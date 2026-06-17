Epstein je tužiteljima želio dati kompromitirajuće podatke o Trumpu. Zašto nije uspio?

Objavljeni dokumenti bacaju novo svjetlo na posljednje mjesece Epsteinova života i njegove pokušaje da pregovara s američkim vlastima.

Odvjetnici Jeffreyja Epsteina prije njegove smrti vodili su razgovore s tužiteljima o mogućnosti da njihov klijent dobije blažu kaznu ako pruži informacije koje bi mogle pomoći u drugim istragama, izvijestio je u utorak The New York Times. Bilješke iz tog razdoblja sugeriraju da je Epstein želio podijeliti informacije o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Nakon Epsteinova uhićenja 2019. godine njegovi su odvjetnici s federalnim tužiteljima razgovarali o mogućnosti takozvanog “proffera”, postupka u kojem osumnjičenik daje korisne informacije o drugim osobama u zamjenu za blaži tretman ili kaznu.

Nije poznato koliko su ti razgovori odmaknuli niti o kojim je osobama Epstein eventualno mogao imati informacije. Prema pisanju New York Timesa, pokušavao je utvrditi posjeduje li kompromitirajuće podatke o pojedinim poznanicima, uključujući milijardera Billa Gatesa. Ipak, prema njegovim vlastitim bilješkama, najveću je pozornost posvećivao Trumpu

Te bilješke sugeriraju da zapravo nije raspolagao značajnim kompromitirajućim informacijama o tadašnjem predsjedniku SAD-a. Zapisivao je uglavnom neodređene komentare poput: “Trump je potpuni prevarant – sve je to samo predstava” te “Nikad nije imao novca.”

Epstein i Trump nekoć su bili prijatelji, prije nego što su se početkom 2000-ih razišli. Trump je godinama poricao da je imao bilo kakva saznanja o Epsteinovim navodnim zlostavljanjima ili da je počinio bilo kakvo kazneno djelo povezano s financijašem.

Tekst New York Timesa dio je šire analize Epsteinovih posljednjih mjeseci života i njegove smrti u zatvoru. Novootkriveni dokazi, prema pisanju lista, dodatno podupiru zaključak da je Epstein počinio samoubojstvo te ne potvrđuju teorije prema kojima je ubijen.

Kako je umro Jeffrey Epstein?

New York Times u svom izvješću donosi niz novih detalja o Epsteinovu boravku u zatvoru, temeljenih na dokumentima i razgovorima sa zatvorenicima i drugim osobama povezanima sa slučajem.

Iako se službeni zaključak da je riječ o samoubojstvu godinama dovodi u pitanje, list navodi da dostupni dokazi snažno upućuju upravo na takav ishod. Prema svjedočenjima, Epstein je i prije smrti razmišljao o samoubojstvu.

Jednog bivšeg cimera iz ćelije navodno je pitao kako napraviti omču, dok je zatvorenik iz susjedne ćelije rekao da je u noći njegove smrti čuo zvukove koji su nalikovali trganju tkanine. Nitko od zatvorenika nije prijavio zvukove borbe niti ulazak druge osobe u Epsteinovu ćeliju.

List navodi i da je Epstein ostavio bilješke slične sadržaju navodne oproštajne poruke. U jednoj od njih napisao je:

“Jedino donosim bol sebi i drugima u budućnosti. Nije baš zabavno. Zašto bi ljudi koje volim patili zbog mojih problema? Što želite da učinim? Da briznem u plač? Najbolje za sve.”

Prema izvješću, postojalo je i nekoliko okolnosti koje su mu olakšale počinjenje samoubojstva. Te noći nije imao cimera u ćeliji, bilo mu je dopušteno zadržati dodatnu posteljinu, što inače nije bilo uobičajeno, a zatvorski čuvari nisu provodili nadzor onoliko često koliko su trebali.

Opsjednutost Trumpom

Navodne Epsteinove bilješke o Trumpu pojavljuju se u trenutku kada e-mailovi objavljeni od strane Ministarstva pravosuđa pokazuju da je financijaš godinama nakon prekida prijateljstva ostao zaokupljen Trumpom.

Prema dokumentima, Epstein se tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata često predstavljao kao osoba koja razumije predsjednikovo razmišljanje te je o njemu razgovarao s različitim sugovornicima, uključujući predstavnike ruske vlade i Billa Gatesa.

Istodobno ga je često kritizirao. Tako je 2017. bivšem američkom ministru financija Larryju Summersu napisao:

“Vaš svijet ne razumije koliko je Trump zapravo glup.”

Epsteinovi e-mailovi ne povezuju Trumpa s bilo kakvim nezakonitim radnjama, no financijaš je 2017. pisao o tome “koliko je Donald prljav”, a piscu Michaelu Wolffu 2011. navodno je rekao da je Trump “znao za djevojke”.

Pozadina odnosa

Trump i Epstein upoznali su se tijekom 1980-ih godina te su, prema brojnim izvješćima, postali bliski prijatelji. Njihov odnos kasnije se raspao, a Trump tvrdi da je razlog bio taj što je Epstein vrbovao žene iz njegova kluba Mar-a-Lago za rad kod sebe.

Tijekom godina pojavilo se više optužbi i nagađanja koja su Trumpa povezivala s Epsteinom, no nijedna nije rezultirala dokazom o kaznenom djelu. Trump je više puta odbacio sve optužbe i poricao da je znao za Epsteinova navodna zlostavljanja.

Interes javnosti za njihov odnos dodatno je porastao tijekom posljednje godine nakon što je administracija odbila dobrovoljno objaviti sve dokumente povezane sa slučajem Epstein.

Wall Street Journal ranije je izvijestio da je Trump navodno Epsteinu poslao rođendansku čestitku u kojoj je napisao: “Neka svaki dan bude još jedna prekrasna tajna.” Trump je autentičnost tog pisma zanijekao.

Objavljeni dokumenti o Epsteinu sadrže i više spominjanja Trumpa, uključujući navod da je letio Epsteinovim privatnim zrakoplovom u društvu financijaša i jedne 20-godišnje žene.

Trump je interes javnosti za slučaj Epstein više puta nazvao pretjeranim te je dokumente povezane sa slučajem opisivao kao “prijevaru” i “podvalu”.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalan članak)