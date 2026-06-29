Serena Williams ne vraća se tenisu zbog novca. Danas je “teška” 400 milijuna dolara

Na Wimbledon se vraća s gotovo nedostižnim rekordom po zaradi od turnirskih nagrada te statusom najbogatije sportašice u povijesti, prema procjeni Forbesa.

Dva mjeseca nakon što je u eseju za Vogue 2022. godine otkrila da odlaže reket kako bi se posvetila obitelji, Serena Williams pojasnila je što zapravo znači njezina odluka da se “udalji od tenisa”.

“Nisam u mirovini”, rekla je tada 41-godišnja tenisačica u listopadu, nakon tri nastupa na US Openu za koje se vjerovalo da će biti posljednji u njezinoj legendarnoj karijeri. “Šanse za povratak vrlo su velike. Dođite kod mene kući – imam teniski teren.”

Ovog mjeseca 44-godišnja Williams ispunila je to obećanje. Nastupila je u konkurenciji parova na WTA turnirima u Londonu i Berlinu, a ovaj tjedan nastavlja povratak na Wimbledonu. U četvrtak ili petak igrat će parove zajedno sa starijom sestrom Venus Williams, sedmerostrukom Grand Slam pobjednicom, dok će u ponedjeljak ili utorak ponovno zaigrati i u pojedinačnoj konkurenciji protiv 20-godišnje Australke Maye Joint, trenutačno 53. tenisačice svijeta.

Ako uspije osvojiti svoj 24. Grand Slam naslov, prvi nakon gotovo četiri godine izbivanja, Serena će izjednačiti rekord Margaret Court po broju osvojenih Grand Slam turnira u ženskoj konkurenciji te zaraditi dodatnih 4,8 milijuna dolara, povrh dosadašnjih 94,8 milijuna dolara osvojenih od turnirskih nagrada.

Novac odavno nije presudan

Međutim, teško je vjerovati da je upravo novac razlog njezina povratka.

Do prvog odlaska s teniske scene Williams je tijekom profesionalne karijere, koja je počela 1995. kada je imala samo 14 godina, zaradila gotovo 450 milijuna dolara prije oporezivanja, procjenjuje Forbes. Karijeru je lansirala osvajanjem US Opena 1999., a tim je iznosom daleko nadmašila drugu najplaćeniju sportašicu u povijesti, svoju dugogodišnju suparnicu Mariju Šarapovu, koja je do umirovljenja 2020. zaradila oko 325 milijuna dolara.

Ni četiri godine kasnije nitko joj nije ozbiljno ugrozio vodeću poziciju. Druga na ljestvici aktivnih tenisačica po zaradi od nagradnih fondova, Aryna Sabalenka, osvojila je tek nešto više od polovice Serenine zarade.

Još impresivnije rezultate Williams ostvaruje izvan teniskih terena. Prema procjenama Forbesa, u posljednjih 12 mjeseci zaradila je oko 50 milijuna dolara prije poreza i provizija, što je približno pet milijuna više nego u njezinoj najuspješnijoj sezoni dok je bila aktivna igračica. Time su njezini ukupni životni prihodi narasli na oko 620 milijuna dolara.

Serena Williams govori na pozornici drugog dana America Business Foruma u Kaseya Centeru, 6. studenoga 2025. u Miamiju na Floridi foto: Alexander Tamargo/Getty Images via AFP

Forbes danas procjenjuje njezino bogatstvo na oko 400 milijuna dolara, čime je uvjerljivo najbogatija žena na svijetu koja je najveći dio imovine stekla kao profesionalna sportašica. U ukupnom poretku najbogatijih sportašica društvo joj prave uglavnom nasljednice velikih bogatstava koje su se natjecale u konjičkom sportu, poput Norvežanke Alexandre Andresen, čije se bogatstvo procjenjuje na 2,4 milijarde dolara, te Dankinje Anne Kasprzak, nekadašnje članice Forbesove liste svjetskih milijardera.

Od tenisa do investicijskog biznisa

Tijekom izbivanja s teniskih terena Williams je 2023. rodila drugo dijete, ali nije usporila poslovne aktivnosti.

Danas ima deset dugoročnih sponzorskih ugovora, među kojima su i četiri partnera koja su ostala uz nju još iz igračkih dana – Nike, Wilson, Lincoln i Audemars Piguet. Posljednjih godina suradnju je proširila s tvrtkama poput Factora, Heinekena, Reckitt Catalysta, a postala je i zaštitno lice kampanje zdravstvene platforme Ro za lijekove za mršavljenje iz skupine GLP-1. Njezin suprug Alexis Ohanian, suosnivač Reddita, među prvim je investitorima u toj kompaniji.

Osim sponzorstava, Williams značajno zarađuje i od javnih nastupa, za koje prema procjenama prima više od milijun dolara po događaju. Objavila je dječju knjigu The Adventures of Qai Qai, dok se uskoro očekuje i njezina autobiografija u izdanju Random Housea.

Godine 2023. osnovala je produkcijsku kuću Nine Two Six Productions, proširujući poslovanje u zabavnoj industriji nakon što je dvije godine ranije potpisala ugovor s Amazon Studiosom. U rujnu prošle godine zajedno sa sestrom Venus pokrenula je i podcast Stockton Street.

