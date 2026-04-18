Volvo ES90, adut kompanije u segmentu velikih limuzina, predstavljen na Jarunu

Volvo ide u smjeru potpune elektrifikacije, a najbolja potvrda za to je potpuno električni nasljednik njihove najveće limuzine S90. Model ES90 predstavljen je u petak na Jarunu, a nudi puno opreme i ubrzanje i do 4,0 sekundi do 100 kilometara na sat.

Nešto manje od 40 posto novih automobila kupljenih u Švedskoj u 2025. godini bilo je električno, što je svrstava na četvrto mjesto u Europi. Kad se uoči takav trend, ne čudi do i Volvo postepeno idem prema potpunoj elektrifikaciji. Volvo Hrvatska u petak je na Jarunu medijima predstavila Volvo ES90 – pri čemu slovo E označava električni motor, a slovo S sedan karoseriju, kao i na poznatom modelu S90 čiji je ovo svojevrsni nasljednik.

No, dok se iz dizajna novog modela vidi otklon prema budućnosti, vrijednosti Volva poput napredne tehnologije i fokusa na sigurnost još su više istaknute.

Ni Jarun nije izabran slučajno kao lokacija za predstavljanje. On je drugi dom braće Martina i Valenta Sinkovića, veslača koji su već neko vrijeme ambasadori Volva u Hrvatskoj. Volvo s njima dijeli strast prema predanosi, snazi i izvrsnosti, a Jarun dodaje i zelenu komponentu.

800 voltna arhitektura i brzo punjenje

Što se brojki tiče, novi Volvo ima točno pet metara uz međuosovinski razmak od 3,1 metra, što mu pruža vrlo prostranu unutrašnjost. Iako teži od 2??? do 2??? kilograma, ubrzanja su onakva kakva se očekuju od premium električnih limuzina. Verzija s jednim motorom s 333 konjske snage do 100 kilometara na sat ubrzava za 6,6 sekundi, a verzija s dva motora i 680 “konja” ubrzava za 4,0 sekundi.

Arhitektura vozila,, odnosno napon baterijskog i pogonskog sustava iznosi 800 volti, tehnološki rang električnih vozila u kojem su već modeli poput Porsche Taycana ili Hyundai Ioniqa 5. Uz to ide i brzo punjenje do maksimalno 310 ili 350 kilovata. Iz Volva navode kako se baterija od 10 do 80 posto na adekvatnom punjaču napuni za 22 minute. Ona kapaciteta 92 kWh ima WLTP doseg od 620 kilometara, a ona kapaciteta 106 kWh od 700 kilometara.

Volvo ES90 ima veliki stakleni krov, koji se u verziji s više opreme po potrebi može i zamutiti pritiskom na tipku; Foto: Forbes Hrvatska

Unutrašnjošću dominiraju održivi materijali, veliki središnji zaslon i digitalni kokpit. Volvo nastavlja naglasak na ekološku odgovornost, pa su u interijeru korišteni reciklirani i obnovljivi materijali, uključujući tekstil i drvene površine certificiranog porijekla. Dva modela izložena na Jarunu imala su najjači paket opreme Ultra koji podrazumijeva i opremu poput masažnih sjedala sprijeda i 25 Bowers & Wilkins zvučnika uz Dolby Atmos.

Za sigurnost po kojoj je Volvo globalno poznat se između ostalog brine sedam kamera, pet radara i 12 ultrazvučih senzora te poluautonomna vožnja. Svi ti sustavi brinu se kako bi pružili proaktivnu asistenciju i spriječili potencijalne nezgode.

Među svim podacima jedino kapacitet prtljažnika nije toliko impresivan – iznosi 424 litre, odnosno 733 uz preklopljena sjedala. Tu je i mali 22 litreni prtljažnik s prednje strane dobro će doći za pohranjivanje kabela za punjenje.

Cijene novog Volva kreću se od 73.040 eura za model s jednim motorom i paketom opreme Core do 96.741 eura za model s dva motora i paketom opreme Ultra.