Rast inflacije ne zabrinjava pretjerano potrošače u eurozoni, pokazuje anketa ECB-a

Potrošači očekuju slabiji gospodarski rast i sporiji rast prihoda, ali zasad ne vjeruju da će inflacija dugoročno izmaknuti kontroli.

Potrošači u eurozoni zadržali su ista ili su čak smanjili očekivanja o budućoj inflaciji u travnju, što je ohrabrujući signal za kreatore monetarne politike jer ključna srednjoročna očekivanja o kretanju cijena i dalje ne upućuju na značajnije udaljavanje od cilja Europske središnje banke (ECB), pokazalo je istraživanje objavljeno u ponedjeljak.

Inflacija je u travnju porasla na tri posto, ponajviše zbog viših cijena nafte, čime je ostala znatno iznad ECB-ova cilja od dva posto. Pojedini dužnosnici izrazili su zabrinutost da se očekivanja kućanstava sve više udaljavaju od ciljne razine, što bi moglo signalizirati gubitak povjerenja u sposobnost središnje banke da zadrži stabilnost cijena.

Stariji manje optimistični

Međutim, travanjsko izdanje mjesečne ankete ECB-a među potrošačima pokazalo je umjereniji trend. Očekivanja inflacije za sljedećih godinu dana ostala su nepromijenjena na četiri posto, dok su očekivanja za razdoblje od tri godine smanjena na 2,9 posto, s prethodnih tri posto.

Anketa, koja predstavlja važan input za rasprave o monetarnoj politici na sastanku ECB-a 11. lipnja, pokazala je i da su očekivanja inflacije za pet godina unaprijed ostala nepromijenjena na 2,4 posto.

“Ispitanici iz nižih dohodovnih skupina i dalje u prosjeku prijavljuju nešto višu percepciju i očekivanja inflacije”, navodi ECB. “Mlađi ispitanici i dalje iskazuju niža očekivanja inflacije i nižu percepciju rasta cijena od starijih ispitanika.”

Rezultati ankete vjerojatno neće značajnije promijeniti tržišna očekivanja u kratkom roku jer su dužnosnici ECB-a već jasno signalizirali povećanje depozitne kamatne stope od dva posto za 0,25 postotnih bodova na sastanku u lipnju.

Očekuju manji rast prihoda

Ipak, podaci bi mogli smanjiti očekivanja o dodatnim povećanjima kamatnih stopa nakon toga, budući da ne sugeriraju potrebu za agresivnim zaoštravanjem monetarne politike kakvo je viđeno 2022. godine, kada je inflacija izmaknula kontroli i dosegnula dvoznamenkaste stope.

Djelomično je to posljedica činjenice da su očekivanja gospodarskog rasta postala pesimističnija. Potrošači sada očekuju da će gospodarstvo eurozone u idućih godinu dana pasti za 2,2 posto. Istodobno su smanjili i procjene rasta vlastitih prihoda, na 0,8 posto, s prethodnih 1,2 posto.

Novi podaci o inflaciji u eurozoni bit će objavljeni u utorak, a ekonomisti koje je anketirao Reuters očekuju da će stopa inflacije porasti na 3,2 posto. Rast cijena mogao bi se dodatno ubrzati tijekom sljedećih mjeseci, a vrhunac bi mogao dosegnuti razinu blizu četiri posto.