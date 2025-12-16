Sudski rasplet u Parizu: PSG obvezan isplatiti Mbappéu 61 milijun eura

Klubu je naložena isplata zaostalih plaća i bonusa, dok je zahtjev za preinačenjem ugovora o radu u ugovor na neodređeno vrijeme odbijen.

Sukob između Kyliana Mbappéa i Paris Saint-Germaina (PSG), njegova bivšeg nogometnog kluba, doživio je novi obrat. Pariški radni sud (conseil des prud’hommes) u utorak je presudio da najveći pariški nogometni klub mora napadaču isplatiti 60,9 milijuna eura na ime zaostalih bonusa i neisplaćenih plaća s kraja njegova ugovora iz 2024. godine, uz privremenu ovršivost presude. S druge strane, zahtjev za preinačenjem igračevog ugovora na određeno vrijeme (CDD) u ugovor na neodređeno vrijeme (CDI) je odbijen, kao i zahtjevi PSG-a, koji su iznosili 440 milijuna eura, prenosi Le Monde.

U ovom slučaju, koji je jednako složen koliko i medijski eksponiran, obje su strane potraživale goleme iznose na ime naknade navodne štete. Sve je započelo kada Kylian Mbappé, pred sportskim institucijama nije uspio naplatiti 55 milijuna eura neisplaćenih plaća i bonusa po isteku ugovora u ljeto 2024., pa je odlučiti tužio svoj bivši klub pred radnim sudom. Sve je započelo neuspjelim pokušajem Kyliana Mbappéa da pred sportskim institucijama naplati 55 milijuna eura zaostalih plaća i bonusa po isteku ugovora u ljeto 2024., što ga je navelo da podnese tužbu protiv bivšeg kluba pred radnim sudom.

“Izninmo ulaganje”

Na ročištu održanom 17. studenoga, odvjetnici kapetana francuske reprezentacije od PSG-a su zatražili 263 milijuna eura, ponajprije na temelju zahtjeva za preinačenjem njegova ugovora iz ugovora na određeno u ugovor na neodređeno vrijeme. Između ostalog, ukazivali su na otkaz bez valjanog razloga (44,6 milijuna eura), psihološko zlostavljanje i prikriveni rad (po 37,5 milijuna eura za svaku stavku) te na nelojalno izvršavanje ugovora o radu (19 milijuna eura).

Klub iz francuske prijestolnice, svjestan da francusko radno pravo snažno štiti zaposlenike, odlučio se za strategiju protunapada te je od svojeg bivšeg strijelca, danas igrača Real Madrida, zatražio ukupno 440 milijuna eura. PSG se pritom poziva na, prema njihovim tvrdnjama, postojeć i utvrđen usmeni dogovor između dviju strana iz ljeta 2023., prema kojem igrač, koji je trebao otići bez odštete – odnosno bez transferne naknade za PSG – ne bi trebao financijski oštetiti svojeg poslodavca “nakon iznimnog ulaganja koje je u njega uloženo”.

Dugotrajan spor

Klub je potraživao 180 milijuna eura zbog onoga što smatra prikrivanjem tog dogovora od strane igrača, dodatnih 180 milijuna eura zbog izgubljene prilike za njegov transfer, 60 milijuna eura zbog loše vjere u provedbi dogovora te 20 milijuna eura zbog štete nanesene imidžu kluba. PSG se prošlog vikenda pohvalio činjenicom da je žalbeni sud odbio Mbappéovu žalbu na odluku o ukidanju privremene zapljene 55 milijuna eura koja je bila provedena na računima kluba.

Ovaj spor već dulje vrijeme ozbiljno narušava odnose između nogometne zvijezde i njegova bivšeg kluba. PSG je na početku sezone 2023./2024. Mbappéa udaljio iz prve momčadi jer nije želio produžiti ugovor koji je istjecao u ljeto 2024. godine. Napadač je na kraju ponovno priključen momčadi nakon prvog kola prvenstva. PSG tvrdi da je do njegova povratka došlo zahvaljujući dogovoru prema kojem se igrač obvezao odreći dijela potraživanja koja su mu pripadala po isteku ugovora, kako bi se očuvala financijska stabilnost kluba.