TEST Lexus LM 350H – Teško je zamisliti luksuzniji prijevoz od ovoga

Interijer Lexus LM-a u verziji sa samo četiri sjedala tako je dobro osmišljen, da nije ni potrebno voziti se negdje kako bi se uživalo u vozilu. LM je napravljen po uzoru na privatne avione i nudi udobna masažna sjedala, veliki ekran, 23 zvučnika, frižider i još puno toga.

Lexus LM kombi je koji dolazi u verziji s ukupno četiri ili sedam sjedala, a Forbes Hrvatska na test je dobio luksuzniju verziju s manjim brojem sjedala. Reklo bi se da je ovaj kombi idealan za one koji žele uživati u vrhunskom luksuzu, ali pri tome ne privući pozornost vanjštinom vozila. Naime, ona ni izbliza ne prati ono što se nalazi u unutrašnjosti vozila. Pri tome prvenstveno mislimo na zadnji putnički prostor, jer je Lexus LM zamišljen prvenstveno kao vozilo s vozačem.

A on jako podsjeća na ono što VIP putnici dobiju u privatnim avionima: dva iznimno udobna sjedala s masažom i brojnim drugim opcijama. Klikom na par tipki, ona se mogu razvući iz sjedećeg položaja i po potrebi složiti u položaj u kojem je jako lako zaspati.

Bezbroj tipki i pretinaca

Dio opcija koji putnici imaju na raspolaganju dostupno je na dva mala touch screena koja podsjećaju na mobitele a nalaze im se nadohvat ruke. Osim toga, tu je i niz tipki kojima se može otvarati prozore, navlačiti zastore na bočnim i krovnim prozorima, odvojiti se od vozača staklenim prozorom koje se po potrebi može zamutiti na dodir tipke i slično.

Najvažniji brojevi

Dužina / širina / visina: 5130 mm / 1890 mm / 1930 mm

Težina: 2870 kg

Vrsta i snaga motora: hibrid – 184 kW / 250 ks

Ubrzanje do 100 kmh: 8,7 kmh

Maksimalna brzina: 190 kmh

Prtljažnik: 412 litara

Ispred putnika u zadnjem dijelu vozila je i široki ekran dimenzija 48 inča, koji nudi različite opcije prikaza multimedijalnih sadržaja. To uključuje i mogućnost dijeljenja ekrana kako bi svaki putnik gledao i slušao svoje sadržaje. A doživljaj je poput onoga u kinu, jer se u kombiju (skupa s prednjim dijelom) nalaze čak 23 zvučnika. Dakako, ako svatko gleda svoj “program” preporučuje se korištenje slušalica.

Sjedala u Lexusu mogu se postaviti u položaj za spavanje, a bočne potpore za tijelo osiguravaju miran san čak i na zavojitim cestama. (Mogu se spustiti i više nego je prikazano na fotografiji)

Sve podređeno udobnosti

Ne treba zaboraviti ni veliki broj pretinaca različite namjene – iz dva se primjerice mogu izvući stolići koji se mogu staviti pred putnike, a tu su još i brojni prostori za sitnice, bežični punjači za mobitele i drugo. U kombiju je i čak osam USB-C utičnica, dva HDMI ulaza ako se multimedijalni sadržaj odluči prikazivati preko njih te dvije 220 voltne utičnice maksimalne snage 1500 vata.

Što se vožnje tiče, u njoj do izražaja dolazi udobnost, a ne brzina. Pogon je na sva četiri kotača, amortizeri omogućuju udobnost, a brojni sustavi brinu se za sigurnost vozila i jednostavnost upravljanja.

Oni uključuju automatsko uključivanje kočenja kod rizika od sudara, prepoznavanje prometnih znakova, dinamički radarski tempomat s praćenje prometne trake kao i pomoć pri održavanju unutar traje i sustav upozorenja vozača koji se brzo približava vozilu sa zadnje strane. Tu su još nadzor mrtvog kuta, ABS, EBD, sustav protiv proklizavanja, nadzor stabilnosti vozila, sustav pomoći pri kretanjza uzbrdici i drugi sustavi.

Očekivano, cijena ovakvog Lexusa nije mala. Verzija s četiri sjedala sa svim davanjima prodaje se za 179.900 eura, dok je cijena verzije sa sedam sjedala 151.900 eura.