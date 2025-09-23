Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti

Christian Horner, bivši šef Red Bullove momčadi Formule 1, navodno će već sljedeće godine moći ponovno raditi u natjecanju. Kao mogući budući poslodavci spominju su se Caddilac, Ferarri i Renault.

Christian Horner službeno je napustio Red Bullovu momčad Formule 1 uz nagodbu za koju se pretpostavlja da iznosi 80 milijuna funti, nakon što je u srpnju razriješen dužnosti šefa momčadi.

Horner je ubrzo nakon Velike nagrade Velike Britanije razriješen “operativnih dužnosti” od strane matične kompanije Red Bull GmbH, čime je zaključeno više od 18 mjeseci previranja.

U priopćenju koje su u ponedjeljak objavili Red Bull i Horner, službeno je potvrđen kraj karijere 51-godišnjaka u momčadi koju je vodio punih 20 godina, od njezine prve sezone 2005. godine. Imao je ugovor s Red Bullom do 2030. godine. Kao što je uobičajeno u takvim slučajevima, matična kompanija nije potvrdila financijske detalje nagodbe, piše The Guardian.

Kontroverze i lošiji rezultati

Objava je uslijedila dan nakon što je Red Bull ostvario drugu uzastopnu pobjedu pod vodstvom Hornerova nasljednika, Laurenta Mekiesa, na Velikoj nagradi Azerbajdžana. Horner je Red Bull poveo iz skromnih početaka, kad je momčad bila još Jaguar, do iznimnih uspjeha – s osam vozačkih i šest konstruktorskih naslova. No, posljednjih godinu i pol njegovog mandata obilježile su kontroverze i pad forme momčadi.

Početkom 2024. zaposlenica je podnijela optužbe protiv Hornera za neprimjereno ponašanje – u istrazi je oslobođen – no slučaj je izazvao nemali nemir unutar momčadi. Uslijedio je i odlazak niza ključnih ljudi, uključujući iznimno uspješnog dizajnera Adriana Neweya, sportskog direktora Jonathana Wheatleya i šefa strategije Willa Courtenaya.

Iako je Max Verstappen osvojio naslov, bolid je sve više zaostajao, a otvoreno protivljenje Horneru iskazivao je Verstappenov otac Jos, koji je tražio njegovu smjenu usred borbe za prevlast između šefa momčadi i matične kompanije Red Bulla.

Strahovi da bi Verstappen mogao napustiti momčad, budući da je bolid ove sezone još nekonkurentniji, vjeruje se da su bili presudni u Hornerovu otkazu, koji je izveo izvršni direktor Red Bull GmbH-a za korporativne projekte i investicije, Oliver Mintzlaff.

Rušili momčadske i vozačke rekorde

Navodno je dogovoreno da Horner može ponovno raditi u Formuli 1 već na proljeće, iako Red Bull to nije potvrdio. Smatra se da se želi vratiti sportu što prije. Prije otkaza spominjalo se da bi mogao preći u Ferrari, no oni su u međuvremenu produžili ugovor s aktualnim šefom momčadi Fredom Vasseurom.

Cadillac, koji iduće sezone ulazi u Formulu 1, već je odbacio mogućnost da angažira Hornera, no njegovo se ime povezuje s potencijalnim konzorcijem koji razmatra kupnju Alpineove momčadi; blizak je prijatelj s Flaviom Briatoreom, izvršnim savjetnikom Alpine. Ipak, matična kompanija Renault više je puta odbacila tvrdnje da je momčad na prodaju.

“Voditi Red Bull Racing bila je čast i privilegija”, stoji u Hornerovoj izjavi. “Kad smo započeli 2005., nitko od nas nije mogao zamisliti putovanje koje je pred nama – prvenstva, utrke, ljude, uspomene. Nevjerojatno sam ponosan na ono što smo postigli kao momčad, rušili smo rekorde i dosegnuli visine za koje nitko ne bi vjerovao da su moguće, i to ću zauvijek nositi sa sobom.”