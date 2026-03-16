Oscari su podijeljeni, ali ovo je 20 najplaćenijih glumaca u 2025. godini

Adam Sandler i dalje puni bankovni račun kao najplaćeniji glumac Hollywooda, dok se ove godine na listi najvećih honorara našla i najmlađa novakinja u povijesti, uz glumicu koja se vratila iz mirovine.

Kolektivna panika u Hollywoodu zbog konsolidacije industrije, uspona umjetne inteligencije i pada prodaje kino-ulaznica sada uključuje još jednu zabrinutost – navodnu smrt filmskih zvijezda. Vrhunski glazbenici, sportaši, internetski kreatori sadržaja, pa čak i podcasteri danas redovito zarađuju više od kolega u filmu i televiziji. A neuspjeh na kino-blagajnama filmova poput The Smashing Machine s Dwayneom Johnsonom – prošlogodišnjim najplaćenijim glumcem – zatim After The Hunt s Juliom Roberts ili The Running Man s Glenom Powellom, mnogim studijskim čelnicima dodatno potvrđuje da lista poznatih glumaca iznad naslova više nije dovoljna da jamči komercijalni uspjeh.

Taj je trend bio još izraženiji 2025. godine, kada je objavljeno manje filmova vođenih velikim glumačkim imenima. Ukupna zarada 20 najplaćenijih glumaca u Hollywoodu i dalje je impresivna, no njihovih zajedničkih 590 milijuna dolara ipak je 20 posto manje nego prošlogodišnjih 730 milijuna. Ovogodišnji najbolje plaćeni glumac, Adam Sandler, zaradio je 48 milijuna dolara nakon honorara plaćenih agentu i menadžeru, što je znatno manje od prošlogodišnjeg prvog mjesta s 88 milijuna dolara.

Okretanje streaming servisima

Iako honorari ne rastu, vjerojatno neće ni znatno padati jer studiji i dalje svake godine ispisuju čekove od više desetaka milijuna dolara glumcima za koje vjeruju da mogu privući pažnju publike na neki projekt. Zato je Universal angažirao Scarlett Johansson (43 milijuna dolara) za reboot franšize Jurassic, a Apple je Brada Pitta (41 milijun dolara) stavio za upravljač u filmu F1, dva filma koja su završila među deset najuspješnijih na kino-blagajnama ove godine. Iako je One Battle After Another bio najslabije posjećen film Leonarda DiCaprija (25 milijuna dolara) u gotovo 15 godina, teško je zamisliti da bi dobitnik Oscara za najbolji film zaradio 210 milijuna dolara bez njega. Čak je i nekad nepogrešivi Marvelov filmski svemir osjetio potrebu vratiti svog dugogodišnjeg “željeznog čovjeka”, Roberta Downeyja Jr., kako bi osigurao veliki uspjeh filma Avengers: Doomsday 2026. godine. Za ulogu Doktora Dooma Marvel će Downeyju isplatiti bogatstvo dostojno Tonyja Starka – procjenjuje se više od 100 milijuna dolara zajamčenih kroz sljedeća dva projekta, uz velike bonuse ovisne o uspjehu filmova.

Glumci također žele sigurnost i sve je češće pronalaze na streaming servisima, gdje su zajamčeni honorari i otkup budućih udjela u dobiti i dalje standard – barem za zvijezde s dovoljno pregovaračke moći. Sandlerov dugoročni ugovor s Netflixom i dalje je najunosniji, jer mu svake godine donosi velik novac bez obzira na to koji film snimi. Denzel Washington (38 milijuna dolara) i Daniel Craig (27 milijuna dolara) također su prošle godine potpisali velike ugovore za streaming filmove, a Mark Wahlberg (44 milijuna dolara) postao je kralj glumaca koji prvenstveno rade projekte za streaming nakon što je sudjelovao u dva projekta za Amazon i Apple.

Netflix gradi mrežu glumaca

Netflix je posebno razvio stabilnu postavu prepoznatljivih glumačkih imena na svojoj platformi. Osim dugoročnih ugovora sa Sandlerom i Kevinom Hartom, koji prošle godine nije imao novi film, streaming servis potpisao je ugovor za dva filma kako bi Camerona Diaz (20 milijuna dolara) vratio iz mirovine da glumi uz još jednog Netflixova stalnog suradnika, Jamieja Foxxa. U međuvremenu je Millie Bobby Brown (26 milijuna dolara) postala prva zvijezda koja je karijeru izgradila gotovo isključivo na streamingu, zaradivši velike honorare za Stranger Things i The Electric State koje, prema mišljenju mnogih u Hollywoodu, teško da bi mogla postići drugdje.

Sa samo 22 godine Brown je najmlađa glumica među 20 najplaćenijih, i to gotovo dva desetljeća mlađa od većine ostalih, te prvi predstavnik nove generacije koji je ušao u sam vrh zarade. Neke nove zvijezde, poput Sydney Sweeney i Glena Powella, koji su za svoje projekte iz 2025. navodno dobili oko sedam odnosno 10 milijuna dolara unaprijed, još moraju dokazati da mogu dosljedno privlačiti publiku, dok su druge na putu da uskoro postanu stalna imena u vrhu industrije.

