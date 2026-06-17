Valamar nastavlja sa značajnim investicijama u 2027. godini

Nadzorni odbori Valamara i Imperial Riviere dali su prethodna odobrenja za investicije u 2027. godini u visini od ukupno 151,6 milijuna eura na razini Valamar grupe, od čega se 115,4 milijuna eura odnosi na ulaganja Valamara, dok se 36,2 milijuna eura odnosi na ulaganja Imperial Riviere.

Planirane investicije usmjerene su na daljnje jačanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja kroz unapređenje kvalitete turističkog proizvoda i usluga u portfelju, razvoj turističke infrastrukture te ulaganja u cjelogodišnji smještaj zaposlenika u destinaciji.

Među značajnim projektima u 2027. godini ističu se ulaganja u porečki hotel Valamar Diamant uključujući sportske sadržaje zone Brulo, novu praonicu rublja, nastavak investicija u Centralnu kuhinju Valfresco te izgradnju stanova za ključne zaposlenike u centru Poreča.

U destinaciji Rab investicije su usmjerene najvećim dijelom u ulaganje u nove sadržaje u sklopu Arba Resorta, Valamar Collection, koje uključuje izgradnju 76 novih smještajnih jedinica.

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