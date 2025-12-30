Rizik kao nova strateška valuta. Kako Marsh vidi otpornost kompanija u dobu neizvjesnosti

Marsh danas posluje u poslovnom okruženju u kojem se krize više ne pojavljuju kao iznimka, već kao konstanta. Pandemija, inflatorni pritisci, geopolitičke napetosti, klimatski ekstremi i ubrzana digitalizacija u svega nekoliko godina temeljito su promijenili način na koji kompanije razmišljaju o stabilnosti, rastu i odgovornosti uprava. Rizik više nije tehnička ili operativna tema rezervirana za osiguranje i compliance, nego jedno od ključnih strateških pitanja o kojem se odlučuje na razini uprava i nadzornih odbora.

U razgovoru za Forbes Hrvatska Jasminka Horvat Martinović, predsjednica uprave Marsh Hrvatska govori o tome kako su se hrvatske kompanije prilagodile novoj realnosti trajne neizvjesnosti, koje poslovne prijetnje danas najviše zabrinjavaju menadžmente, zašto jaz između svijesti o rizicima i njihove stvarne integracije u poslovne odluke i dalje postoji te kako globalna analitika i lokalna ekspertiza mogu postati konkurentska prednost. U fokusu razgovora su cyber rizici, ESG, transformacija uloge brokera te ambicija Marsh grupe da se od 2026. pozicionira kao integrirani savjetodavni partner za upravljanje rizicima u svijetu.

Marsh djeluje u okruženju koje je posljednjih godina obilježeno višestrukim krizama – od pandemije i inflacije do geopolitičkih napetosti. Kako se u takvom kontekstu promijenila percepcija rizika među hrvatskim kompanijama?

Višestruke krize koje smo prošli u relativno kratkom roku trajno su promijenile način na koji hrvatske kompanije gledaju na rizik. Rizik se više ne percipira kao nešto što pripada isključivo operativi ili osiguranju, već kao strateško pitanje koje mora biti na stolu uprava i nadzornih odbora. Globalno gledajući vidi se značajan pomak u percepciji rizika. Oni se više ne promatraju izolirano, već međusobno povezano. Primjerice cyber incident danas može imati financijske, regulatorne, reputacijske i ljudske posljedice istovremeno. Global Risks Report 2025, koji Marsh već godinama priprema za Svjetski ekonomski forum, jasno pokazuje da svijet ulazi u razdoblje trajne nestabilnosti, s dezinformacijama, cyber prijetnjama, geopolitičkim sukobima i ekstremnim vremenskim događajima kao stalnim faktorima.

U Hrvatskoj se to očituje kroz veću uključenost uprava u teme otpornosti, kontinuiteta poslovanja i kriznog upravljanja. No, i dalje postoji razlika između svijesti o rizicima i njihove stvarne integracije u poslovne odluke. I upravo tu vidimo svoju ulogu i to ne samo kao brokera, već kao savjetodavnog partnera koji pomaže upravama da rizike pretvore u upravljive i mjerljive odluke.

Od 2026. Marsh McLennan će globalno djelovati pod jedinstvenim imenom Marsh, što jasno odražava našu ambiciju da klijentima nudimo integrirano upravljanje rizicima, oslonjeno na globalna znanja, analitiku i lokalnu ekspertizu.

Koje su danas tri najveće poslovne prijetnje s kojima se suočavaju hrvatske tvrtke i u kojoj mjeri su menadžmenti zaista spremni sustavno upravljati tim rizicima, a ne reagirati tek kada se problem već dogodi?

Ako govorimo s razine uprava i nadzornih odbora, tri ključna područja se jasno izdvajaju. Prvo su cyber i tehnološki rizici. Marshovi globalni podaci pokazuju da su ransomware napadi i incidenti povezani s trećim stranama među najčešćim i najskupljim oblicima cyber šteta. Predviđamo da će u 2026. godini gotovo dvije trećine kompanija globalno povećati ulaganja u cyber sigurnost. Menadžmenti u Hrvatskoj postaju svjesniji tog rizika, ali ga i dalje često podcjenjuju u smislu širine posljedica.

Drugo područje je geopolitička neizvjesnost. Global Risks Report 2025 stavlja državne sukobe i geopolitičke napetosti na sam vrh kratkoročnih rizika. Iako Hrvatska nije izravno izložena ratnim sukobima, indirektni učinci kroz energente, logistiku, opskrbne lance i financijska tržišta itekako se osjećaju. Tvrtke koje nemaju scenarije za poremećaje u lancima dobave ili one koje se oslanjaju na na ograničen broj tržišta postaju izrazito ranjive.

