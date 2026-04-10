Optimizam pred pregovore: Azijske burze na putu prema najboljem tjednu u tri godine

Pozitivno raspoloženje među ulagačima podupiru signali diplomatskih pomaka, dok kretanja na tržištu nafte i dalje odražavaju visoku razinu neizvjesnosti.

Azijske burze porasle su u petak i na putu su prema najboljem tjednom rezultatu u više od tri godine, nakon što je Izrael zatražio razgovore s Libanonom, što je potaknulo nadu u smirivanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje ključnog Hormuškog tjesnaca. Delegacije iz Teherana i Washingtona trebale bi se sastati u Pakistanu u subotu.

MSCI-jev najširi indeks azijsko-pacifičkih dionica izvan Japana porastao je 0,9 posto, čime je tjedni rast dosegnuo 7,3 posto, najviše od studenog 2022. Kineski ChiNext predvodio je dobitke skokom od 3,8 posto.

Cijene raste i u Kini

Futuresi na američki S&P 500 preokrenuli su ranije gubitke i trgovali se bez promjene. Tržišta nafte ostala su nestabilna, lagano se oporavljajući s najnižih razina u mjesec dana. Cijena Brenta porasla je 1,5 posto na 97,33 dolara po barelu.

Hormuški tjesnac i dalje je uglavnom zatvoren za pomorski promet, pri čemu je promet brodova u četvrtak bio ispod 10 posto uobičajenih razina, dok Teheran demonstrira kontrolu nad ovom strateškom točkom.

Rani znakovi utjecaja sukoba na Bliskom istoku već su vidljivi u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu. Cijene na razini proizvođača u Kini porasle su u ožujku prvi put u tri i pol godine, pokazuju službeni podaci.

Japan pušta zalihe nafte

Japanska premijerka Sanae Takaichi najavila je da će Tokio od svibnja početi puštati zalihe nafte dovoljne za 20 dana kako bi osigurao stabilnu domaću opskrbu. Japanski indeks Nikkei 225 porastao je 1,8 posto, pri čemu su dionice Fast Retailinga dosegnule rekordnu razinu nakon boljih od očekivanih poslovnih rezultata. Jen je oslabio 0,2 posto prema dolaru, piše Reuters.

Južnokorejski KOSPI porastao je 1,4 posto, ostvarivši najbolji tjedni rezultat u gotovo pet godina, unatoč upozorenju središnje banke da bi širenje sukoba moglo usporiti rast i potaknuti inflaciju. Banka je pritom zadržala kamatne stope nepromijenjenima.