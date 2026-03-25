Poznati reper brani milijardere: S više novca može se učiniti više dobrog

Najbogatiji glazbenik svijeta tvrdi da novac ne određuje karakter, već može pojačati postojeće ponašanje.

Jay-Z, najbogatiji glazbenik na svijetu, u rijetkom intervjuu za GQ u utorak odbacio je tvrdnje da su milijarderi sami po sebi loši, rekavši da je povezivanje nečije moralnosti s količinom novca “izbjegavanje suštine”.

Jay-Z, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 2,8 milijardi dolara, rekao je za GQ da nečija “moralnost nije određena iznosom novca”, postavljajući pitanje: “Ako jest, koji je to iznos? Gdje počinje? Ako postoji granica poput ‘svi milijunaši su loši’, znači li to da sam na 999.000 dobar? Ne može to tako funkcionirati.”

Reper je sugerirao da ljudi s više novca mogu učiniti više dobrog, rekavši da je “zahvaljujući svojem utjecaju učinio stvari koje je želio i koje su pomogle mnogim ljudima”.

Novac ne određuje čovjeka

Na pitanje kako gleda na “javno mišljenje da su svi milijarderi loši”, Jay-Z je rekao da se “ljudi ponašaju onako kako žele – to nema veze s iznosom novca” te je takve tvrdnje nazvao “izbjegavanjem suštine”.

Dodao je da kritičari milijardera “demoniziraju tu skupinu ljudi bez da popravljaju sustav koji postoji”, istaknuvši da novac može potaknuti na određeno ponašanje, “ali tako biste se ponašali i bez toga.”

Prema Forbesu, velik dio Jay-Z-jeva bogatstva od 2,8 milijardi dolara dolazi iz poslovanja s alkoholnim pićima. Godine 2021. prodao je 50 posto brenda Armand de Brignac kompaniji LVMH, a 2023. većinski udio u brendu D’Usse tvrtki Bacardi. Jay-Z je također suosnivač i predsjednik zabavne kompanije i diskografske kuće Roc Nation, a njegova imovina uključuje i glazbeni katalog, kolekciju umjetnina te udjele u Uberu i streaming servisu Tidalu. U braku je s Beyoncé, koju je Forbes u prosincu proglasio milijarderkom s procijenjenim bogatstvom od milijardu dolara.

Što je još rekao GQ-u?

Jay-Z, koji rijetko daje intervjue, osvrnuo se i na tužbu za seksualni napad u kojoj su on i Sean “Diddy” Combs optuženi za silovanje 13-godišnje djevojke 2000. godine. Tužba je podnesena u listopadu 2024., a dva mjeseca kasnije proširena je kako bi uključila Jay-Z-ja kao optuženika, no odbačena je u veljači 2025. nakon što je izvješće NBC Newsa dovelo u pitanje vjerodostojnost tužiteljice. Jay-Z je rekao da ga je tužba “jako iscrpila” i izazvala “nekontrolirani bijes”. Dodao je da je odbio nagodbu, iako bi bila “jeftinija” i “brža”, rekavši: “Ne mogu pristati na nagodbu – to nije u mojoj prirodi.”

Osvrnuo se i na sukob između Drakea i Kendricka Lamara, koji je obilježio 2024. godinu i kulminirao Lamarovim nastupom na Super Bowlu, koji organizira njegova kompanija Roc Nation. Kritizirao je reakcije na društvenim mrežama, rekavši da su “otišle predaleko”. “U to se uvlače i djeca. To mi se ne sviđa”, rekao je, dodajući da to izgleda kao “rušenje tuđih života”.

Naglasio je da je njegova kompanija odabrala Lamara za nastup na Super Bowlu zato što je imao “fantastičnu godinu”, a ne kao poruku u kontekstu sukoba. “Uvlače sve u to, kao da su svi dio neke zavjere protiv Drakea. Pa što je to? Ja sam, dovraga, Jay-Z”, rekao je.

Jay-Z je također branio izbor Bad Bunnyja za nastup na poluvremenu Super Bowla 2026., nakon kritika s desnog političkog spektra zbog izvođača na španjolskom jeziku. “To je bio najstreamaniji izvođač na svijetu”, rekao je, dodajući da je dobio priliku “stvoriti uravnoteženiju sliku onoga što danas jest popularna glazba”.

