Zašto i kako osnivači koji ne delegiraju posao sami ruše vrijednost svoje tvrtke

Problem širenja poslovanja uvijek je u osnovi jednostavan, ali njegovo rješenje često je u suprotnosti s osnivačevom intuicijom. Mnogi su poduzetnici vrsni stručnjaci u svojem području. Međutim, oni koji nemaju duboku ekspertizu, nego su “čisti“ poduzetnici, često se razvijaju brže.

Kao stručnjak u području izgradnje upravljačkih sustava, katkad zavidim takvim ljudima. Moje profesionalno znanje nerijetko usporava proces, dok poduzetnički način razmišljanja funkcionira drukčije. Poduzetnik se pita samo kako postići da njegov posao obavljaju drugi.

Zamka “majstora za sve“

Kada pokrećete posao, neizbježno sjedinjujete funkcije mnogih odjela. Imate narudžbe, imate novčani tijek i sami obavljate posao. No, da biste se brzo razvijali, potrebno je prijeći s izvršavanja zadataka na njihovu strogu analizu.

Nije vam potreban samo popis obveza, nego tjedna revizija. Počnite voditi dnevnik i bilježite apsolutno sve zadatke navodeći utrošeno vrijeme:

koliko je sati otišlo na logistiku i nabavu;

koliko je vremena oduzela prodaja i komunikacija s klijentima;

koliko je resursa potrošeno na oglašavanje;

koliko ste vremena upravljali zaposlenicima koji obavljaju fizički rad.

Nakon tjedan dana takva praćenja otkrit ćete otrežnjujuće brojke. Primjerice, logistički zadaci (odnosno pronaći, kupiti i dopremiti nešto) odnose 10 sati. Za prodaju je potrebno još 15 sati jer ona zahtijeva odlaske na lokacije, preliminarne izračune i pregovore.

Ne morate čekati da vaš posao navrši godinu ili deset godina. Pogledajte ovaj presjek zadataka upravo sada i odlučite što ćete prvo delegirati.

Iluzija nezamjenjivosti

Najčešće je potrebno delegirati upravo rad s klijentima i prodaju. To je područje koje crpi mnogo energije: nekome se nešto promijenilo, potrebno je ponovno telefonirati i dogovarati se. To oduzima svu pozornost, snagu i kreativnost.

Ovdje leži glavna psihološka zamka. Kada se poduzetnik sam bavi prodajom, osjeća se kao onaj koji „donosi kruh“ u tvrtku. On donosi novac i smatra da bi mu svi trebali biti zahvalni. To godi egu, ali ubija rast.

Dok uživate u ulozi glavnoga nositelja posla, ne ostaje vam vremena za ono najvažnije:

za traženje novih timova;

za organizaciju procesa;

za kontrolu kvalitete;

za zapošljavanje voditelja gradilišta ili menadžera za sadržaj.

Baveći se prodajom, propuštate priliku za izgradnju sustava.

Investicija umjesto gubitka

Glavni prigovor koji se javlja kod vlasnika jest: „Ako zaposlim osobu, zarađivat ću manje.“ Da, to je točno. U određenom razdoblju doista ćete dobivati manje, dajući dio novca zaposlenom prodavaču ili logističaru. Ali poslovanje se ne razvija bez investicija. Čak i startupi privlače stotine tisuća dolara za ideje koje nisu provjerene.

Brojke potvrđuju da strah od delegiranja skupo košta. Prema istraživanju Gallupa, glavni direktori s visokim talentom za delegiranje osiguravaju svojim tvrtkama stope rasta prihoda za 33% više od svojih kolega koji pokušavaju sve kontrolirati sami. U vašem slučaju zapošljavanje djelatnika ulaganje je s mnogo manjim rizikom, ali sa zajamčenim povratom u obliku vašega vremena.

Brzina rasta jednaka je brzini delegiranja

Ovdje postoji samo jedan savjet — ne gubite vrijeme. Metode koje jamče stopostotni pogodak pri zapošljavanju ne postoje. Svi mi možemo pogriješiti u procjeni ljudi. Jednostavno se držite ovih jednostavnih koraka:

Zaposliti djelatnika Odrediti probni rok Omogućiti mu da odradi 2-3 sastanka Ocijeniti rezultate

Ako se djelatnik ne snalazi, pozdravite se s njim i uzmite sljedećega. Ako se snalazi — imali ste sreće, možete mu delegirati određeno područje, a sami se baviti strategijom.

Brzina razvoja bilo kojega poslovanja izravno ovisi isključivo o brzini delegiranja. Želite li izgraditi veliku tvrtku, narasti do stotina ili tisuća timova? Tada se prestanite držati uloge vlasnika postolarske radnje koji sam stoji iza pulta, obavlja nabavu i boji se zaposliti prodavača kako ne bi dijelio prihod.

Doživljavajte zapošljavanje kao nužnu investiciju. Napravite analizu, pronađite osobu i brzo joj prepustite posao. Samo se tako može prekinuti začarani krug i započeti stvarni rast.

Autor Alexander Visotsky je osnivač akceleratora Business Booster