Treći, i za Hrvatsku možda najizraženiji, je people risk. Nedostatak talenata, zadržavanje ključnih ljudi, otpornost organizacija i liderstvo u krizama postaju strateški rizici. Naša istraživanja pokazuju da je upravo rizik vezan uz ljude jedan od najpodcjenjenijih, ali i najskupljih dugoročno. Spremnost menadžmenta raste, ali još uvijek postoji jaz između svijesti i sustavne implementacije. Naš je cilj taj jaz zatvoriti kroz podatke, analitiku i savjetodavni pristup.

Trebamo biti iskreni da u vremenima u kojima živimo, jedna izjava utječe na globalno gospodarstvo. No sva ta nepredvidivost ne bi smjela biti alibi jer stresovi i unutarnji i vanjski se mogu itekako amortizirati dobrim upravljanjem rizicima

Zaostajemo za Europom

U kojoj se mjeri hrvatsko tržište osiguranja razlikuje od zrelijih europskih tržišta kada je riječ o sofisticiranosti upravljanja rizicima i korištenju analitike u donošenju odluka?

Hrvatsko tržište i dalje zaostaje za zrelijim europskim tržištima kada govorimo o kvantifikaciji rizika i korištenju analitike u donošenju odluka. U mnogim slučajevima rizici se još uvijek procjenjuju kvalitativno, bez jasnog razumijevanja financijskog učinka različitih scenarija.

Na razvijenijim tržištima uprave redovito koriste stres-testove, scenarijske analize i podatkovne modele kako bi razumjele kako bi, primjerice, cyber incident, klimatski događaj ili prekid opskrbe utjecali na EBITDA-u, likvidnost ili reputaciju. U Hrvatskoj to još nije standard, iako se situacija postupno mijenja.

Prednost Marsha je u tome što hrvatskim klijentima omogućujemo pristup istim alatima, tržištima i znanjima koje koriste najveće europske i globalne kompanije, ali uz jasnu lokalnu prilagodbu. Nekoliko velikih hrvatskih kompanija već je na tom putu, no takvih je još uvijek relativno malo.

Marsh je dio globalne grupacije s ogromnom bazom podataka i analitičkih alata. Kako lokalnim klijentima konkretno prenosite globalna znanja i na koji način to utječe na njihovu konkurentnost?

Naša snaga leži u kombinaciji globalnih podataka i lokalnog razumijevanja. Marsh ima uvid u milijune šteta, rizika i tržišnih kretanja diljem svijeta, što nam omogućuje da prepoznajemo trendove prije nego što postanu očiti na lokalnoj razini.

Za hrvatske klijente to znači da ne reagiraju tek kada se rizik već dogodi, već da se pripremaju unaprijed. Primjerice, kada globalni Marsh podaci pokažu porast ransomware napada kroz dobavljačke lance, mi to znanje prenosimo hrvatskim kompanijama kroz procjene izloženosti, prilagodbu cyber pokrića i jačanje ugovornih odnosa s trećim stranama. Takav pristup izravno utječe na konkurentnost. Kompanije koje bolje razumiju svoje rizike donose kvalitetnije investicijske odluke, otpornije su u krizama i dugoročno imaju niže ukupne troškove amortizacije rizika.

Cyber rizici

Digitalna transformacija mijenja i industriju osiguranja i savjetovanja. Koje tehnologije danas imaju najveći utjecaj na vaš poslovni model i kako se mijenja uloga brokera u tom procesu?

Uloga brokera se suštinski mijenja. Mi danas više nismo samo posrednici prema osigurateljima, već strateški savjetnici upravama. Digitalni alati, napredna analitika i AI omogućuju nam da rizike predvidimo, kvantificiramo i modeliramo njihove učinke. Istovremeno, ljudska ekspertiza postaje još važnija jer tehnologija daje podatke, ali odluke i odgovornost ostaju na ljudima. Marsh ima jedinstvenu prednost jer kombinira tehnologiju, globalna tržišta i dubinsko razumijevanje industrija. U 2026. i dalje očekujemo snažan rast korištenja AI alata, ali i veću potrebu za upravljanjem rizicima koji iz toga proizlaze.

Cyber rizici postali su jedno od ključnih pitanja za uprave i nadzorne odbore. Koliko su hrvatske kompanije svjesne stvarnih financijskih posljedica cyber incidenata i što najčešće podcjenjuju?

Cyber rizik je danas jedan od rijetkih rizika koji može istovremeno zaustaviti poslovanje, stvoriti regulatorni problem i trajno narušiti reputaciju. Hrvatske kompanije postaju svjesnije tog rizika, ali ga često promatraju preusko kao tehnički ili IT problem, zanemarujući širi poslovni kontekst i podcjenjujući indirektne troškove. Cyber osiguranje je važan dio rješenja, ali bez strateškog upravljanja rizikom, jasnih planova oporavka i uključenosti uprave, ono nije dovoljno.

