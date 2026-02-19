RH izdala 10-godišnju eurobveznicu uz prinos od 3,298 posto

Ministarstvo financija uspješno je na međunarodnom tržištu izdalo 10-godišnju euroobveznicu u vrijednosti dvije milijarde eura, uz kuponsku kamatnu stopu od 3,25 posto i prinos od 3,298 posto, izvijestili su iz tog ministarstva.

“Ministarstvo financija Republike Hrvatske je dana 17. veljače 2026. godine uspješno provelo ponudu euroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu od 2 milijarde eura i dospijeća 2036. godine”, naveli su u priopćenju, dodavši da su zajednički agenti izdanja bili su Deutsche Bank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International i UniCredit/Zagrebačka banka.

Transakcija je izvršena unutar jednog dana,od objave do zatvaranja knjige upisa, a postignut je, kako su naveli, izvanredan interes međunarodnih investitora, praćen i od strane domaćeg tržišta. “Ukupna potražnja je na zatvaranju knjige upisa bila gotovo 9 milijardi eura, odnosno iznad 4 puta više od konačnog iznosa izdanja”, izvijestili su iz Ministarstva financija.

Hrvatsku obveznicu kupilo je više od 200 institucionalnih ulagatelja iz područja DACH regije, Ujedinjenog Kraljevstva, zemalja Beneluxa, Republike Hrvatske, područja središnje i istočne Europe (CEE) te ostalih zemalja, što uključuje i ulaganja središnjih banaka i institucija Europske unije.

“Navedeno je omogućilo značajnu optimizaciju uvjeta (cijene) izdanja – prinos na izdanju određen je na razini od 55 baznih bodova iznad standardno primjenjivog referentnog pokazatelja, što je do sada rekordno niska razina za 10-godišnju euroobveznicu Republike Hrvatske”, istaknuli su iz tog ministarstva.

U tijeku upis novih “trezoraca” za građane

Podsjetimo, u tijeku je i novi krug upisa trezorskih zapisa za građane, koji je započeo ovog ponedjeljka, ciljani nominalni iznos je ukupno 900 milijuna eura, a može se ulagati u trezorce ročnosti od 364 dana, uz godišnji prinos od 2,6 posto.

Završetak razdoblja upisa trezorskih zapisa u prvom krugu je 23. veljače u 11 sati, dok će idućeg dana od 9 do 11 sati “trezorce” u drugom krugu moći upisati i institucionalni ulagači. Datum izdanja trezorskih zapisa je 26. veljače, datum dospijeća 25. veljače 2027. godine, minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se “trezorci” kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 974,73 eura, naveli su početkom tjedna iz Ministarstva financija.

Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 25,27 eura.