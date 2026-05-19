Uhićen sin osnivača modnog lanca zbog sumnje da je ubio oca milijardera

Uhićenje dolazi nakon više od godinu dana istrage smrti tekstilnog magnata, koja se isprva smatrala nesretnim padom s litice tijekom šetnje sa sinom pokraj Barcelone.

Španjolske vlasti uhitile su u utorak sina osnivača modnog lanca Mango zbog sumnje da je ubio svog milijardera oca, koji je preminuo u prosincu 2024. godine.

Isak Andic poginuo je tijekom planinarenja na planini Montserrat u Kataloniji. Prema početnoj verziji događaja koju je iznio njegov sin Jonathan Andic, otac je slučajno poskliznuo na jednoj od planinarskih staza i pao oko 100 metara niz liticu.

Istraga je isprva upućivala na tragičnu planinarsku nesreću. No nedosljednosti u iskazima i drugi dokazi naveli su istražitelje da detaljnije prouče slučaj. Jonathan Andic obnašao je dužnost potpredsjednika upravnog odbora modne kompanije, a tijekom sljedećih nekoliko sati trebao biti izveden pred suca u Martorellu.

Napeti odnosi

Nekoliko španjolskih medija navodi da su otac i sin imali napet odnos te da su se neposredno prije incidenta žestoko posvađali. Isak Andic prepustio je vođenje kompanije svom najstarijem sinu 2014. godine, no već godinu dana kasnije morao se vratiti i formirati novi menadžerski tim kako bi stabilizirao poslovanje. Ta ubrzana tranzicija nije uspjela i, prema izvorima iz istrage, ozbiljno je narušila njihov odnos, piše El Pais.

Isak Andic, rođen 1953. u Istanbulu, stigao je kao tinejdžer u Kataloniju gdje je prodajom odjeće na tržnicama izgradio temelje modnog carstva Mango foto: Mango/AFP

Obiteljski odnosi dodatno su se zakomplicirali nakon smrti poduzetnika. Supruga i djeca započeli su spor oko nasljedstva. Posljednja oporuka koju je Andic potpisao kod javnog bilježnika u srpnju 2023. predviđala je ravnopravnu podjelu imovine između troje djece, uz dodatne novčane iznose i imovinu namijenjenu određenim osobama.

Započeo na tržnici

Poduzetnik, kojeg je Forbes procijenio najbogatijim čovjekom Katalonije s bogatstvom od 4,5 milijardi dolara, svojoj je partnerici ostavio pet milijuna eura. Ona je taj iznos smatrala nedovoljnim te je tražila 70 milijuna eura. Nakon dugih pregovora djeca i partnerica postigli su načelni dogovor prema kojem bi trebala dobiti gotovo 30 milijuna eura

Isak Andic rođen je 1953. godine u Istanbulu u sefardskoj židovskoj obitelji. U Kataloniju je stigao sa 14 godina, a već tri godine kasnije prodavao je odjeću i obuću na uličnim tržnicama. Kasnije je otvorio modne trgovine i postavio temelje poslovnog carstva koje će postati jedan od najvećih igrača u španjolskoj tekstilnoj industriji, međunarodno konkurentan zajedno s drugim španjolskim modnim gigantima poput Zare, piše Euronews.