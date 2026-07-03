Tko je talijanska princeza koja bi mogla postati nova prva dama Francuske

Ljubavna veza Jordana Bardelle s aristokratkinjom i influencericom Marijom Carolinom Bourbon-Dviju Sicilija dovodi u pitanje njegov imidž političara koji se predstavlja kao glas radničke klase.

Luksuzni život, privatni zrakoplovi, kneževske palače i obiteljsko bogatstvo vrijedno više od 130 milijuna eura. Ljubavna veza čelnika francuske krajnje desnice Jordana Bardelle s talijanskom princezom Marijom Carolinom Bourbon-Dviju Sicilija pretvorila se iz teme za tabloide u ozbiljan politički izazov.

Za Nacionalno okupljanje (Rassemblement National), stranku koja godinama gradi popularnost predstavljajući se glasom “običnih Francuza” protiv političkih i financijskih elita, Bardellina romansa otvorila je neugodno pitanje: može li političar koji svoju karijeru temelji na radničkom podrijetlu uvjerljivo predstavljati birače dok život dijeli s pripadnicom jedne od najbogatijih europskih aristokratskih obitelji, pita se Politico?

Monako umjesto tihe povorke

Problem je eskalirao početkom lipnja tijekom Velike nagrade Monaka Formule 1. Dok je Francuska bila potresena silovanjem i ubojstvom jedanaestogodišnje djevojčice, Bardella je snimljen kako s djevojkom i VIP gostima uživa na utrci, ispija pića i druži se u luksuznom okruženju.

Nekoliko dana poslije novinari su ga upitali smatra li neprimjerenim što je bio u Monaku upravo u vrijeme kada se u Francuskoj održavala tiha povorka u čast ubijenoj djevojčici.

“Je li to ozbiljno pitanje? Takve se povorke održavaju svaki dan”, odgovorio je Bardella.

Iako je kasnije objasnio da obitelj žrtve nije željela prisutnost političara, njegov odgovor izazvao je val kritika. Dio medija optužio ga je za nedostatak empatije, a nelagoda se osjetila i unutar vlastite stranke.

“To je bila pogreška. Loša politička slika”, rekao je jedan dužnosnik Nacionalnog okupljanja za Politico.

Bajka ili politički rizik?

Bardella i 23-godišnja Maria Carolina svoju su vezu službeno potvrdili u travnju naslovnicom časopisa Paris Match. No tek je pojavljivanje u Monaku pokazalo koliko privatni život može postati politički teret.

Princeza dolazi iz obitelji Bourbon-Dviju Sicilija, koja posjeduje nekretnine u Monaku, Parizu, Saint-Tropezu, Provansi i na Sardiniji. Obiteljsko bogatstvo, prema pisanju lista Le Monde, procjenjuje se na više od 130 milijuna eura, a velik dio imovine nalazi se u offshore zakladama.

Za razliku od nje, Bardella je politički uspon izgradio na priči o odrastanju u radničkom predgrađu Pariza, što mu je pomoglo osvojiti birače u industrijskim regijama i manjim francuskim gradovima.

Nakon objave veze izgubio je tri postotna boda popularnosti u jednom istraživanju javnog mnijenja, ali je i dalje ostao najpopularniji francuski političar.

Dio njegovih suradnika uvjeren je da romansa neće imati veći politički učinak, pa je čak nazivaju “modernom bajkom”. Drugi smatraju da problem nije sama veza, nego slika koju ona šalje biračima.

Novac boli više od ljubavi

Francuski birači tradicionalno imaju visok prag tolerancije prema ljubavnom životu svojih političara. Nicolas Sarkozy razveo se tijekom predsjedničke kampanje, François Hollande godinama je skrivao vezu s glumicom Julie Gayet, no privatni odnosi rijetko su ozbiljnije utjecali na njihove karijere.

Mnogo osjetljivija tema od ljubavnog života oduvijek je bio novac. Upravo zato Bardellina veza izaziva toliko pozornosti.



Jordan Bardella s princezom Marijom Carolinom Bourbon-Dviju Sicilija uoči starta Velike nagrade Monaka Formule 1 na stazi Circuit de Monaco, 7. lipnja 2026. u Monte Carlu foto: Richard Callis/Paddocker-SPP PUBLICATIONxNOTxINxBRAxMEX Copyright: Richard Callis/Paddocker-SPP via Guliver

Maria Carolina redovito na društvenim mrežama objavljuje fotografije iz Monaka, Saint-Tropeza i drugih luksuznih destinacija, promovira modne kuće i pokazuje raskošan stil života koji se teško uklapa u političku poruku Nacionalnog okupljanja.

“Ne vidim prednosti ove veze, vidim samo rizike. Francusko društvo ne voli pretjerano pokazivanje bogatstva”, rekao je jedan visoki dužnosnik stranke.

Kontrast je tim veći jer upravo među biračima s nižim primanjima Nacionalno okupljanje ostvaruje najbolje rezultate. Prema istraživanjima Ifopa, čak 56 posto radnika s nižim prihodima u prvom bi krugu predsjedničkih izbora podržalo Bardellu.

Protivnici vide političku priliku

Ljevica nije propustila iskoristiti situaciju. Zastupnik radikalno lijeve Nepokorene Francuske Paul Vannier tvrdi da Bardellin izbor partnerice nije samo privatna stvar.

“Ne sudim njegovoj vezi, ali kada političar javno promovira život s princezom i pojavljuje se na međunarodnim okupljanjima svjetskog jet-seta, to postaje politička poruka”, rekao je.

Ironija nije promaknula ni dijelu članova Nacionalnog okupljanja. Stranka Marine Le Pen godinama kritizira globalne financijske elite i bogataše okupljene na forumima poput Davosa, predstavljajući se zaštitnikom radnika pogođenih globalizacijom.

Zato dio stranačkih veterana strahuje da bi Bardellin novi imidž mogao oslabiti upravo onu autentičnost na kojoj je izgradio političku karijeru.

Predsjednička utrka sve bliže

Hoće li ljubavna priča imati stvarni politički učinak, moglo bi postati jasno već idućih mjeseci. Ako žalbeni sud potvrdi petogodišnju zabranu kandidiranja Marine Le Pen, Bardella će gotovo sigurno postati predsjednički kandidat Nacionalnog okupljanja na izborima 2027. godine.

Prema posljednjim anketama i dalje je favorit prvog kruga izbora, no politički analitičari upozoravaju da će upravo tada svaki detalj njegova privatnog života postati predmet ozbiljne javne analize.

Za sada Bardella inzistira da njegova veza nema nikakvu političku pozadinu.

“Prije svega, ona je žena koju volim”, poručio je u jednom od rijetkih komentara o svojoj partnerici.

No u francuskoj politici, gdje su simboli često jednako važni kao i programi, ljubavna priča s princezom mogla bi postati mnogo više od obične romanse.