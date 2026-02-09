UniCredit zaključio 2025. s neto dobiti većom za gotovo 14 posto

Talijanska banka UniCredit izvijestila je da je prošlu godinu zaključila s neto dobiti od 10,6 milijardi eura, za 13,6 posto većom u odnosu na godinu ranije, uz gotovo nepromijenjene prihode.

Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 24,5 milijardi eura i bili su za 1,3 posto manji nego u 2024. godini, pokazalo je izvješće vlasnice Zagrebačke banke o poslovnim rezultatima za prošlu godinu.

Neto prihodi smanjeni su u sličnom postotku, na 23,9 milijardi eura.

Neto kamatni prihod UniCredita iznosio je 13,7 milijardi eura i bio je za 4,3 posto niži nego u godini ranije. Prihodi od naknada i neto osiguranja uvećani su za 5,6 posto, na 8,7 milijardi eura.

Prihodi od trgovanja iznosili su 1,1 milijardu eura, što je za 32,6 posto manje nego u prethodnoj godini. Operativni troškovi u prošloj su se godini zadržali više-manje na razini iz 2024. godine te su iznosili 9,4 milijardi eura.

Stopa adekvatnosti kapitala Grupe (CET 1) u 2025. iznosila je 14,7 posto i bila je za 1,1 postotni bod niža nego u 2024. godini.

Za poslovnu 2026. godinu UniCredit cilja neto dobit od približno 11 milijardi eura i neto prihode u iznosu većem od 25 milijardi eura, navodi se u priopćenju.