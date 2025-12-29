Jedna industrija u Europi cvjeta – ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura

Sektor povećava ulaganja i nagrađuje investitore nakon rasta globalne potrošnje uzrokovane ratom u Ukrajini.

Najveće europske obrambene grupacije ove godine planiraju isplatiti gotovo pet milijardi dolara dioničarima, istodobno povećavajući ulaganja nakon snažnog rasta globalne vojne potrošnje potaknutog ratom u Ukrajini.

Prema analizi posljednjeg desetljeća koju je za Financial Times provela tvrtka Vertical Research Partners, glavnina izdašnih isplata ove godine u osam najvećih europskih obrambenih kompanija dolazi u obliku viših dividendi.

Istraživanje, koje je usmjereno na najveće obrambene kompanije i izuzima Airbus zbog njegovih opsežnih komercijalnih aktivnosti, pokazuje da su isplate na putu da dosegnu najvišu razinu u posljednjih deset godina. Istodobno, unatoč izdašnim isplatama, ulaganja u europskom obrambenom sektoru znatno su porasla od ruske invazije na Ukrajinu, kako su tvrtke širile proizvodne kapacitete.

Američka industrija u padu

Nasuprot tome, povrati dioničarima u šest najvećih američkih obrambenih kompanija — Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, RTX Corporation, L3Harris Technologies i Huntington Ingalls — pali su nakon što su 2023. dosegnuli desetogodišnji vrhunac.

Istodobno su ulaganja, kapitalni izdaci te vlastitim sredstvima financirana istraživanja i razvoj, izračunati kao postotak prodaje, blago pala. Boeing je isključen zbog svojih velikih civilnih zrakoplovnih operacija.

Industrija se suočila s kritikama, osobito u SAD-u, zbog sumnji da ne ulaže prihode ostvarene tijekom booma u povećanje proizvodnje novog oružja, nego da te dobitke jednostavno troši na otkup vlastitih dionica.

Osam posto u ulaganja

Donald Trump pozvao je obrambene izvođače da ulažu novac u proizvodnju, umjesto u povećanje povrata dioničarima. O tim bi pitanjima trebao razgovarati s kompanijama na Floridi ovoga tjedna.

Njegovi komentari nadovezali su se na izjave američkog ministra financija Scotta Bessenta, koji je u listopadu rekao da su obrambene kompanije u zemlji “uvelike zaostale u pogledu isporuka, pa ćemo ih možda morati, kao njihov najveći kupac… potaknuti da ulože malo više u istraživanje, a malo manje u otkup dionica”.

Prema istraživanju Verticala, prosječna razina ulaganja među analiziranim europskim kompanijama trebala bi u 2025. dosegnuti 7,9 posto prihoda, mjereno kapitalnim izdacima i ulaganjima u istraživanje i razvoj, dok je u 2021., prije izbijanja sukoba u Ukrajini, iznosila 6,4 posto.