Tko je Rob Jetten, potencijalni nizozemski premijer?

Nakon snažnog rezultata na izborima u srijedu, Rob Jetten, vođa centrističke liberalne stranke D66, mogao bi postati najmlađi nizozemski premijer.

S prebrojanih 98% glasova, predviđa se da će stranka 38-godišnjaka osvojiti 26 mjesta u nizozemskom parlamentu od 150 mjesta, što je povećanje od 11 u odnosu na prethodne izbore.

Od četvrtka ujutro, D66 je bio rame uz rame s krajnje desnom Strankom za slobodu (PVV) Geerta Wildersa, za koju se također predviđa da će osvojiti 26 mjesta. Razlika između njih bila je nešto više od 2000 glasova na nacionalnoj razini.

Iako se predviđa da će Jetten postati premijer, Wilders je rekao da će njegova stranka učiniti sve kako bi spriječila D66 da preuzme vodstvo u koalicijskim pregovorima, sve dok nije jasno tko je najveća stranka.

Većina stranaka, uključujući D66, isključila je mogućnost vladanja s PVV-om, prenosi Euronews.

Na izborima 2023. godine njegova stranka je osvojila samo devet mjesta.

Nazvan “Robot Jetten” zbog ukočenog načina na koji je odgovarao na pitanja, mladi političar, koji je bio ministar za klimu pod vladom bivšeg premijera Marka Ruttea, ovaj je put oduševio birače zahvaljujući svojim pozitivnim porukama.

Redovito se pojavljivao na televiziji tijekom izborne kampanje, čak se pojavio i u unaprijed snimljenom kvizu pod nazivom “Najpametnija osoba”.

Od ‘Robota Jettena’ do nizozemskog favorita?

U znak aluzije na slogan bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame “Da, mi možemo”, Jetten je svoju kampanju vodio oko fraze “Het kan wel” (“Moguće je”).

Žestoko se zalagao za povratak progresivnoj politici, usredotočujući se na zelenu energiju kako bi se smanjili troškovi energije i ublažavajući pritisak na zdravstveni sustav dajući prioritet prevenciji bolesti.

Što se tiče stanovanja, centristički političar rekao je da bi smanjenje birokracije omogućilo dovršetak 100.000 novih domova godišnje.

Po pitanju migracija, Jetten se obvezao uložiti više sredstava u programe integracije i suzbiti ilegalnu imigraciju dopuštanjem podnošenja zahtjeva za azil izvan EU-a.

Ako bude izabran, rekao je da će cilj njegove vlade biti osigurati da oni koji bježe od rata ili nasilja sudjeluju u nizozemskom društvu učenjem jezika.

Obraćajući se svojim pristašama u izbornoj noći, potencijalni budući premijer rekao je: “Milijuni Nizozemaca odabrali su pozitivne snage i politiku u kojoj ponovno možemo zajedno gledati naprijed.“

Jetten je napomenuo da je D66, skraćenica za Demokrate, također nazvana po godini osnivanja, 1966., mala velika stranka u usporedbi s nizozemskom poviješću.

“Dakle, morat ćemo surađivati ​​s mnogim strankama“, dodao je. Međutim, dao je do znanja da bi želio formirati stabilan i ambiciozan kabinet sastavljen od širokog političkog centra.

Njegove izjave ukazuju na moguću suradnju s lijevo orijentiranom GL-PvdA, centrističkom CDA i konzervativnijom VVD.

S druge strane, VVD je izrazio nesklonost prema vladanju s Fransom Timmermansom iz GL-PvdA. Nakon što je Timmermans odstupio nakon rezultata izlazne ankete, ostaje nejasno hoće li se taj stav promijeniti.

Pitanje sudjelovanja PVV-a također ostaje otvoreno. Iako je vladavina s PVV-om isključena, zaokret u tom stavu mogao bi razočarati birače D66 koji su izrazili nadu u liberalnu vladu.

Potencijalni sljedeći premijer, koji je odrastao u južnoj nizozemskoj pokrajini Brabant, trebao bi se sljedeće godine oženiti međunarodnim hokejašem Nicolasom Keenanom.