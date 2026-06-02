Istarski hotel San Canzian izložbom najavio suradnju sa slikarima i kiparima

Istarski butique hotel San Canzian od osnutka 2019. godine pokazao je kako veliku pozornost predaje umjetnosti, a sada ide korak dalje. Nedavnom izložbom najavio je kako će pružiti gostoprimstvo biranim mladim i renomiranim umjetnicima kako bi stvarali radove u okruženju hotela. Barem jedan od radova kupit će hotel, a ostali će biti izloženi kako bi ih mogli kupiti gosti hotela ili vlasnici vila iznad hotela koje bi trebale biti završene do proljeća 2027. godine.

San Canzian već neko vrijeme razvija tihu, ali dosljednu ideju: da hotel može biti više od mjesta boravka, a umjetnost više od onoga što se izlaže na zidovima ili u okviru pojedinačnih programa. Iz te ideje nastala je San Canzian Art Collection – kolekcija koja se ne razvija kao klasičan projekt, već kao dugoročan proces. Kroz umjetničke rezidencije, izložbe i kontinuirane suradnje s autorima, ideja je da raste organski, oblikovana susretima između umjetnika, prostora i vremena. Ključno načelo pritom ostaje jednostavno: svaki umjetnik koji sudjeluje u programu ostavlja i trajan trag u kolekciji, budući da San Canzian otkupljuje najmanje jedan rad, stvarajući zbirku izravno iz procesa stvaranja.

Umjetnici će stvarati u galeriji u blizini hotela

Umjetnike će birati suvlasnik hotela Leopold Botteri i kustosica San Canzian kolekecije Gaella A. Gottwald. Radovi slikara i kipara bit će izloženi jedan do tri mjeseca, a moći će ih kupiti gosti hotela, kao i vlasnici vila koje se upravo grade iznad hotela o čemu je Forbes Hrvatska već izvještavao. Iskusne umjetnike čeka smještaj u samom hotelu, dok će mladi umjetnici dobiti smještaj u njegovoj blizini ali će stvarati u galeriji. Ona će se nalaziti u jedinstvenom klubu napravljenom po uzoru na londonske koji će se nalaziti u blizini vila.

I prije ovih planova San Canzian je pokazao sklonost suradnji s umjetnicima. Među onima koji su obilježili njezine početke nalazi se Siniša Majkus, čiji su radovi danas, zajedno s djelima renomiranog kipara Alema Korkuta, dio kolekcije koja se dalje nastavlja nadograđivati s novim autorima i umjetničkim perspektivama.

Alem Korkut, Gaella A. Gotwald i Leopold Botteri pored Korkutovog djela izloženog u okruženju hotela; Foto: Hotel San Canzian

Nakon zatvaranja Korkutove izložbe, u San Canzianu su izložili radove mladog kipara Mateja Vukovića.

„San Canzian se razvija kao odredište koje spaja vrhunski hospitality i smislen kulturni angažman, s fokusom na dijalog između umjetnosti i prirode te dugoročnu podršku hrvatskim umjetnicima. Program se temelji na rezidencijama i izložbenoj djelatnosti, kroz dvije godišnje, u potpunosti financirane rezidencije te kontinuirani izložbeni program koji uključuje skulpture u prostoru imanja i buduće formate unutar novog kulturnog kompleksa. Posebnost programa je u tome što svaki odabrani umjetnik ulazi i u stalnu kolekciju kroz otkup radova, čime se stvara konkretan oblik pokroviteljstva i dugoročne podrške umjetnicima. Vjerujemo da na taj način gradimo model u kojem se umjetnost i vrhunski turizam međusobno obogaćuju, a San Canzian postaje mjesto koje ne samo da ugošćuje umjetnost, nego je i aktivno proizvodi i podržava“ – rekla je kustosica Gottwald.