Williams je ove godine dobila i vlastitu Barbie lutku. Za razliku od očekivanja, nije prikazana u teniskoj opremi, nego u poslovnom odijelu – simbolično naglašavajući njezinu ulogu izvršne direktorice investicijske tvrtke Serena Ventures.

Želi graditi kompanije, a ne biti zaštitno lice

Još 2019. godine Forbes je otkrio da je Williams u prethodnih pet godina tiho investirala u 34 startupa. Govoreći o svojoj investicijskoj filozofiji, istaknula je da ne želi biti samo lice neke kompanije.

Kako je tada objasnila, cilj joj je sudjelovati u stvaranju poslovanja i njegove infrastrukture te graditi brendove iznutra, a ne biti samo njihova ambasadorica. Upravo je ta strategija, uz uspješnu sportsku karijeru, Serenu Williams pretvorila u jednu od najuspješnijih poduzetnica među sportašima na svijetu.

S posebnim naglaskom na startupe u ranoj fazi razvoja koje osnivaju žene i pripadnici manjinskih zajednica, investicijska tvrtka Serena Ventures do 2022. godine financirala je 16 jednoroga – startupa čija je vrijednost premašila milijardu dolara, napisala je Serena Williams u eseju za Vogue. Iste godine fond je prikupio 111 milijuna dolara za svoj prvi institucionalni investicijski fond, nakon što je prethodno djelovao kao obiteljski ured Serene Williams.

Teniska legenda ulaganja je proširila i na sport. Prvu investiciju napravila je još 2009., kada je stekla manjinski udio u NFL klubu Miami Dolphins. Od tada je vrijednost franšize, prema procjenama Forbesa, porasla za gotovo 640 posto, na oko 7,5 milijardi dolara.

Serena Williams (u sredini) pozira s članovima benda Green Day tijekom svečane večeri uoči dodjele nagrada Grammy, posvećene odavanju priznanja Jonu Plattu, u hotelu The Beverly Hilton u Los Angelesu, 3. veljače 2024. foto: Monica Schipper/Getty Images via AFP

Williams i njezin suprug Alexis Ohanian bili su 2020. među prvim ulagačima u Angel City FC, novi klub američke Nacionalne ženske nogometne lige (NWSL). Kasnije su predvodili i kupnju Los Angeles Golf Cluba, jednog od šest osnivačkih klubova nove golf lige TGL, koju su pokrenuli Tiger Woods i Rory McIlroy. Osim toga, Williams je investirala i u žensku košarkašku ligu Unrivaled te u novu WNBA franšizu Toronto Tempo.

Uzor novoj generaciji sportaša

Uspjeh koji je ostvarila kroz ulaganja i sponzorske ugovore postao je model mlađim sportašima koji su odrasli gledajući njezine uspjehe na teniskim terenima.

Jedna od njih je Coco Gauff, koja je posljednje dvije godine najplaćenija aktivna sportašica na svijetu. Prema procjenama Forbesa, u 2025. godini zaradila je oko 33 milijuna dolara prije poreza i provizija. Osim sportske karijere, osnovala je vlastitu menadžersku tvrtku i proširila poslovanje na filmsku industriju kroz partnerstvo s produkcijskom kućom Religion of Sports iz Los Angelesa.

Prisjećajući se prvog susreta sa Serenom Williams, Gauff je prošle godine za Forbes rekla da joj se taj trenutak činio gotovo nestvarnim.

Ako se rezultati poklope, upravo bi se Serena Williams i Coco Gauff mogle susresti u finalu Wimbledona.

Povratak je dugo najavljivan

Mogućnost Serenina povratka pojavila se još u prosincu, kada je objavljeno da se ponovno uključila u program antidopinških testiranja Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA), što joj je otvorilo mogućnost povratka natjecanjima nakon šest mjeseci. Tada je nagađanja odbacila objavom na društvenoj mreži X, poručivši da se ne vraća profesionalnom tenisu.

Ipak, ovog mjeseca zaigrala je na turniru HSBC Championships u Londonu, gdje je ostvarila pobjedu u prvom meču parova prije nego što je njezina partnerica, 19-godišnja Kanađanka Victoria Mboko, zbog ozljede koljena morala odustati od natjecanja.

Tjedan dana poslije Williams je zajedno s Čehinjom Karolinom Muchovom ispala već u prvom kolu turnira u Berlinu, no istaknula je kako se na terenu osjeća pokretljivije, snažnije i brže nego na prethodnom nastupu u londonskom Queen’s Clubu.

Bez pritiska na Wimbledonu

Sada se ponovno nalazi u Londonu, gdje će nastupiti na Wimbledonu, ali tvrdi da ne želi stvarati dodatni pritisak.

Iako nakon gotovo četverogodišnje stanke više nema plasman na WTA ljestvici u pojedinačnoj konkurenciji, kladionice joj daju 17. najveće izglede za osvajanje naslova, ispred nekih etabliranih tenisačica, uključujući Qinwen Zheng i prošlogodišnju pobjednicu Wimbledona Barboru Krejčíkovu.

Williams poručuje da je prilika ponovno nastupiti na najvišoj razini ono što je najviše motivira.

Kako ističe, malo je osjećaja usporedivih s mogućnošću da se još jednom natječe među najboljima na svijetu, a upravo zato ovaj povratak smatra posebnim i uzbudljivim.

Brett Knight, pomoćnik glavnog urednika Forbesa, specijaliziran za poslovanje u sportu (link na originalan članak)