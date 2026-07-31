Valamar u prvih šest mjeseci 2026. godine zabilježio rast od 10%

Valamar je u prvih šest mjeseci 2026. godine ostvario poslovne prihode u iznosu od 158 milijuna eura, što predstavlja rast od 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rast poslovanja prvenstveno je potaknut otvorenjem Pical Resorta 5*, najveće pojedinačne investicije u hrvatskom turizmu vrijedne više od 200 milijuna eura, koja predstavlja važnu stratešku prekretnicu u transformaciji portfelja prema premium i cjelogodišnjem turizmu. U prvom polugodištu ostvareno je dva milijuna noćenja, dok su prihodi pansiona iznosili 125 milijuna eura, uz rast od 10% na polugodišnjoj razini.

Uspješno otvorenje Pical Resorta 5* sredinom ožujka te dovršetak investicija u Brulo klasteru, uključujući Sunny Poreč by Valamar 4* i Aquamar Brulo, koji su počeli s radom početkom srpnja, dodatno su unaprijedili kvalitetu portfelja i osnažili tržišnu konkurentnost Valamara uoči vrhunca turističke sezone. Učinke tih ulaganja potvrđuju i rezultati destinacije Poreč, koja je ostvarila 21% veće prihode pansiona u odnosu na usporedivo razdoblje prethodne godine.

Prilagođena EBITDA iznosila je -2,2 milijuna eura, u usporedbi s 4,3 milijuna eura u istom razdoblju prethodne godine. Na rezultat je najvećim dijelom utjecalo kasnije otvaranje objekata Sunny Poreč by Valamar zbog investicijskih aktivnosti te pre-opening troškovi povezani s otvaranjem Pical Resorta. S obzirom na sezonalnost poslovnog modela Grupe, najveći dio godišnje EBITDA-e uobičajeno se ostvaruje tijekom trećeg tromjesečja, odnosno u vrhuncu turističke sezone.

Valamar grupa u treći kvartal, koji predstavlja najvažnije razdoblje turističke godine, ulazi s pozitivnim očekivanjima uz puni operativni doprinos novih objekata, te stabilne trendove rezervacija do kraja godine. Pored ulaganja u nove kapacitete, Valamar dodatno jača i premium gourmet ponudu. Svega tri mjeseca nakon otvorenja Harry’s Piccolo osvojio je svoju prvu MICHELIN zvjezdicu i postao prvi restoran u Poreču s tim priznanjem, dok su restorani JAZ by Ana Roš i novokoncipirani Spinnaker uvršteni u MICHELIN vodič.

Uz kontinuirana ulaganja u kvalitetu i razvoj ponude, Valamar nastavlja provoditi strategiju održivog razvoja. Kompanija je osvojila International Sustainability Award za aktivnosti u području održivosti, odgovornog turizma, dekarbonizacije i doprinosa lokalnim zajednicama, a početkom 2026. godine Arba Resort na Rabu i Pical Resort u Poreču dobili su zlatni DGNB predcertifikat u skladu s visokim standardima održive gradnje.

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