Talijanski modni gigant nakon kritika dolazi u Indiju: Lansira sandale “Made in India” od 800 eura

Luksuzni brend planira proizvesti 2000 pari sandala u regijama Maharashtra i Karnataka, a kolekcija će od veljače 2026. biti dostupna u 40 Prada trgovina diljem svijeta i online.

Prada će izradit limitiranu kolekciju sandala u Indiji, nadahnutu tradicionalnom indijskom obućom, koje će se prodavati po cijeni od 800 eura, rekao je za Reuters viši izvršni direktor Prade Lorenzo Bertelli. Time talijanska luksuzna kuća, kroz suradnju s indijskim obrtnicima, želi potisnuti val ranijih kritika zbog kulturnog prisvajanja.

Talijanska luksuzna grupa planira proizvesti 2000 pari sandala u regijama Maharashtra i Karnataka, u suradnji s dvjema državnim institucijama. Riječ je o spoju lokalne indijske izrade i talijanske tehnologije i znanja. “Spojit ćemo standardne mogućnosti izvornog proizvođača s našim proizvodnim tehnikama”, rekao je Bertelli, direktor marketinga i zadužen za korporativnu društvenu odgovornost, u razgovoru za Reuters.

Od kritike do suradnje

Kolekcija će biti u prodaji u veljači 2026. u 40 Prada trgovina diljem svijeta te online, priopćila je kompanija.

Prada se prije šest mjeseci suočila s kritikama nakon što je na jednoj modnoj reviji u Milanu prikazala sandale nalik na indijsku obuću iz 12. stoljeća, poznatu kao Kolhapuri chappals. Fotografije su postale viralne, izazvavši negodovanje indijskih obrtnika i političara. Prada je potom priznala da je njezin dizajn bio nadahnut drevnim indijskim stilovima te je započela razgovore s obrtničkim skupinama o suradnji. Sada je potpisala sporazum s institucijama Sant Rohidas Leather Industries and Charmakar Development Corporation (LIDCOM) te Dr Babu Jagjivan Ram Leather Industries Development Corporation (LIDKAR), koje promiču indijsku kožarsku baštinu.

“Želimo povećati svijest o ovim chappal sandalama”, rekao je Bertelli, najstariji sin osnivača Prade, Miuccije Prade i Patrizija Bertellija.

Talijanska modna kuća, kroz suradnju s indijskim obrtnicima, želi potisnuti val ranijih kritika zbog kulturnog prisvajanja Kolhapuri sandala foto: Getty Images

Uskoro će biti uspostavljeno trogodišnje partnerstvo, čiji se detalji finaliziraju, a koje će osigurati edukaciju lokalnih obrtnika. Inicijativa će uključivati programe obuke u Indiji te mogućnost kraćih boravaka u Pradinoj akademiji u Italiji.

Chappal sandale potječu iz Maharashtri i Karnatake, a ručno ih izrađuju pripadnici marginaliziranih zajednica. Obrtnici se nadaju da će suradnja povećati prihode, privući mlađe generacije ovom zanatu i očuvati baštinu koja je ugrožena jeftinim imitacijama i padom potražnje.

“Kada Prada prepozna ovaj zanat kao luksuzni proizvod, domino-efekt će zasigurno povećati potražnju,” rekla je Prerna Deshbhratar, glavna direktorica LIDCOM-a.

Veliki potencijal tržišta

Bertelli je rekao da će projekt i program obuke koštati “nekoliko milijuna eura”, dodajući da će obrtnici biti pravedno plaćeni. Naveo je da Prada, koja je ove godine otvorila svoju prvu trgovinu ljepote u Delhiju, zasad nema planove za otvaranje novih trgovina odjeće u Indiji niti za pokretanje proizvodnje u zemlji.

Prema Deloitteu, tržište luksuzne robe u Indiji vrijedilo je oko sedam milijardi dolara u 2024. godini te bi do 2030. trebalo narasti na oko 30 milijardi dolara, potaknuto gospodarskim rastom od sedam posto te sve većim raspoloživim prihodima srednje i više klase. To tržište, međutim, još je uvijek daleko manje od kineskog, koje je 2024. generiralo oko 350 milijardi juana (49,56 milijardi dolara) vrijednosti, prema podacima tvrtke Bain.

Većina globalnih brendova u Indiju ulazi putem partnerstava s velikim konglomeratima poput Reliance grupe Mukesha Ambanija i Aditya Birla grupe Kumara Mangalam Birle.

Bertelli je rekao da bi Prada radije samostalno ušla na indijsko tržište, čak i ako bi to potrajalo dulje, te je Indiju opisao kao “pravo novo potencijalno tržište”.