Hrvatska poduzetnica na čelu Alijanse koja okuplja svjetske vinske regije

Mirena Bagur, hrvatska poduzetnica koja živi u SAD-u, imenovana je za izvršnu direktoricu The Global Artisanal Vintners Alliancea. Navedena organizacija potiče suradnju i razmjenu informacija među vinarima, a trenutačno uključuje 11 regija članica.

The Global Artisanal Vintners Alliance (The Global AVA) objavio je da je imenovao Mirenu Bagur za izvršnu direktoricu. Savez je osnovan početkom 2025. s ciljem stvaranja i promicanja unije održivih partnerskih vinskih regija diljem svijeta i trenutno uključuje 11 regija članica.

Osnivačkoj regiji u SAD-u, Livermore Valley Wine Community iz Kalifornije, uskoro se pridružio Teksas i njihov Texas Hill Country Wineries. Međunarodne članice su Dalmacija u Hrvatskoj Chilecito u Argentini, Vale dos Vinhedos u Brazilu, Chinon u Francuskoj, Imereti u Gruziji, Badacsony u Mađarskoj, Chianti Rufina u Italiji, Baja California u Meksiku i Alentejo u Portugalu.

Predstavljanje hrvatskih vina

Global AVA osnovana je radi poticanja suradnje i razmjene informacija između vinara, vinskih udruga, vladinih predstavnika, organizacija za turizam i gospodarski razvoj te poslovnih udruženja. Predstavnici partnerskih vinskih regija aktivno sudjeluju u profesionalnom razvoju i razmjenama.

„Ponosan na sve što smo do sada postigli i prepoznajući potrebu da Alijansa uđe u novu fazu, sa zadovoljstvom imenujem Mirenu Bagur izvršnom direktoricom. Nakon godinu dana rada s Mirenom, uvjeren sam da će iskoristiti svoje međunarodno iskustvo i posvećenost i poznavanje vinske industrije, kako bi vodila Alijansu u širenju njezina utjecaja i jačanju odnosa među članovima“, rekao je David Haubert. On je župan 1. okruga Alameda, istočno od San Francisca, koji je odigrao ključnu ulogu u osnivanju Globalne AVA-e i obnaša dužnost predsjednika. „Mirena će se također usredotočiti na poboljšanje razmjene znanja i iskustava između partnerskih regija“ – dodao je.

Hrvatska je u Alijansu ušla na osnovu preporuke Renee Pea, generalne konzulice Republike Hrvatske u Los Angelesu, kojoj je upućen poziv od kalifornijskog okruga Alameda za sudjelovanje Hrvatske. „S obzirom da bi se suradnjom s prestižnim vinarstvom Kalifornije, moglo uvelike doprinijeti gospodarstvu i turizmu Hrvatske, sudjelovala sam na prvom okupljanju tijekom vinskog festivala pod nazivom TASTE Livermore Valley Wine Experience koji se održao u listopadu 2024., gdje sam zajedno s Mirenom Bagur predstavila Dalmatinsku regiju autohtonim vinima.“

U planu širenje na nove regije

Mirena Bagur, osnivačica je i suvlasnica Croatian Premium Wine Imports – tvrtke o kojoj je Forbes Hrvatska već izvještavao. U suradnji s hrvatskim diplomatsko- konzularnim predstavništvima Bagur organizira edukacije o hrvatskom vinarstvu, od seminara do različitih kušaonica i promotivnih događaja, koje uključuju i prezentacije s Uredom HTZ-a u New Yorku turističke i eno i gastro ponude Hrvatske. Vinarije članice Vina Dalmacije su sudjelovale na prvom Summitu koji se događao u Livermoru u lipnju 2025.

„Počašćena sam što imam priliku raditi s timom supervizora Hauberta u Livermoreu i svim regijama, posebno u ovoj fazi planiranja“ rekla je Bagur. „Do sada smo imali godinu dana da se upoznamo i raspravimo o temama koje nas povezuju i veselim se što ću voditi Globalnu AVA-u u slijedećoj fazi, kada će naš rad postati poznatiji potencijalnim novim regijama. Također ćemo stvoriti dodatne forume za razmjenu znanja i suradnju. Željela bih posebno izraziti zahvalnost generalnoj konzulici Republike Hrvatske Renee Pea u Los Angelesu koja je prepoznala važnost ove alijanse u njenoj idejnoj verziji i sugerirala Hrvatskoj gospodarskoj komori da se Hrvatska uključi na samom početku, kao država osnivačica. Također, svi članovi saveza su puni entuzijazma i drago mi je što mogu najaviti da ćemo imati priliku osobno razmijeniti ideje na slijedećem godišnjem Summitu, koji će se održati u Mađarskoj krajem ožujka 2026.“