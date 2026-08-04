Više cijene katapultirale prihod saudijskog naftnog diva

Saudi Aramco izvijestio je u utorak da mu je prihod snažno porastao u drugom tromjesečju budući da su znatno više cijene nafte nadoknadile smanjenu proizvodnju u uvjetima rata u regiji uz Perzijski zaljev.

U razdoblju od travnja do lipnja Aramcov ukupni prihod iznosio je 139,1 milijardu dolara i bio je veći za 28,1 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Prilagođena neto dobit poskočila je za 32,5 posto, na 33,4 milijarde dolara.

Više cijene nafte nadoknadile manjem obujmu prodaje

Znatno su porasli i operativni troškovi, za 27,3 posto, na 81,5 milijardi dolara.

Uprava pripisuje dobre rezultate znatno višim cijenama nafte koje su više nego nadoknadile smanjeni obujam prodaje. Aramcova realizirana cijena nafte iznosila je u razdoblju od travnja do lipnja u prosjeku 108,1 dolar po barelu i bila je viša za čak 62,1 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Saudijski div proizveo je u proljetnim mjesecima 7,1 milijun barela nafte dnevno, za 27,6 posto manje nego lani.

Znatno smanjena proizvodnja odražava posljedice sukoba u Perzijskom zaljevu. SAD i Izrael napali su krajem veljače Iran, a Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u zemljama uz Perzijski zaljev i preuzeo kontrolu nad Homuškim tjesnacem.

Iranska vojska uzvratila je na američke napade na energetsku infrastrukturu ispaljivanjem projektila na postrojenja u regiji. Proizvođači su ujedno bili prisiljeni smanjiti proizvodnju budući da više nisu imali prostora za skladištenje nafte.

Kako bi izbjegao Hormuz, saudijski naftni div preusmjerio je isporuke cjevovodom Istok-Zapad do luke Janbu na Crvenom moru, ali taj je transportni kapacitet ograničen i može dopremiti tek nekih četiri do pet milijuna barela dnevno.

U srpnju jemenski pokret Ansar Allah uveo je blokadu saudijskih luka na Crvenom moru, uz obrazloženje da uzvraća istom mjerom na saudijsku blokadu Jemena.

Jemenska blokada dovodi u pitanje alternativni opskrbni pravac Saudi Aramca pa je kompanija, prema navodima neimenovanih izvora u trgovačkim krugovima na kraju srpnja, ponudila kupcima mogućnost utovara više pošiljki u egipatskoj luci Sidi Kerir na obali Mediteranskog mora.