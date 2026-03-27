Otkriven Napoleonov šešir iz egzila na Svetoj Heleni: Evo zašto je toliko važan

Rijetki šešir iz posljednjih godina Napoleonova života, koji nikada nije stigao do njegova sina, uskoro će prvi put biti izložen javnosti.

Novootkriveni šešir za koji se vjeruje da ga je nosio Napoleon Bonaparte tijekom egzila na otoku Sveta Helena bit će kasnije ove godine izložen u blizini Pariza, objavili su povjesničari u četvrtak. Crni dvokraki šešir od filca predstavljen je medijima, a bit će izložen u dvorcu Chantilly, sjeverno od Pariza.

Mathieu Deldicque, direktor muzeja Condé u kojem će se šešir izlagati, rekao je da je riječ o “pravom čudu”, naglasivši da su svi njegovi dijelovi iznimno dobro očuvani. Dodao je kako je šešir pravo otkriće te da je poznata cijela njegova povijest – od Napoleonova egzila na Svetoj Heleni pa sve do danas.

Dugo bio nepoznat

Jean-Guillaume Parich iz Vojnog muzeja, koji je potvrdio autentičnost šešira od dabrova filca, izjavio je da je to jedan od četiri šešira koje je svrgnuti car ponio u posljednje progonstvo na atlantskom otoku. Istaknuo je i da postoje dirljivi detalji, poput svilene podstave koja jasno pokazuje tragove znoja, što omogućuje da se lakše zamisli cara u njegovim posljednjim godinama, piše Le Monde.

U oporuci, napisanoj neposredno prije smrti 1821., Napoleon je nekoliko carskih uspomena, uključujući dva svoja posljednja šešira, ostavio sinu, kralju Rima. No darovi nikada nisu stigli do Napoleona II., koji je preminuo 1832. od plućne infekcije.

Carska ostavština, vraćena sa Svete Helene, 1836. dodijeljena je Napoleonovoj sestri Caroline Murat. Šešir je 1904. ušao u zbirku muzeja Condé, ali je ubrzo pohranjen u spremište i dugo je bio nepoznat stručnjacima i zaljubljenicima u Napoleonovo doba. Tek 2025., tijekom priprema za izložbu, Parich je uspio rekonstruirati put šešira i potvrditi njegovu autentičnost.

Šešir prodan za dva milijuna eura

Šešir je izradio Poupard, službeni Napoleonov izrađivač šešira, a ima sve karakteristične elemente autentičnog carskog dvokutnog šešira, uključujući prepoznatljive proporcije, malu trobojnu kokardu i svilenu podstavu od tafta. Procjenjuje se da je Napoleon naručio između 60 i 80 takvih šešira.

Za razliku od većine časnika tog vremena, Napoleon je šešir nosio postrance, što mu je davalo prepoznatljivu siluetu koju su vojnici lako uočavali na bojištu. Danas je potpuno potvrđeno postojanje oko 15 takvih šešira, od kojih se većina nalazi u muzejima.

Novoautentificirani šešir bit će središnji eksponat izložbe posvećene umjetničkim zbirkama Napoleonove sestre, koja se otvara početkom lipnja. Napoleonovi predmeti na aukcijama postižu iznimno visoke cijene – primjerice, 2023. jedan šešir iz razdoblja njegova carstva prodan je za gotovo dva milijuna eura.