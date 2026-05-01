Kako nastaju svjetske turneje koje pune arene

Kad se prodaja velikog koncerta otvori i dvorana se popuni u nekoliko dana, publika to doživljava kao iznenadan trenutak. Iz perspektive industrije, taj je trenutak gotovo uvijek kraj procesa koji je tekao mnogo prije njega. Koliko prije, ovisi o formatu, a to je važno reći odmah jer u javnom razgovoru često miješamo vremena koja ne idu zajedno.

Za mega-formate poput Olimpijskih igara planiranje počinje puno godina prije izvedbe, i riječ je o infrastrukturnoj i gospodarsko-političkoj operaciji, a ne o događaju u klasičnom smislu. Velike svjetske turneje planiraju se dvije do tri godine unaprijed, s javnom najavom godinu do dvije godine prije prvog koncerta. Arenske produkcije s međunarodnim zvijezdama u našim tržištima realno nastaju u rasponu od dvanaest do osamnaest mjeseci, a tzv. mid-tier i klupski formati u nekoliko mjeseci. Eventim operativno sjedi na presjeku tih vremena, a logika koju ovdje opisujem vrijedi prije svega za arenski format.

Kad govorimo o agencijama u tom procesu, mislimo na bookinške agencije i menadžmente koji zastupaju izvođače, a ne na marketinške agencije. Globalno najveće agencije, uz niz drugih međunarodnih i regionalnih igrača, pregovaraju s lokalnim organizatorima o terminima i garancijama. Za konkretan arenski događaj od prvog kontakta s takvom agencijom do potpisa ugovora realno treba oko šest mjeseci, a zatim slijedi prodajni ciklus od deset do dvanaest mjeseci. Na istog izvođača u Hrvatskoj zna stići i pet ponuda različitih organizatora, i agencija ne bira uvijek najvišu cijenu, nego onoga tko može iznijeti događaj profesionalno. Paralelno s tim, organizatori kontinuirano prate turneje koje se pripremaju; to radarsko praćenje nije dio pripreme jednog događaja, nego trajna aktivnost koja određuje tko će biti u igri kad se prozor otvori.

Volimo reći da ne prodajemo ulaznice, nego doživljaje. Industrija koja to razumije gradi ponudu unatrag, od željene emocije prema izvođaču, prostoru, datumu i, tek na kraju, prema cijeni. Zato su datum i lokacija, koji izgledaju administrativno, zapravo strateške odluke. Ista svjetska zvijezda u Areni Zagreb od preko petnaest tisuća mjesta zahtijeva drugačiju cjenovnu strukturu od iste te zvijezde u pulskoj Areni, koja s oko osam tisuća mjesta funkcionira kao ekskluzivna destinacija te publika ondje plaća više jer kupuje i atmosferu, ne samo izvođača.

Cijena kao percepcija, ne kao brojka

Cijena u ovoj industriji funkcionira kao signal: preniska sugerira da proizvod nije vrijedan, previsoka odbija i onu publiku koja bi rado platila. Optimum se ne izračunava formulom, nego kalibrira na temelju podataka o sličnim izvođačima u regiji, procjene elastičnosti domaće publike i psihologije kupca. U toj kalibraciji ticketing partner nije tehnička uloga, nego strateški sudionik, jer raspolaže podacima koje organizator sam često nema.

Promocija, promocija, promocija

U nekretninama se kaže lokacija, lokacija, lokacija. U događajima je to promocija, promocija, promocija. Rijetki događaji rasprodaju se u tri minute; ostali se popunjavaju aktivno vođenom prodajom u kojoj promocija ne ide linearno, nego u valovima koji prate kalendar, sezonu i dinamiku prodajnih brojki.

Digitalni marketing je primarni kanal, s TikTokom kao prvim refleksom u planiranju, uz Metu, Google i specijalizirane formate, ali tradicionalni kanali nisu napušteni. Vanjsko oglašavanje, radio i PR formati i dalje rade. Ključna je integracija: ulaznice, web, društvene mreže i analitika povezani u sustav koji omogućuje optimizaciju kampanje u stvarnom vremenu. Važno je pritom razumjeti gdje završava manevarski prostor. S domaćim izvođačima kreativna suradnja je neposredna, jedan poziv i snima se podcast ili video. S velikim svjetskim zvijezdama dobiva se točno ono što je u ugovoru: autorizirani tekst, autorizirani vizualni materijal, ništa više. Diferencijacija se gradi oko izvođača, a ne s njim, kroz grad, publiku i pripovjedački okvir.

Rizik nije greška, nego struktura

Ozbiljan organizator ulazi u ugovor s jasnom kartom rizika. Agencije traže avansna plaćanja najčešće kroz tri rate, prije potpisa, šest mjeseci prije i neposredno prije koncerta, a ponekad i do stotinu posto unaprijed. U trenutku potpisa cijeli financijski teret nosi organizator, a prodaja tek dolazi. Svaki događaj mora imati i scenarije za poremećaje: plan B je odgoda zbog vremenskih prilika, bolesti izvođača ili odgode cijele turneje, plan C je otkaz. Osiguranje od vremenskih nepogoda, otkazivanja i više sile nije dodatak, nego preduvjet jer bez njega se ugovor s velikim agencijama ne može ni sklopiti.

Postoji i sistemski rizik koji se rjeđe imenuje, a dugoročno je najvažniji. Domaća ponuda pretežno je kalibrirana za publiku od trideset i četrdeset godina naviše, jer je to provjeren i platežno stabilan segment. Mlađa publika ima manje sadržaja prilagođenog sebi, a organizatori obično izbjegavaju rizik neafirmiranih izvođača. Kratkoročno je to racionalno; dugoročno, publika za arene gradi se kroz klubove, srednje dvorane i festivale. Ako taj lanac ne nosi nove generacije izvođača, tko će nastupati u arenama u daljnjoj budućnosti?

Rasprodani događaj zato nije rezultat jednog dobrog poteza. On je ishod sustava u kojem se globalni i lokalni sat sinkroniziraju na vrijeme, a zatim vizija, kalibrirana cijena, integrirana promocija i operativna disciplina rade u istom smjeru. Kad prodaja krene, sustav je već postavljen ili nije. Prodaja ne ovisi samo o uspjehu marketinga, nego je posljedica zrelosti industrije koja razumije da iza svake ulaznice stoji odluka, a iza svake odluke vrijeme, povjerenje i kontekst izgrađeni davno prije trenutka kupnje.

Autor Damir Vranić je direktor Eventim Hrvatska i Slovenija