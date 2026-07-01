Na kriptovalutama zaradio više od milijardu dolara, otkriveno i u koje je dionice najviše ulagao

Objavljeno godišnje izvješće o Trumpovoj imovini otkriva snažan rast prihoda od kriptovaluta, ali i višemilijunska ulaganja u tri kompanije.

Izvješće o financijskoj imovini i prihodima američkog predsjednika Donalda Trumpa za 2025. godinu, objavljena u utorak, otkriva da je milijarder prošle godine ostvario više od milijardu dolara prihoda od poslovanja povezanog s kriptovalutama, uz širok portfelj ulaganja i imovine.

Najveći pojedinačni izvor prihoda bio je World Liberty Financial, kripto projekt u suvlasništvu Trumpove obitelji i milijardera iz sektora nekretnina Stevea Witkoffa. Prodaja tokena tog projekta Trumpu je donijela oko 515 milijuna dolara.

Dodatnih 636 milijuna dolara zaradio je preko tvrtke CIC Digital, holdinga koji upravlja njegovim memecoinima i kolekcijama digitalnih kartica (NFT-ova).

Nekretnine donijele gotovo 300 milijuna dolara

Osim kriptoimovine, gotovo 300 milijuna dolara prihoda ostvareno je od Trumpovih nekretnina, među kojima su Mar-a-Lago, Trump National Doral, Trump National Golf Club Bedminster, Trump National Golf Club Jupiter i Trump National Golf Club Washington, D.C.

Financijsko izvješće pokazuje i da je Trump tijekom godine ulagao između 5 i 25 milijuna dolara u dionice Applea, Microsofta i Nvidije, što su među njegovim najvećim burzovnim transakcijama u 2025. godini.

Prošle godine Trump je objavio sporazum između Nvidije, AMD-a i američke vlade prema kojem su Sjedinjene Američke Države dobile pravo na 15 posto prihoda od prodaje AI čipova Kini u zamjenu za izdavanje izvoznih dozvola.

U rujnu je predsjednik kupio i dionice Amazona u vrijednosti između 500.000 i milijun dolara.

Izvješće pokazuje i da je Trump tijekom godine primio darove u vrijednosti većoj od vod 370.000 dolara, uglavnom povezane sa sportskim događajima poput Svjetskog prvenstva u nogometu, Super Bowla, kao i UFC, MLB i golf turnira.

Uvećao bogatstvo unatoč problemima

Najnovija financijska prijava potvrđuje koliko je Trump proširio poslovanje u sektoru digitalne imovine. Godinu ranije prijavio je 57 milijuna dolara prihoda od World Liberty Financiala, dok je u 2025. taj iznos višestruko porastao.

Trumpovo bogatstvo snažno je poraslo i nakon izlaska na burzu njegove kompanije Trump Media & Technology Group, što je njegovoj neto imovini tada dodalo procijenjenih 2,1 milijardu dolara.

Prema aktualnim procjenama, Trumpovo bogatstvo sada iznosi oko šest milijardi dolara, odnosno gotovo dvije milijarde više nego prije dvije godine.

Istodobno, Trump Media & Technology Group suočava se s poslovnim izazovima. Dionice kompanije posljednjih su mjeseci pale na najnižu razinu otkad kotiraju na burzi, nakon što je tvrtka tri uzastopna tromjesečja poslovala s gubitkom. Samo u prvom tromjesečju ove godine, vlasnik društvene mreže Truth Social prijavio je neto gubitak od 405,9 milijuna dolara.

Antonio Pegueno IV, novinar Forbesa (link na originalan članak)