ESG je u kratkom roku postao standard u razgovorima s investitorima i financijskim institucijama. Doživljavaju li ga kompanije u Hrvatskoj kao priliku za dugoročnu otpornost ili prije svega kao regulatorni teret?

Kratkoročno, ESG se u Hrvatskoj još uvijek često doživljava kao regulatorni zahtjev. Dugoročno, kompanije koje ESG integriraju u upravljanje rizicima postaju otpornije, atraktivnije investitorima i konkurentnije. Istraživanja i podaci jasno pokazuju da su klimatski i društveni rizici među najizraženijima u dugom roku. Kompanije koje danas ulažu u održivost, upravljanje ljudskim kapitalom i transparentno upravljanje zapravo ulažu u vlastitu stabilnost. Kroz sinergiju unutar Marsh McLennan grupe, posebice s Mercerom u području HR rizika i Oliver Wymanom u području strateških rizika klijentima pomažemo da ESG ne ostane izolirana tema, već dio cjelovite strategije.

Kao CEO, kako balansirate između globalnih strategija Marsh grupe i specifičnih potreba lokalnog tržišta? Gdje imate najviše manevarskog prostora za vlastite inicijative?

Strategije vrijede samo onoliko koliko su primjenjive u praksi. Marsh kao globalna grupa daje nam iznimno snažan okvir – znanje, iskustvo i pristup najboljim rješenjima, ali hrvatsko tržište traži prilagodbu, razumijevanje i blizinu.

Balans znači slušati tržište jednako pažljivo kao i globalne smjernice. Klijenti u Hrvatskoj imaju vrlo konkretne izazove i očekuju partnera koji ih razumije, a ne univerzalna rješenja. Upravo tu vidim prostor za liderstvo – u prevođenju globalnih ideja u lokalno relevantne odluke.

Najviše manevarskog prostora imamo u načinu na koji gradimo timove, kulturu i odnose s klijentima. Upravo tu vidim prostor za liderstvo i donošenje tržišne prednosti našim klijentima, u prevođenju globalnih ideja u lokalno relevantne odluke i u proaktivnom pristupu novim rizicima, osobito cyber sigurnosti i organizacijskoj otpornosti.

Kako zadržati ljude

Tržište rada u financijskom i savjetodavnom sektoru izuzetno je kompetitivno. Kako privući i zadržati vrhunske stručnjake u industriji koja često djeluje „nevidljivo“ široj javnosti?

Ljudi danas žele raditi posao koji ima smisla i u kojem vide svoj doprinos. Žele da se njihov glas čuje. Posebno u savjetodavnom sektoru, gdje su znanje i iskustvo ključna vrijednost. Vrhunske stručnjake privlače prilike za učenje, rad na složenim projektima i kontakt s međunarodnim timovima. No jednako važno je i okruženje – kultura u kojoj je u redu postavljati pitanja, preuzimati odgovornost i razvijati se vlastitim tempom. Zadržavanje počinje upravo time. Ljudi ostaju ondje gdje osjećaju da se njihov trud cijeni i gdje vide dugoročnu perspektivu. Važno je da imaju povjerenje u svoje vodstvo. Moj fokus je stvarati takvo okruženje – profesionalno zahtjevno, ali ljudski podržavajuće.

Koliko se u kriznim situacijama vidi razlika između kompanija koje su sustavno ulagale u upravljanje rizicima i onih koje su to smatrale troškom, a ne investicijom?

Krize vrlo brzo pokažu tko je razmišljao unaprijed, a tko je reagirao tek kada je bilo prekasno. Kompanije koje su sustavno ulagale u upravljanje rizicima u krizu ulaze smirenije – znaju gdje su ranjive, imaju planove i ljude koji znaju što im je činiti.

Kod onih koji su rizike smatrali troškom često vidimo kaos, donošenje odluka pod pritiskom i gubitak povjerenja tržišta. Upravljanje rizicima možda se ne vidi kada je sve u redu, ali u krizi postaje jedna od najisplativijih investicija koje kompanija može napraviti.

Ako pogledate unaprijed pet do deset godina, koje će promjene najviše redefinirati ulogu Marsh Hrvatska i samu industriju upravljanja rizicima?

Marsh Hrvatska će se nastaviti transformirati prema savjetodavnom partneru za članove uprava, s fokusom na cyber, energetiku, logistiku, FMCG i construction, te na izgradnju operativne otpornosti. Industrija će se sve više temeljiti na analitici, tehnologiji i multidisciplinarnim timovima. Rebranding pod jedinstvenim imenom Marsh od 2026. simbolizira upravo tu transformaciju – od tradicionalnog brokera prema integriranom savjetniku koji povezuje rizike, ljude, strategiju i tehnologiju.