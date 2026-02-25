Izabran novi ravnatelj Louvrea

Francuska vlada imenovala je povjesničara umjetnosti Christophea Leribaulta novim ravnateljem pariškog muzeja Louvre.

Christophe Leribault imenovan je novim ravnateljem pariškog muzeja Louvre, nakon što je u utorak ostavku podnijela Laurence des Cars.

Elizejska palača kaže da će glavni zadaci 62-godišnjeg povjesničara umjetnosti biti sigurnost i modernizacija Louvrea te provedba projekta francuskog predsjednika ‘Nova renesansa’, prenosi Euronews.

Prošle godine, nakon što su procurila izvješća o lošoj infrastrukturi, Emmanuel Macron najavio je plan obnove vrijedan 800 milijuna eura, djelomično financiran povećanim cijenama ulaznica za građane izvan EU.

Leribault će se prvo pozabaviti krizom koja je izbila u najposjećenijem muzeju na svijetu nakon spektakularne krađe francuskih krunskih dragulja usred bijela dana u listopadu prošle godine.

Ukradeni predmeti još nisu pronađeni, ali Louvre je nedavno najavio da će kruna carice Eugénie koja je oštećena tijekom pljačke biti popravljena.

Nakon što je Leribault imenovan novim ravnateljem Louvrea, netko će ga trebati zamijeniti na mjestu šefa operacija u Versaillesu, dužnosti koju obnaša od 2024. godine.

Prije toga bio je ravnatelj Musée d’Orsay, posao koji je preuzeo nakon što je Laurence des Cars imenovana ravnateljicom Louvrea.

Annick Lemoine, koja trenutno vodi Petit Palais, imenovana je novom voditeljicom Musée d’Orsay.