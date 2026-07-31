Span Grupa zabilježila pad neto dobiti za 70 posto

Span je objavio nerevidirane poslovne rezultate za prvu polovicu 2026. Ukupni prihodi Span Grupe iznose 141 milijun eura, što je porast od 20 % u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Poslovni prihodi rasli su također za 20 % posto te iznose 140,1 milijun eura.

EBITDA Span Grupe prije jednokratnih stavki iznosi 5 milijuna eura, što predstavlja pad od 40 % u odnosu na prvo polugodište 2025. godine. EBITDA nakon jednokratnih stavki pala je za 39 % i iznosi 5 milijuna eura. Pad EBITDA-e rezultat je ulaganja u širenje poslovanja i aktivnosti vezanih uz ekspanziju. Neto dobit Grupe za prvih šest mjeseci 2026. godine iznosi 1,5 milijuna eura što je pad od 70 % posto u odnosu na isto razdoblje lani. Pad neto dobiti proizlazi iz niže razine EBITDA-e, uz dodatni negativan utjecaj financijskog rezultata radi troška isplate kamata vezanih uz obveznicu.

Udio prihoda koje je Span Grupa ostvarila na inozemnim tržištima iznosi 86 % ukupnih prihoda, pri čemu najznačajniji rast bilježe tržišta Poljske i Slovenije. Ako se pogleda rast prihoda po segmentima poslovanja, najveći su rast zabilježili segment Upravljanja softverskom imovinom i licenciranje, i to za 28 %, a slijede Upravljanje servisima i tehnička podrška (9 %) te Razvoj softvera i poslovnih rješenja (6 %).

“Znali smo da će širenje poslovanja i ulaganje u razvoj operacija i stručnih timova kratkoročno stvarati pritisak na rezultate, ali to su ulaganja koja moramo raditi želimo li dugoročno rasti. U industriji koja se mijenja iznimno brzo, ne prednjače oni koji čekaju već oni koji se razvijaju i grade kompetencije prije nego što ih tržište počne aktivno tražiti. Zato svjesno ulažemo u ljude, znanje i međunarodni razvoj poslovanja.“, izjavio je predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović.

Tijekom prve polovice 2026. Span je dodatno dokazao svoju ekspertizu u područjima umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti. Kompanija je stekla Microsoft Frontier Partner Badge, jedno od najviših priznanja unutar Microsoft AI Cloud Partner programa, čime se svrstala među ograničen broj partnera s dokazanim sposobnostima razvoja i implementacije naprednih AI rješenja u produkcijskim okruženjima.

Istovremeno, Span je odabran za sudjelovanje u EU Cybersecurity Reserve Programu, inicijativi koja okuplja 47 najistaknutijih pružatelja usluga kibernetičke sigurnosti iz Europske unije, pri čemu je Span jedina kompanija iz Hrvatske koja je prošla provjeru i odobrenje za rad na provedbi ovog programa za tijela i institucije Europske unije.