Bitka za honorare se nastavlja

Nominirani za nagradu za najboljeg glumca na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, Timothée Chalamet i dobitnik Michael B. Jordan, nisu se našli na listi za 2025. godinu zbog filmova Marty Supreme i Sinners, ali bi za svoje sljedeće projekte trebali dobiti honorare od oko 20 milijuna dolara. Gotovo je sigurno da će im se iduće godine pridružiti i Zendaya, koja za 2026. ima najavljena čak četiri filma i novu sezonu HBO-ove serije Euphoria.

Na kraju, iako su pregovori između glumačkih agenata i studija postali napetiji i dugotrajniji, obje strane slažu se da vrhunski talent i dalje ostaje nezamjenjiv, barem kao jedan od ključnih elemenata uspješnog filmskog ili televizijskog projekta.

“Mi ćemo i dalje tražiti više!”, kaže jedan istaknuti agent kroz smijeh. “A oni će od nas i dalje tražiti manje. Ali u pregovorima – mislim da su šanse na našoj strani.”

Najplaćeniji glumci u 2025. godini

Adam Sandler

48 milijuna dolara (60 milijuna dolara bruto)

Sandler, koji ima 59 godina, bio je jedna od prvih velikih zvijezda koja je 2014. napustila kino-dvorane i pronašla siguran dom na Netflixu, gdje je nesumnjivo jedan od najvećih aduta platforme. Nedavno je viđen kako na Super Bowlu sjedi pokraj izvršnog direktora Netflixa Teda Sarandosa, a zahvaljujući ugovoru dobiva velike godišnje zajamčene honorare bez obzira na komercijalni uspjeh svojih projekata.

Godine 2025. producirao je i glumio u dugo očekivanom nastavku Happy Gilmore 2, a dobio je i dodatni honorar za jednu od glavnih uloga u Netflixovu filmu Jay Kelly, za koji je nominiran za Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca te je pritom osvojio i nekoliko nagrada filmskih kritičara.

Tom Cruise

46 milijuna dolara (54 milijuna dolara bruto)

Tumačeći lik Ethana Hunta možda i posljednji put, 63-godišnja akcijska zvijezda pristala je na manji honorar unaprijed za film Mission: Impossible – The Final Reckoning — koji je nastao kada je film Dead Reckoning iz 2023. podijeljen na dva dijela — u zamjenu za iznimno rijedak udio u prihodima od kino-distribucije od prvog dolara, iz gotovo 600 milijuna dolara zarade na blagajnama.

Nakon desetljeća dominacije na kino-blagajnama, mnogi smatraju da Cruise sada cilja na nagrade i priznanje kritike s nadolazećim filmom Digger redatelja Alejandra G. Iñárritua, prvim projektom u sklopu Cruiseova razvojnog ugovora s Warner Brosom.

Mark Wahlberg

44 milijuna dolara (58 milijuna dolara bruto)

Wahlberg je posljednjih godina dosegnuo nove vrhunce u karijeri postavši glavni izbor streaming platformi za akcijske uloge. Godine 2025. 54-godišnji glumac glumio je u AppleTV-ovu filmu The Family Plan 2 i u filmu Play Dirty za Prime Video, za koji je navodno dobio oko 25 milijuna dolara nakon što je Robert Downey Jr. napustio projekt kako bi se ponovno pridružio franšizi Avengers.

U toj užurbanoj godini pojavio se i u Mel Gibsonovu niskobudžetnom filmu Flight Risk te radio na nekoliko producentskih projekata, dok se njegova 35 godina stara rap pjesma “Good Vibrations” i dalje pojavljuje u televizijskim serijama i filmovima, donoseći mu značajne prihode svaki put kada se koristi.

Scarlett Johansson

43 milijuna dolara (50 milijuna dolara bruto)

Universal je procijenio da mu je potrebna snažna zvjezdana podrška za ponovno pokretanje svoje glavne franšize Jurassic te je 41-godišnjoj zvijezdi filmova iz serijala Avengers ponudio oko 20 milijuna dolara unaprijed, uz značajan udio u dobiti, kako bi je angažirao za film Jurassic World: Rebirth, koji je postao jedan od najvećih hitova godine.

Najplaćenija glumica Hollywooda 2025. je također debitirala kao redateljica filmom Eleanor The Great, a treći se put pridružila glumačkom ansamblu Wesa Andersona u filmu The Phoenician Scheme.

Brad Pitt

41 milijun dolara (54 milijuna dolara bruto)

F1 je bio najambiciozniji filmski projekt Applea do sada, a tehnološki div nije štedio kako bi osigurao producenta (Jerry Bruckheimer), redatelja (Joseph Kosinski) i zvijezdu koja bi film mogla pretvoriti u pravi kino-hit. Film je čak neočekivano dobio nominaciju za Oscara za najbolji film, a nastavak je već u pripremi.

