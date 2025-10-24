Ovom tržištu svi analitičari predviđaju rast, a jedna hrvatska kompanija već ga predvodi

Europsko tržište zamjenskih autodijelova vrijedi više od 120 milijardi eura i nastavlja rasti, a Tokić se nalazi među liderima spremnima za novi investicijski iskorak.

Europsko tržište zamjenskih autodijelova (aftermarket) obuhvaća sve što se s vozilom događa nakon što napusti prodajni salon – od dijelova i potrošnog materijala, preko guma i dijagnostike, do servisa i logistike. To je razgranat i dinamičan ekosustav u kojem sudjeluju proizvođači (OEM i Tier-1), neovisni dobavljači i servisi (IAM), veletrgovci, e-trgovine i flotni operateri.

Prema podacima analitičke kuće Market Data Forecast, vrijednost europskog aftermarketa prošle je godine iznosila oko 126,5 milijardi eura, a procjene pokazuju da bi do 2033. godine mogla dosegnuti impresivnih 220,2 milijarde eura, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 6,35 posto. Njemačka predvodi kao najveće pojedinačno tržište, dok konsolidacija velikih distributera i ubrzana digitalizacija prodajnih kanala dodatno pogone rast — koji već nadmašuje prosjek tradicionalne automobilske industrije. U isto vrijeme, online segment (e-commerce aftermarket) samostalno vrijedi gotovo 30 milijardi eura, a mogao bi se utrostručiti do 2034. godine, zahvaljujući dvoznamenkastom godišnjem rastu.

Ključan stup nove mobilnosti

Dugoročni trendovi dodatno idu u prilog industriji. Prosječna starost putničkih automobila u Europskoj uniji iznosi 12,3 godine, dok su laka dostavna i teška vozila još starija. Kako ističu iz Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), starenje voznog parka izravno povećava učestalost popravaka i zamjena potrošnih dijelova, pa tržište raste čak i kada prodaja novih vozila stagnira. Uz to, sve veća aktivnost na tržištu rabljenih automobila produljuje “drugi život” vozila, osiguravajući stalnu potražnju za rezervnim dijelovima i servisnim uslugama.

Dodatni zamah donose digitalizacija i online prodaja, koji omogućuju brži pristup dijelovima, veću transparentnost cijena i širu dostupnost proizvoda. Istodobno, rast flotnih sustava i modela dijeljenja vozila (mobility-as-a-service) otvara nova tržišta za standardizirano održavanje i ugovorne servise, pretvarajući aftermarket u jedan od ključnih stupova nove mobilnosti u Europi.

U iduće dvije i pol godine Tokić planira investicijski ciklus vrijedan 50 milijuna eura, koji uključuje izgradnju novog distribucijskog centra površine 44 000 m², akvizicije i daljnja tehnološka ulaganja

Stabilan rast i otpornost

U takvom sektoru snažnog rasta pozicionirala se i Tokić grupa, vodeći regionalni distributer autodijelova i prateće opreme. Od skromnih početaka u trgovini od tridesetak kvadrata, Tokić je u 35 godina izrastao u regionalnog lidera sa 123 poslovnice u Hrvatskoj i Sloveniji. To potvrđuje sposobnost kompanije da iskoristi prednosti industrije s velikim potencijalom. U Hrvatskoj je više od 80 posto vozila starije od pet godina, što stvara stalnu i rastuću potražnju za zamjenskim dijelovima. Slična je situacija i u Sloveniji, gdje je 76 posto vozila starije od pet godina. To stvara čvrstu bazu potražnje na kojoj tvrtka gradi organski rast.

Tokić sustavno ulaže u modernizaciju poslovanja: od automatiziranih skladišta i digitalne prodaje, do uvođenja Big Data i AI alata za praćenje nabave, prodaje i distribucije. Jedna od ključnih prekretnica bila je akvizicija slovenskog Bartoga 2020. godine, kojom je započela nova faza širenja. U samo četiri godine prihodi Bartoga gotovo su se udvostručili zahvaljujući sinergiji nabave, optimizaciji procesa i širenju asortimana.

Rezultati za 2024. godinu potvrđuju stabilan rast i otpornost: Tokić je ostvario 232 milijuna eura prihoda, što je 10,5 posto više nego godinu ranije, dok je dobit porasla 14 posto, na devet milijuna eura. U istom razdoblju, omjer neto duga i EBITDA-e poboljšan je na 2,5 puta, što pokazuje snažnu financijsku disciplinu.

Predsjednik Uprave Tokić grupe Ivan Šantorić na predstavljanju Javnog poziva na upis i podnošenja ponuda za kupnju dionica kompanije

Veliki investicijski ciklus

U iduće dvije i pol godine Tokić planira investicijski ciklus vrijedan 50 milijuna eura, koji uključuje izgradnju novog distribucijskog centra površine 44 000 m², akvizicije i daljnja tehnološka ulaganja. Većinu kapitala planira prikupiti putem inicijalne javne ponude (IPO) koja traje do 31. listopada. To je treća velika javna ponuda ove godine u kojoj se nudi do 1,2 milijuna dionica – milijun novih i 200 000 postojećih – po cijeni između 20,20 i 25,60 eura po dionici. Tokićeva dionica je ujedno prva hrvatska dionica na slovenskom tržištu za koju je izvršena notifikacija Prospekta.

Kako je istaknuo Milan Horvat, konzultant i suvlasnik FIME u svom postu na Linkedinu:

“Prema analizama, gornji raspon cijene je povoljan za ulagače. Investicijska zajednica tako ima priliku portfelje obogatiti novom kvalitetnom dionicom i time podržati razvoj i budućnost kompanije i ambicije njezine uprave, kao i nastaviti viziju braće Tokić koji su je svojim predanim radom doveli do ove prekretnice.”

