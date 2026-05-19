Uvršten novi ETF na Zagrebačku burzu. Omogućuje ulaganja u vodeće poljske tvrtke

Hrvatski investitori koji žele iskoristiti potencijal poljskog tržišta od sada na Zagrebačkoj burzi mogu ulagati u ETF koji obuhvaća vodeće poljske tvrtke.

Prvi ETF koji domaćim ulagačima omogućuje ulaganje u tvrtke na poljskom tržištu uvršten je u utorak na Zagrebačku burzu.

Exchange Traded Fondovi odnosno ETF-ovi sve su popularniji oblici ulaganja. Investitori ulažu u njih, a fond koji upravlja njima ulaže u često unaprijed definirani paket dionica, obveznica ili neke druge imovine. Novi ETF zove se WIG30TR UCITS, a obuhvaća 30 vodećih i najlikvidnijih dionica s Varšavske burze. Iza njega je zagrebačka tvrtka Intercapital ETF, a to je njezin šesti ETF dostupan na hrvatskom tržištu kapitala.

Koliki su dosadašnji prinosi?

Obraćajući se okupljenima na događaju organiziranom povodom uvrštenja, predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić istaknula je sve veću važnost ETF-ova na lokalnom tržištu. U prva četiri mjeseca ove godine, promet dionicama na Burzi iznosio je 217 milijuna eura, a ETF-ovim 24 milijuna.

Veleposlanik Poljske u Hrvatskoj Paweł Czerwiński rekao je kako se radi o važnom trenutku za financijsku i gospodarsku suradnju dviju država, a zamjenik direktora streategije Varšavske burze Sergiusz Nowak kako je ETF ključni pokretač rasta na njihovom tržištu kapitala.

Nowak je istaknuo kako je poljsko tržište raslo u zadnje vrijeme, no još uvijek se razvija i smanjuje razliku sa zapadom. Tržišna kapitalizacija dionica na tamošnjoj burzi iznosi 27 posto BDP-a Poljske, dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj taj broj veći od GDP-a.

Naziv Početak Uk. prinos God. prinos CROBEX10tr ETF (HR) 16.11.2020. 175% 20% SBITOP TR ETF (SLO) 16.11.2020. 357% 32% BET-TRN ETF (RUM) 26.5.2023. 143% 35% Money Market ETF 25.10.2023. 7% 2,6% Rumunjski obveznički ETF 4.6.2024. 9% 4,4% WIG30TR Indeks (PL) 16.11.2020* 167% 20% Prinosi Intercapitalovih ETF-ova. Dosadašnji prinosi nisu jamstvo budućeg uspjeha – teoretski su mogući i gubitci.

* WIG30TR Indeks u eurima, početak izjednačen s osnutkom CROBEX10tr i SBITOP TR ETF-ova

Poljska šesta po BDP-u u Europskoj uniji

Predsjednik Uprave Intercapital ETF-a Krešo Vugrinčić predstavio je prinose dosadašnjih Intercapitalovih ETF-ova od pokretanja. Istaknuo je kako su dva njihova ETF-a najtrgovaniji vrijednosni papiri na Zagrebačkoj burzi, a imovina u svim ETF-ovima im je u pet godina narasla na 180 milijuna eura. Plan im je lokalni uspjeh replicirati na drugim burzama regije te osmisliti neki regionalni proizvod. Nakon toga u planu im je uvrštavanje na zapadna tržišta.

Član Uprave Intercapital ETF-a Đivo Pulitika rekao je kako je Poljska uzor među državama koje su se naknadno priključile Europskoj uniji zbog iznadprosječnog rasta. Po BDP-u je šesta u Uniji, no prema kriteriju BDP-a po stanovniku ima još prostora za rast. To potvrđuje i očekivanje Europske komisije o stopi rasta od 3,5 posto, znatno više od prosjeka EU.

Predstavio je i prilike i rizike vezane uz Poljsku, pri čemu misli da prilike nadmašuju rizike. Kao prednosti istaknuo je velika sredstva iz EU fondova koja će Poljska povući, smanjenje kamata uz jačanje kredita, ulaganja u obranu i infrastrukturu te diskont u valuaciji. Rizici obuhvaćaju fiskalne rizike, bankovni porez, ovolatilnost poljskog zlota i blizinu Ukrajine.

Poljski ETF je akumulirajući i denominiran u eurima, a naknada za upravljanje iznosi 0,40 posto godišnje. Namijenjen je dugoročnim ulagačima koji žele izloženost Poljskoj bez odabira pojedinačnih dionica. Među kompanijama u indeksu nalaze se i tvrtke u čijem portfelju se nalaze modni brandovi Reserved, Sinsay, Cropp, Mohito, CCC i Pepco, kao i studio koji stoji iza poznatih videoigara The Witcher i Cyberpunk 2077.

“Cilj nam je hrvatskim i regionalnim ulagateljima kontinuirano širiti dostupnost investicijskih rješenja koja pokrivaju relevantna regionalna i europska tržišta. Nakon Hrvatske, Slovenije i Rumunjske, Poljska je logičan korak: riječ je o najvećem gospodarstvu srednje i istočne Europe te tržištu koje kombinira veličinu, rast i dubinu kapitalnog tržišta” rekao je Vugrinčić.