025. godine. U studenome su OMF-ovi zabilježili 7.107 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 92,5 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u studenome ove godine prestalo je članstvo za 2.238 osiguranika.

U studenome su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 146,9 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 50,1 milijun eura, što je za 1,6 milijuna eura ili 3,2 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju studenoga za A kategoriju iznosili su 0,17 posto, za B kategoriju 0,18 posto, a za C kategoriju 0,13 posto.

I prinosi na godišnjoj razini su bili pozitivnog predznaka u sve tri kategorije – u kategoriji A se bilježi rast za 15,2 posto, u kategoriji B za 8,7 posto, a u kategoriji C za 2,51 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,42 posto, za Mirex B 5,54 posto i za Mirex C 3,29 posto, naveli su iz Hanfe.

Inače, krajem studenoga se u kategoriji B nalazilo 75,02 posto članova, u kategoriji A 21,52 posto, a u kategoriji C 3,46 posto ukupnog broja članova OMF-ova.

Obveznice su na kraju 11. mjeseca i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 14,9 milijardi eura i udjelom od 56,8 posto, pri čemu se taj udjel povećao za 0,32 postotnih bodova na mjesečnoj razini. Istovremeno, povećala se i zastupljenost ulaganja u dionice, za 0,1 postotni bod, te su ona krajem studenoga iznosila 6,4 milijarde eura, odnosno 24,4 posto imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 14 posto, a ulaganja u strane dionice 10,4 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 2,7 milijardi eura i udjelom od 10,3 posto, koji se smanjio za 0,1 postotni bod u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u studenome 6,6 posto imovine OMF-ova, odnosno 1,7 milijardi eura, što na mjesečnoj razini predstavlja rast za 0,4 postotna boda, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova veća za 11,3 milijuna eura

Na kraju studenoga u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 439.866 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 50.660 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 14 milijuna eura, što je 16,3 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 4,5 milijuna eura, što je na mjesečnoj razini pad za 21,8 posto.

Neto imovina DMF-ova u studenome je tako dosegnula iznos od 1,61 milijardu eura, što je za 11,3 milijuna eura ili 0,7 posto više na mjesečnoj razini. I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,5 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 27,9 posto te investicijski fondovi s 9,4 posto. Pritom, udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,4 postotna boda, dionica za neznatna 0,03 postotna boda, dok je udio ulaganja u investicijske fondove pao za 1,3 postotna boda.

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 111 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u studenome poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila četiri milijarde eura te je bila za 0,8 milijuna eura ili 0,02 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju 11. mjeseca iznosila je 225,4 milijuna eura, uz mjesečni pad za 0,2 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda bio u minusu 0,03 posto.