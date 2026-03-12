Veća prodaja, slabija dobit: Njemački automobilski gigant na razini iz doba covida

Operativna dobit BMW-a pala je 11,5 posto na 10,2 milijarde eura u 2025. godini, jer su carine i pad prodaje u Kini spustili maržu automobilskog segmenta na 5,3 posto.

Operativna dobit BMW-a u 2025. pala je na najnižu razinu od pandemije Covida, dok se njemački proizvođač automobila suočava s rastućom konkurencijom u Kini i sve većim pritiskom međunarodnih trgovinskih carina. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) smanjena je za 11,5 posto na 10,2 milijarde eura, u odnosu na 11,5 milijardi eura godinu ranije.

Neto dobit pala je oko tri posto na 7,5 milijardi eura, dok su prihodi smanjeni za 6,3 posto na približno 133,5 milijardi eura.

Najveći teret pritiska podnio je automobilski segment, čija je EBIT marža pala na 5,3 posto; najslabiji rezultat posljednjih godina i znatno ispod ciljanog raspona od osam do 10 posto koji je BMW postavio. Carine, uključujući američke uvozne namete te carine Europske unije na električna vozila proizvedena u Kini koja pogađaju Mini, brend unutar BMW grupe, smanjile su marže za oko 1,5 postotnih bodova tijekom godine.

U Europi preko milijun vozila

Financijski direktor Walter Mertl rekao je da bi BMW bez tereta carina u 2025. zabilježio rast dobiti. Unatoč slabijim rezultatima, kompanija je globalno isporučila oko 2,46 milijuna vozila, što je rast od 0,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, piše Euronews.

Najveći rast zabilježen je u Europi, gdje je prodaja prvi put od razdoblja prije pandemije premašila milijun vozila, te u Sjedinjenim Državama, gdje su isporuke porasle oko pet posto.

Kina, najveće pojedinačno tržište BMW-a, zabilježila je pad prodaje veći od 12 posto zbog snažne konkurencije lokalnih proizvođača. Elektrifikacija je i dalje bila glavni pokretač rasta u portfelju.

Električni i sportski modeli

BMW je prošle godine globalno isporučio više od 640.000 elektrificiranih vozila, što čini oko 26 posto ukupne prodaje, dok su potpuno električni modeli činili oko 18 posto. Soprtski podbrend BMW M također je dosegnuo rekord, s više od 213.000 isporučenih vozila.

Ključni dio buduće strategije BMW-a je nova arhitektura vozila Neue Klasse, za koju kompanija tvrdi da će ubrzati prijelaz na elektromobilnost uz uvođenje novih tehnologija u cijelu gamu modela. Platforma je predstavljena s novim modelom BMW iX3.

Izgledi za 2026. godinu su oprezni. BMW očekuje da će EBIT marža automobilskog segmenta iznositi između četiri i šest posto, dok bi carine mogle smanjiti marže za oko 1,25 postotnih bodova. Očekuje se da će dobit prije poreza grupe u 2026. dodatno umjereno pasti.

