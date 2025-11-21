San Canzian proglašen najboljim boutique hotelom u Hrvatskoj

Istarski boutique hotel San Canzian nedavno je dobio dva priznanja. Na godišnjim hrvatskim turističkim nagradama dobio je nagradu za najbolji boutique hotel, a časopis Condé Nast Traveler uvrstio ga je u 10 najekskluzivnijih smještaja u Hrvatskoj.

Boutique hotel San Canzian, smješten u autentičnom istarskom okruženju, osvojio je nagradu u kategoriji Boutique hotela na Godišnjim hrvatskim turističkim nagradama.

Dodjela je održana u četvrtak, 20. studenoga 2025., u Culture Club Revelinu u Dubrovniku, u sklopu Dana hrvatskog turizma. Nagradu zajednički dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora. Cilj joj je prepoznati izvrsnost u turizmu te motivirati daljnji razvoj i promociju hrvatskih turističkih proizvoda na najvišoj razini profesionalnosti i kvalitete. Ovo priznanje potvrđuje i ulogu Hrvatske kao poželjne turističke destinacije na domaćem i međunarodnom tržištu.

„Za nas u San Canzianu ova nagrada znači više od priznanja, ona nam je potvrda da ono što radimo ima stvarnu vrijednost. Naši gosti najviše cijene doživljaj, diskreciju i privatnost, a mi nastojimo upravo to spojiti s autentičnošću naše destinacije i vrhunskom uslugom u svakom detalju boravka. Kroz misiju ‘Artisans of Experience’ želimo da svaki gost osjeti pažnju, eleganciju i posvećenost koja stoji iza svakog trenutka provedenog u hotelu. I drago nam je da to prepoznaje struka, ali i naši gosti. Ova nagrada pripada cijelom našem timu, našim partnerima i, naravno, našim gostima jer njihovo povjerenje i očekivanja nas motiviraju da budemo bolji svaki dan. Dodatno, ovo nam je poticaj da rastemo i razvijamo se i dalje, što ćemo pokazati i u novom dijelu hotela koji planiramo otvoriti sljedeće godine“ – izjavila je Ivana Labudović, CEO San Canzian Hotel & Residences.

Ugledni svjetski magazin Condé Nast Traveler nedavno je uvrstio San Canzian Hotel & Residences među najposebnije i najekskluzivnije smještaje u Hrvatskoj. Izdvojili su još Maslina Resort na Hvaru, Ninon Design Boutique Hotel i Sun Gardens Dubrovnik blizu Dubrovnika, Molum Hotel & Residences u Svetom Filipu i Jakovu, Keight Hotel Opatija u Opatiji, Spirito Santo Palazzo Storico u Rovinju, Villa Duchess na Lošinju, Valsabbion u Puli i Boškinac na Pagu.