Britanski istraživač Rimac Neverom prešao 2.700 kilometara od Yorkshirea do Hrvatske

Kada su Rimac Automobili razvijali Neveru, ona nikada nije bila zamišljena kao hiperautomobil s jednom namjenom: „Nevera je prvenstveno razvijena kao Hyper GT, a ne kao automobil fokusiran na vožnju na stazi“ izjavio je Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe. Osmišljena je za prelazak velikih udaljenosti, prelazak granica i stvarnu vožnju.

Prošli je tjedan jedan vlasnik Nevere – britanski istraživač i tehnološki poduzetnik Chris Brown – tu filozofiju stavio na kušnju, i to sa stilom, vozeći približno 2.700 kilometara od Harrogatea u North Yorkshireu do Trogira na dalmatinskoj obali kako bi se pridružio drugom godišnjem Rimac Trailblazer Touru.

Putovanja poput ovoga nisu novost za Chrisa. Trenutno radi na projektu Eight Poles Project – nastojanju da postane prva osoba u povijesti koja je posjetila svih osam Polova nepristupačnosti na Zemlji. Polovi nepristupačnosti su koordinate na kontinentu koje su najudaljenije od oceana u svim smjerovima ili, u slučaju oceana, točke najudaljenije od kopna. Po svojoj su prirodi, gotovo bez iznimke, teško dostupne.

Točke nepristupačnosti

Dosad je dosegnuo sedam od osam: Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku, Afriku, Australiju, Antarktiku te dva oceanska pola – Point Nemo u južnom Pacifiku i Sjeverni pol nepristupačnosti u Arktiku.

Za svoje putovanje prema Trogiru Chris je u rutu uključio još dva seta koordinata, napravivši zaobilaske do nacionalnih točaka nepristupačnosti Belgije i Luksemburga; to su točke unutar granica svake države koje su najudaljenije od bilo kojeg mora ili granice.

Chris Brown, vlasnik Nevere i istraživač, izjavio je: „Uz sve ostalo čime sam se bavio, nisam imao ni približno onoliko vremena koliko sam želio za istinsko uživanje u vožnji Nevere. Zato sam, kada je stigao poziv da se pridružim Rimac timu u Hrvatskoj, odmah iskoristio priliku da provedem nekoliko tisuća kilometara za upravljačem. Ova četiri dana samo su potvrdila ono što sam već znao o Neveri – riječ je o izvanrednom postignuću. Prostrana je, tiha, udobna i omogućuje stotine kilometara između punjenja – sve što želite za dugo cestovno putovanje – dok istovremeno pruža performanse i uzbuđenje u vožnji kakve očekujete od pravog hiperautomobila. Među brojnim avanturama koje sam doživio, ovo je jedno od najupečatljivijih iskustava.“

Četverodnevna ruta vodila je kroz sedam zemalja. Krenuvši iz Harrogatea u zoru 28. svibnja, Chris je prešao La Manche putem LeShuttlea, a prvu noć proveo u blizini Bruxellesa. Drugog dana skrenuo je s uobičajenih ruta – do belgijske točke nepristupačnosti, a zatim prema jugu u Luksemburg do njegove točke – nakon čega se ruta ponovno spojila s mrežom autocesta i završila noćenjem u srednjovjekovnom utvrđenom gradu Rothenburg ob der Tauber u Bavarskoj.

Treći dan donio je najdramatičniji dio vožnje: prema jugu kroz München, u Austriju, pa zatim kroz alpske koridore prema Sloveniji, s dolaskom na Bledsko jezero gdje je proveo noć. Posljednji dan bio je odlučan nastavak prema jugu kroz Hrvatsku – prolazak kroz Zagreb i nastavak autocestom do Trogira, gdje je stigao uoči početka Trailblazers Toura 1. lipnja.

Preko punionica do Trogira

Tijekom cijelog putovanja Chris i Nevera oslanjali su se na Ionityjevu paneuropsku mrežu brzih punionica velike snage – prirodan izbor s obzirom na postojeće partnerstvo Rimca i Ionityja, koje svim vlasnicima Nevere omogućuje osam godina neograničenog besplatnog punjenja u 24 europske države. Praktični aspekti ovog putovanja dodatno su potvrdili ono što Rimac već dugo ističe o stvarnim mogućnostima Nevere. Opremljena litij-mangan-nikal baterijom kapaciteta 120 kWh, s WLTP dosegom od 490 kilometara i mogućnošću punjenja snagom od 500 kW, što omogućuje punjenje od 0 do 80 posto za samo 19 minuta na kompatibilnoj infrastrukturi, Nevera je osmišljena za prelazak velikih udaljenosti.

Chrisov dolazak u Trogir ne označava kraj putovanja, već početak njegova novog poglavlja. Ondje se pridružuje ostalim vlasnicima Nevere na drugom Rimac Trailblazer Touru – godišnjem okupljanju zajednice vlasnika Nevere koje je prošle godine okupilo devet automobila na četverodnevnom putovanju kroz raznolike hrvatske krajolike, s završnicom u rimskom amfiteatru u Puli.

Chrisa Browna moguće je pronaći na Instagramu pod profilom @chrisbrownexplores. Više informacija o njegovim istraživanjima dostupno je na stranicama inaccessibility.net i brown.co.uk.