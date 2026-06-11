Na valu retro groznice: Kultni brend iz filma Kill Bill kreće u globalnu ekspanziju

Japanski proizvođač koristi globalni povratak retro estetike kako bi kultne modele pretvorio u luksuzni modni brend s gotovo 200 trgovina diljem svijeta.

Onitsuka Tiger, japanski brend u vlasništvu Asicsa poznat po kultnim modelima žuto-crnih tenisica, kreće u ambicioznu globalnu ekspanziju kako bi iskoristio rastuću popularnost retro obuće. No analitičari upozoravaju da bi upravo taj rast mogao ugroziti ono što brend danas izdvaja od konkurencije – profitne marže koje su bliže luksuznoj modi nego sportskoj industriji.

Prodaja Onitsuka Tigera porasla je za trećinu u prvom tromjesečju godine, dok je profitna marža dosegnula oko 40 posto, najviše među svim Asicsovim poslovnim segmentima.

Brend koji su proslavili Uma Thurman u filmu Kill Bill i kultni model povezan s Bruceom Leejem posljednjih je godina postao jedan od najvećih dobitnika povratka retro estetike u svijetu tenisica. Dodatni poticaj stigao je i od slabog japanskog jena, koji je privukao milijune turista u potragu za popularnim modelima.

Od sportskog brenda do modnog fenomena

Korijeni Onitsuka Tigera sežu u 1949. godinu, no legendarni model Mexico 66 predstavljen je tek 1966. godine. Upravo je taj model danas zaštitni znak brenda.

Nakon ponovnog lansiranja 2002. godine, Asics je Onitsuka Tiger transformirao iz sportskog proizvođača u modni brend inspiriran japanskom baštinom i vintage dizajnom.

“Onitsuka Tiger profitirao je od pomaka potrošača prema minimalističkim tenisicama i udaljavanja od glomaznih modela”, rekao je Ivan Su, analitičar Morningstara.

Širenje na ključna tržišta

Asics je objavio da će Onitsuka Tiger biti izdvojen u zasebnu kompaniju unutar grupacije, što mnogi analitičari vide kao pripremu za daljnji rast ili potencijalne strateške promjene u budućnosti.

Kupci u trgovini japanskog brenda sportske obuće Onitsuka Tiger u Hong Kongu foto: Sopa/Alamy via Guliver

Brend trenutno ima gotovo 200 trgovina diljem svijeta, a ove godine planira nova otvaranja u Kini, Italiji i Južnoj Koreji. Poseban fokus stavljen je na SAD, gdje će se početkom sljedeće godine vratiti otvaranjem trgovine u Los Angelesu, piše Reuters.

“Brend koristi rastući interes potrošača za alternativne marke tenisica i zamor tržišta dominacijom Nikea i Adidasa”, kaže konzultant za modne brendove Glenn McMahon.

Može li zadržati luksuzne marže? Upravo tu leži najveći izazov.

Konkurencija sve jača

Analitičari upozoravaju da će otvaranje vlastitih trgovina i ulaganja u marketing povećati troškove poslovanja te otežati održavanje sadašnjih marži.

Istodobno, konkurencija postaje sve jača. Nike, Adidas i Puma već agresivno razvijaju vlastite retro kolekcije, dok popularnost modnih trendova može biti kratkog vijeka.

“Onitsuka Tiger već je neko vrijeme vrlo popularan, ali modni trendovi nisu pod kontrolom nijedne kompanije”, upozorava Su.

Za sada, međutim, japanski brend uspješno koristi kombinaciju nostalgije, japanskog identiteta i ograničene dostupnosti kako bi se pozicionirao kao jedan od najpoželjnijih igrača na globalnom tržištu tenisica.