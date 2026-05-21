Prihodi najvrjednije kompanije na svijetu skočili 85 posto, ali dionice joj ipak pale

Tehnološki div iz Kalifornije nadmašii je očekivanja analitičara, ali rastuća konkurencija i pokušaji diverzifikacije poslovanja izvan velikih tehnoloških kompanija, ostavili su investitore opreznima.

Proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju Nvidia ponovno je premašio očekivanja Wall Streeta zahvaljujući snažnoj potražnji za svojim naprednim AI čipovima. Kompanija je u srijedu objavila da je u razdoblju od veljače do travnja ostvarila neto dobit od 58,32 milijarde dolara (53,7 milijardi eura), odnosno 2,39 dolara po dionici, u usporedbi s 18,78 milijardi dolara (17,3 milijarde eura), odnosno 76 centi po dionici, u istom razdoblju godinu ranije. Isključujući jednokratne stavke, Nvidia je ostvarila zaradu od 1,87 dolara po dionici.

Prihodi su porasli 85 posto, na 81,62 milijarde dolara (75,1 milijardu eura), u odnosu na 44,01 milijardu dolara (40,5 milijardi eura) godinu ranije.

“Izgradnja AI tvornica, najveće infrastrukturne ekspanzije u povijesti čovječanstva, ubrzava se nevjerojatnom brzinom”, poručio je direktor Nvidije Jensen Huang.

Dominacija Nvidije na tržištu GPU-ova (grafičkih procesorskih jedinica) glavni je pokretač njezina rasta.

Diverzifikacija klijenata

“Iako je Nvidia prvenstveno fokusirana na GPU-ove, ona je i dalje najveći igrač na tržištu CPU-ova (centralnih procesorskih jedinica), daleko ispred AMD-a i Intela s 20 milijardi dolara prodaje CPU-a”, rekao je Ben Barringer, direktor tehnoloških istraživanja u Quilter Cheviotu.

Uz rast prihoda i dobiti, operativni troškovi Nvidije porasli su 49 posto, na 7,75 milijardi dolara (7,1 milijardu eura).

Kompanija također pokušava diverzificirati bazu klijenata kako bi manje ovisila o velikim operaterima podatkovnih centara, dok vlade i druge industrije postaju sve važniji izvor potražnje za AI čipovima, prenosi Bloomberg.

Za tekući kvartal Nvidia prognozira prihode od oko 91 milijarde dolara (83,7 milijardi eura), dok analitičari očekuju 87,29 milijardi dolara (80,3 milijarde eura).

Prinosi i otkup dionica

Unatoč snažnim rezultatima i optimističnim prognozama, mnogi investitori ostaju oprezni zbog mogućeg usporavanja nakon trogodišnjeg AI booma tijekom kojeg je tržišna vrijednost Nvidije narasla s 400 milijardi dolara (368 milijardi eura) krajem 2022. na čak 5,4 bilijuna dolara (pet bilijuna eura) zaključno sa srijedom.

Dionice kompanije iz Santa Clare u Kaliforniji blago su pale u trgovanju nakon zatvaranja burze, na 222,12 dolara, nakon što su redovno trgovanje završile na 223,47 dolara.

Kompanija je također najavila planove za vraćanje novca dioničarima, odobrivši program otkupa vlastitih dionica vrijedan 80 milijardi dolara (73,6 milijardi eura) te povećanje kvartalne dividende s jednog centa na 25 centi po dionici, piše Euronews

“Kompanija povećava dividendu i otkup dionica, slijedeći put kojim je nekad krenuo Apple povećavajući povrat za dioničare”, rekao je Barringer, dodajući da su “prinosi zasad i dalje mali, ali nada je da je ovo početak većih povrata u budućnosti”.