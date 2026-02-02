Poduzetništvo se ne može graditi bez sustava. Zašto je znanje važnije od improvizacije, govori Doris Sošić

U javnom prostoru poduzetništvo se često romantizira – kao rezultat osobne hrabrosti, talenta ili „dobre ideje u pravo vrijeme“. No u stvarnosti, upozorava Doris Sošić, dipl. oec., ravnateljica Instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave (IBEESS), dugoročno uspješno poduzetništvo ne nastaje slučajno. Ono se gradi kroz znanje, sustave i institucije koje stvaraju okvir u kojem poduzetničke ideje mogu rasti.

U razgovoru za Forbes Hrvatska govori o stanju poduzetništva, važnosti cjeloživotnog učenja, povezivanju znanosti i gospodarstva te o povratku konferencije ICEL, koja se 2026. godine vraća kao platforma za promišljanje razvoja poduzetništva u kontekstu razvoja društva.

Poduzetništvo se često prikazuje kao individualni pothvat. Je li to i dalje održiv model?

Takav je narativ dugo bio dominantan, ali danas je nedostatan. Poduzetništvo koje se oslanja isključivo na individualni entuzijazam vrlo brzo dolazi do svojih granica. Ako želimo snažno i otporno gospodarstvo, poduzetništvo moramo promatrati kao rezultat sustava – obrazovanja, institucija, tržišta i kulture koja potiče inovativnost i dugoročno razmišljanje. Uspješna poduzetnička okruženja nisu ona u kojima se oslanja na iznimke, nego ona u kojima sustav omogućuje većem broju ljudi pozitivnu poduzetničku klimu što podrazumijeva da razvijaju ideje, preuzimaju odgovornost i uče iz pogrešaka. Bez tog okvira, poduzetništvo ostaje fragmentirano, a poduzetnička okruženja postaju prepoznatljiva i razvijenija.

Gdje u tom sustavu vidite ulogu Instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave?

Institut za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave (IBEESS) osnovan je upravo s ciljem da doprinese izgradnji tog okvira. Naš fokus nije na brzini, nego na održivosti i izvrsnosti. Bavimo se pitanjem kako organizacije i poduzetnici mogu dugoročno upravljati razvojem, inovacijama i konkurentnošću.

Vjerujemo da se poduzetništvo ne može razvijati bez jasnih sustava – procesa, znanja i vrijednosti koje osiguravaju kontinuitet. Upravo zato IBEESS djeluje kao platforma koja povezuje teoriju i praksu, znanost i gospodarstvo, viziju i operativnu provedbu.

Učenje i poduzetništvo

Često naglašavate važnost učenja o poduzetništvu. Što to znači u praksi?

Učenje o poduzetništvu znači da poduzetništvo ne počinje u trenutku kada netko otvori tvrtku. Riječ je o cjeloživotnom procesu. Već u predškolskoj dobi moguće je razvijati vještine poput kreativnosti, rješavanja problema i suradnje. Kroz obrazovni sustav te se kompetencije mogu sustavno nadograđivati, a u odrasloj dobi povezivati s konkretnim poslovnim izazovima.

Posebno važnim smatram i segment silver ekonomije. Iskustvo i znanje starijih generacija često ostaju neiskorišteni, iako mogu biti snažan izvor novih poduzetničkih inicijativa. Ako govorimo o ozbiljnom poduzetničkom ekosustavu, on mora uključivati sve generacije.

Koliko su inovacije i povezivanje znanosti i poduzetništva važne za konkurentnost?

Presudno važne. Bez sustavne suradnje znanstveno-istraživačkih institucija i poduzetnika teško je govoriti o stvarnim strategijama diferencijacije. Inovacije nisu samo nove tehnologije; one uključuju nove poslovne modele, organizacijska rješenja i načine upravljanja. IBEESS snažno zagovara upravo takav pristup – inovativnost temeljenu na znanju. To je jedini način da se izađe iz cjenovne konkurencije i izgradi dugoročna tržišna pozicija.

Održavanje konferencije

U tom kontekstu vraća se i konferencija ICEL. Zašto je ona važna upravo sada?

Konferencija ICEL – International Conference of Entrepreneurship Learning vraća se u trenutku kada su pitanja znanja, učenja i institucionalnog okvira važnija nego ikada. Posebno je značajno što se 2026. godine održava 10. izdanje ICEL-a, što simbolizira povratak temeljnim pitanjima razvoja poduzetništva, ali u novom kontekstu. ICEL 2026 održat će se 5. ožujka 2026. u Zagrebu, u partnerstvu s Obrtničkom komorom Zagreb, i bit će usmjeren na učenje o poduzetništvu kao ključni preduvjet razvoja poduzetničkog ekosustava. To nije klasična konferencija uspješnih priča, nego prostor dijaloga o sustavima, procesima i znanju koji stoje iza uspjeha.

Koju poruku želite poslati hrvatskim poduzetnicima i donositeljima odluka?

Poruka je jednostavna, ali zahtjevna: bez sustava nema održivog poduzetništva. Ako želimo konkurentno gospodarstvo, moramo ulagati u znanje, institucije i dugoročne strategije, a ne oslanjati se na improvizaciju. IBEESS i ICEL žele biti dio tog procesa – ne kao jednokratni projekti, nego kao platforme koje dugoročno doprinose razvoju poduzetništva u kontekstu razvoja društva.

Jeste li optimistični?

Jesam, ali realno. Hrvatska ima znanje, ljude i potencijal. Ono što još moramo jačati su sustavi i povjerenje u njih. Ako uspijemo povezati obrazovanje, znanost, institucije i poduzetništvo, možemo izgraditi snažan i otporan poduzetnički ekosustav. Upravo je to vizija koju IBEESS i ICEL nastoje poticati.