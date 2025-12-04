Axor Holding ponudio ZSE četiri milijuna eura za Ljubljansku burzu

Zagrebačka burza je zaprimila ponudu za kupnju svih dionica Ljubljanske burze od slovenske tvrtke Axor Holding, izvijestili su u četvrtak sa Zagrebačke burze, napominjući kako nisu u mogućnosti razmatrati predmetnu ponudu dok ne bude dovršen postupak vezan uz namjeru Fine da preuzme Zagrebačku burzu. To je druga ponuda Axora za Ljubljansku burzu. Nude nešto više od četiri milijuna eura.

Zagrebačka burza je 3. prosinca 2025. zaprimila ponudu za kupnju 100 posto dionica Ljubljanske borze od društva Axor Holding iz Ljubljane, navodi se u objavi Zagrebačke burze.

“S obzirom na okolnost da je dana 1. kolovoza 2025. Financijska agencija (Fina) objavila namjeru objave dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Zagrebačke burze, sukladno zakonodavnom okviru koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje na javne ponude, Zagrebačka burza ne smije poduzimati poslove izvan redovitog poslovanja niti djelovati na način koji bi imao za cilj ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje”, navodi se.

Također se dodaje kako u kontekstu navedenog Zagrebačka burza nije u mogućnosti razmatrati predmetnu ponudu dok predmetni postupak ne bude dovršen u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.

Za nastavak suradnje sa ZSE

Zbog obavijesti o toj ponudi, dionicom Zagrebačke burze obustavljeno je burzovno trgovanje u 12:34, kako bi se investicijska javnost upoznala s tom informacijom. Tom dionicom ponovno se trguje od 14:35 sati u modalitetu predotvaranja, a od 14:50 bit će nastavljena kontinuirana trgovina. Inače, dionicom Zagrebačke burze zadnji put trgovalo se 28. studenoga, a pritom je ostvarila cijenu od 5,9 eura.

Forbes Slovenija navodi kako Axor Holding za stopostotni udio Ljubljanske burze nudi nešto više od četiri milijuna eura. “Čini mi se da je to više nego fer ponuda. Istodobno nudim i zadržavanje suradnje sa Zagrebačkom burzom. Većih promjena zasigurno ne bi bilo, jer iz godišnjeg izvješća proizlazi da su obje burze imale tek oko 60 tisuća eura sinergija, dakle do većeg isprepletanja trgovanja do sada nije došlo”, rekao je za medije Matej Rigelnik. Helman Rigelnik i on suvlasnici su Axor Holdinga. Za kupnju Ljubljanske burze bili su zainteresirani i prošle godine. Tada im Zagrebačka burza, koja je od 2015. stopostotni vlasnik Ljubljanske burze, nije odgovorila.

Kronologija

Podsjetimo, slovenska Agencija za tržište vrijednosnih papira (ATVP) odbila je 25. studenoga zahtjev Fine za preuzimanje vlasništva nad Ljubljanskom burzom.

Vijeće ATVP-a, kako je tada objavila slovenska novinska agencija STA, zaključilo je da postoje zakonski razlozi za odbijanje zahtjeva Fine za stjecanje neizravnog kvalificiranog udjela u Ljubljanskoj burzi, te ga je stoga odbilo.

Fina, naime, želi postati većinski vlasnica Zagrebačke burze, koja je ujedno potpuni vlasnik Ljubljanske burze. Trenutno Fina ima udio od oko deset posto u operateru Zagrebačke burze. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Fini je dala suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u operateru Zagrebačke burze, u iznosu od 50 do 100 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava tvrtke.

Slovenska vlada je nedavno objavila da se protivi Fininom preuzimanju vlasnika Ljubljanske burze, jer Fina ne uživa dobar ugled u Sloveniji. Odlučila je Ljubljansku burzu učiniti kritičnom infrastrukturom od nacionalnog značaja. To znači da njezino preuzimanje od strane strane države ili pravnog subjekta koji je u većinskom ili izravnom vlasništvu strane države, zahtijeva suglasnost vlade.

Iz Fine prošli tjedan nisu komentirali postupke u vezi s preuzimanjem Ljubljanske burze. Naveli su kako im zakon to zabranjuje, dok se javno ne objavi ponuda za preuzimanje i ne dovrši postupak.