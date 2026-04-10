Što čeka EU u slučaju Orbanove pobjede i ima li Bruxelles mehanizme za odgovor

U nedjelju Mađari izlaze na birališta na glasovanju koje će oblikovati domaći put zemlje i koherentnost vanjske politike Europske unije. Iako oporbena stranka TISZA vodi u nekoliko anketa, pobjeda Viktora Orbána i njegove stranke Fidesz vjerojatno bi značila da će Budimpešta udvostručiti ulogu koju mnogi u Bruxellesu smatraju opstruktivnom.

Pod Orbánom, Mađarska je postala država članica spremna kršiti demokratske norme i koristiti svoj veto kao sredstvo pritiska za nacionalne ciljeve.

Nigdje to nije vidljivije nego u odnosu Budimpešte s Moskvom. Od invazije na Ukrajinu, Mađarska je opetovano usporavala ili prijetila blokiranjem sankcija EU-a i financijske potpore Kijevu. To nisu samo simbolične geste. Nakon napada na naftovod Družba, Orbán je zaustavio paket zajmova EU-a od 90 milijardi eura i novi krug sankcija, uvjetujući odobrenje nastavkom tranzita nafte. To je ojačalo domaći narativ koji Ukrajinu prikazuje kao prijetnju mađarskoj energetskoj sigurnosti.

Nadalje, Mađarska je produbila svoje energetske veze s Rusijom. Dugoročni ugovori o plinu ostaju na snazi, ruska nafta nastavlja teći, a proširenje nuklearne elektrane Paks od strane Rosatoma naglašava strateški odnos koji traje unatoč ratu. Orbán se sastao s Vladimirom Putinom više puta od 2022. godine, dok je ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó čest posjetitelj Rusije. Izvješća da je Szijjártó dijelio osjetljive informacije EU-a sa Sergejem Lavrovom samo su povećala zabrinutost u Bruxellesu.

Rusija je samo jedan stup strategije pozicioniranja Mađarske između suprotstavljenih globalnih sila. Povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću to je ubrzao. Mađarska se pod sadašnjom administracijom pojavila kao jedan od najbližih partnera Washingtona unutar EU-a. Trump je pohvalio Orbánov model upravljanja, dok su visoki američki dužnosnici, uključujući Marca Rubia, samo nekoliko dana prije izbora JD Vancea, izrazili potporu njegovom reizboru. Ovo ideološko usklađivanje ukorijenjeno je u Orbánovoj transformaciji Mađarske u hibridni režim od 2010. godine.

Jačanje veza s Pekingom

Kina čini treću os. Tijekom proteklog desetljeća, Budimpešta je produbila veze s Pekingom kroz inicijativu Pojas i put. Danas Mađarska privlači gotovo trećinu svih kineskih investicija u Europi, prvenstveno u proizvodnji električnih vozila i baterija. Posljedično, Budimpešta oklijeva podržati inicijative EU-a koje bi pooštrile stav bloka prema Pekingu.

Ova konvergencija postavlja temeljno pitanje: što se događa s unijom izgrađenom na zajedničkim vrijednostima kada se jedna članica uporno razilazi? Ako Orbán osigura još jedan mandat, postoji rizik da bi zemlje poput Slovačke ili Češke mogle slijediti njegov primjer, narušavajući vjerodostojnost EU-a kao političke zajednice.

Povremeno se predlaže izbacivanje Mađarske, ali to nije pravno izvedivo prema važećim ugovorima. To bi također bilo politički nemudro. Javna potpora članstvu u EU u Mađarskoj i dalje je visoka. Nedavna anketa Europskog vijeća za vanjske odnose (ECFR) pokazala je da tri četvrtine Mađara vjeruje EU-u, a 77% građana podržava članstvo zemlje. Prisilni izlazak vjerojatno bi ojačao Orbánov narativ o vanjskoj viktimizaciji.

Institucionalna reforma kao dugoročno rješenje

Tekući postupak po članku 7, koji omogućuje suspenziju prava glasa države članice, blokiran je u Vijeću od 2018. godine. U praksi je ovaj put zapriječen zahtjevom za jednoglasnošću. Svaka takva odluka zahtijevala bi suglasnost svih ostalih država članica, što je prag koji ostaje nedostižan. Vlade u Bratislavi i Pragu, oprezne zbog postavljanja presedana, oklijevaju podržati takav potez.

To ostavlja institucionalnu reformu kao izglednije dugoročno rješenje. Oslanjanje EU-a na jednoglasnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici pod pritiskom je. Prelazak na glasovanje kvalificiranom većinom (QMV) otežao bi jednoj vladi blokiranje sankcija ili pomoći. Ova ideja dobiva na snazi, pri čemu se osobe poput njemačkog političara Johanna Wadephula i predsjednika Europske pučke stranke Manfreda Webera zalažu za njezino proširenje. Međutim, kako se manje države boje gubitka suvereniteta, možda bi bio bolji modificirani mehanizam u kojem veto mogu zajednički izvršiti najmanje četiri države članice.

Neformalne koalicije i selektivna izuzeća

U međuvremenu, EU je pribjegla zaobilaznim rješenjima. Neformalne koalicije i selektivna izuzeća omogućili su napredak u nekim područjima, ali oni su nesavršeni. Mađarska je pokazala da čak i kada se isključi iz financijskih shema povezanih s Ukrajinom, i dalje može ometati njihovu provedbu.

Najučinkovitiji alat ostaje financijska uvjetovanost. Deseci milijardi eura iz fondova EU-a za Mađarsku zamrznuti su zbog zabrinutosti oko vladavine prava. Utjecaj je opipljiv. Proračunski manjkovi opteretili su javne usluge, omogućujući oporbenom čelniku Péteru Magyaru da korupciju učini središnjim pitanjem. Anketa ECFR-a ukazuje na to da su korupcija i loše javne usluge sada glavna briga mađarskih birača. Za EU, ovo služi kao podsjetnik da poluga postoji ako se dosljedno primjenjuje.

Bez obzira na ishod u nedjelju, širi izazov ostaje. Europa djeluje u fragmentiranom svijetu u kojem vanjski pritisci rastu. Unija koja ne može djelovati kolektivno riskira smanjenje svog utjecaja. Putanja Mađarske dovela je ovu dilemu u fokus. Pitanje je može li se EU prilagoditi kako bi se suočila s teškom članicom, čuvajući pritom svoju sposobnost da djeluje kao jedinstvena sila.

Autor Andreas Bock je direktor komunikacija u Europskom vijeću za vanjske odnose (European Council on Foreign Relation, ECFR)