Od “jednoroga” do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima

Nakon godina brzog rasta i ambicioznih planova, pionir craft revolucije suočava se s gubicima, zatvaranjem barova i pritiskom investitora.

BrewDog, vodeći europski neovisni proizvođač craft piva poznat po brendovima poput Punk IPA i Elvis Juice, angažirao je savjetnike kako bi nadgledali prodaju koja bi mogla dovesti do razdvajanja jednog od najpoznatijih škotskih poduzeća.

Prema pisanju Sky Newsa uprava BrewDoga imenovala stručnjake za restrukturiranje iz AlixPartnersa kako bi zaprimali interes potencijalnih kupaca. Izvori navode da je AlixPartners posljednjih dana počeo kontaktirati moguće zainteresirane strane, a postavljen je i kratak rok za podnošenje neobvezujućih ponuda.

Prodaja bi mogla značiti da oko 220.000 pojedinačnih dioničara BrewDoga, koji su postali investitori kroz program “Equity for Punks”, ostanu s malim ili nikakvim povratom na svoju prosječnu investiciju od oko 400 funti.

S druge strane, neki su investitori ostvarili značajan povrat prodajom udjela u ranijim krugovima financiranja. Tvrtka je ukupno prikupila oko 75 milijuna funti prodajom dionica kupcima, nudeći pogodnosti poput popusta i ranog pristupa novim craft pivima, piše Sky News.

Prva takva crowdfunding kampanja održana je 2009., a posljednja 2021. godine.

Proces prodaje dolazi u trenutku teških uvjeta za neovisne pivovare, pri čemu je grupacija iza brenda Black Sheep nedavno prodana kroz ubrzani stečajni postupak.

Vrijednost veća od dvije milijarde eura

Osnovan 2007., BrewDog je stekao reputaciju inovativnog brenda, a osnivači James Watt i Martin Dickie često su izazivali kontroverze marketinškim kampanjama. Watt, koji i dalje ostaje jedan od najvećih dioničara, navodno razmatra mogućnost da ponovno kupi tvrtku, a izvori navode da već ispituje podršku financijskih partnera.

Jedan insajder rekao je da bi tvrtka danas postigla znatno nižu cijenu od nekada spominjane procjene vrijednosti od dvije milijarde funti (2,3 milijarde eura), koja je ranije potaknula nade investitora u izlazak na burzu.

Godine 2017. TSG Consumer Partners preuzeo je 21-postotni udio u BrewDogu u transakciji koja je implicirala status “jednoroga”, odnosno procjenu vrijednosti od najmanje milijardu dolara. Otada se, međutim, BrewDog suočava s rastućim gubicima, zatvaranjem niza barova i smanjenjem broja zaposlenih.

Globalna prepoznatljivost

Prošle je godine tvrtka zabilježila gubitak od 37 milijuna funti (42,6 milijuna eura) uz promet od 357 milijuna funti (411 milijuna eura). BrewDog posluje s 72 bara diljem svijeta, uključujući London i Las Vegas. Zapošljava oko 1400 ljudi te drži oko četiri posto vrijednosnog udjela na britanskom maloprodajnom tržištu piva. Tvrtka proizvodi pet od osam najprodavanijih britanskih craft brendova, uključujući Hazy Jane, Wingman i Lost.

Njene četiri pivovare – u Ellonu u Škotskoj te pogoni u SAD-u, Australiji i Njemačkoj – mogle bi biti prodane odvojeno od ostatka grupacije, ovisno o tijeku procesa koji vodi AlixPartners.

“Kao i mnoge tvrtke koje posluju u izazovnom gospodarskom okruženju i suočene su s trajnim makroekonomskim pritiscima, redovito razmatramo opcije s fokusom na dugoročnu snagu i održivost kompanije. Nakon godine odlučnih poteza u 2025., usmjerenih na smanjenje troškova i operativnu učinkovitost, imenovali smo AlixPartners kako bi podržao strukturirani i konkurentni proces procjene sljedeće faze ulaganja u poslovanje. Riječ je o promišljenom i discipliniranom koraku usmjerenom na jačanje dugoročne budućnosti brenda BrewDog i njegovih operacija”, rekao je James Watt.