U rijetkom ustupku Apple je pristao 62-godišnjem Pittu ponuditi tradicionalni ugovor o udjelu u bruto prihodima, umjesto otkupa koji je postao standard među streaming platformama, čime mu je omogućio da sudjeluje u zaradi od više od 600 milijuna dolara koje je film ostvario na kino-blagajnama.

Denzel Washington

38 milijuna dolara (42 milijuna dolara bruto)

Peti zajednički projekt 71-godišnje zvijezde s redateljem Spikeom Leejem, film Highest 2 Lowest, ujedno je bio i najunosniji, donijevši dvostrukom dobitniku Oscara procijenjeni honorar od 35 milijuna dolara uz otkup prava, što mnogi predstavnici glumaca smatraju trenutačnim vrhuncem tržišta.

Istodobno, Washingtonova bogata filmografija s više od 50 filmova i dalje mu svake godine donosi milijunske prihode — i to za čovjeka koji je prošle godine u jednom intervjuu rekao: “Ne gledam filmove! Umoran sam od filmova.”

Jack Black

28 milijuna dolara (33 milijuna dolara bruto)

Nakon uspjeha franšize Kung Fu Panda, filma Super Mario Bros. i prošlogodišnjeg hita A Minecraft Movie, koji je zaradio gotovo milijardu dolara, malo tko može osporiti da je 56-godišnji Jack Black danas najveća zvijezda dječjih filmova na svijetu.

Uz to, 2025. je imao i dvostruki uspjeh glumeći uz Paula Rudda u rebootu filma Anaconda, koji je također postao solidan komercijalni uspjeh za Sony.

Jason Momoa

28 milijuna dolara (33 milijuna dolara bruto)

Prelazeći iz uloge Aquamana u prethodnom DC-jevom filmskom svemiru u lik Loba u novom DCU-u pod vodstvom Jamesa Gunna, čini se da je 46-godišnji Jason Momoa pronašao još jednu unosnu franšizu u filmu A Minecraft Movie, koji već ima nastavak u pripremi.

A kada prošle godine nije bio zauzet promocijom tog filma ili svoje AppleTV serije Chief of War, Momoa je viđen kako svira bas gitaru u svom rock bendu Öof Tatatá na turnejama po zapadnoj obali SAD-a i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Daniel Craig

27 milijuna dolara (32 milijuna dolara bruto)

Nakon uspjeha filma Knives Out 2021. godine, studiji i streaming platforme natjecali su se za prava na snimanje nastavka. Na kraju je redatelj Rian Johnson odabrao Netflix, koji je ponudio ugovor za dva filma uz izdašne zajamčene honorare za njega i 58-godišnjeg bivšeg Jamesa Bonda.

Iako je najnovija misterija s likom Benoita Blanca imala dobar rezultat u ograničenoj kino-distribuciji prije nego što je stigla na streaming, vjeruje se da Craig nije dobio dodatnu naknadu. Očekuje se da će isti slučaj biti i s njegovim sljedećim filmom, adaptacijom Kronika iz Narnije redateljice Grete Gerwig.

Millie Bobby Brown

26 milijuna dolara (35 milijuna dolara bruto)

Stranger Things najvrjednija je Netflixova originalna franšiza, a možda i jedina intelektualna imovina koju je streaming servis stvorio, a koja može podržati dodatne poslovne projekte poput tematskih pop-up trgovina, kazališne predstave uživo i budućih spin-offova.

Millie Bobby Brown postala je najveća zvijezda serije, dobivši vrhunske honorare za petu i završnu sezonu koja stiže na jesen, kao i niz dodatnih ugovora s Netflixom za druge projekte, uključujući prošlog proljeća objavljeni blockbuster The Electric State, koji je dočekan s vrlo lošim kritikama.

Sa samo 22 godine postala je najmlađa glumica koja se ikad našla na Forbesovoj listi najplaćenijih glumaca.

John Cena

26 milijuna dolara (35 milijuna dolara bruto)

48-godišnja WWE superzvijezda završila je svoju 23-godišnju hrvačku karijeru u prosincu kao jedan od najtrofejnijih i najplaćenijih izvođača u povijesti tog sporta. No posljednjih godina Cena je izgradio i svoju poziciju u komedijama namijenjenima streaming platformama, poput filma Heads of State iz 2025., kao i u ulozi superjunaka u DC-jevu svemiru, gdje je prošle godine predvodio drugu sezonu serije Peacemaker.

U ovaj iznos nisu uključeni Cenini brojni komercijalni angažmani, među kojima su reklamne kampanje za McDonald’s, Neutrogenu i Hondu.

Reese Witherspoon

26 milijuna dolara (34 milijuna dolara bruto)

Nekoliko godina nakon prodaje svoje produkcijske kuće Hello Sunshine tvrtki Candle Media, Witherspoon je i dalje aktivna kao izvršna producentica projekata za tu kompaniju, a projekti 49-godišnje glumice i dalje su vrlo traženi. Četvrta sezona serije The Morning Show prikazana je 2025., a AppleTV je već potvrdio i petu sezonu, što Witherspoon donosi oko 20 milijuna dolara po sezoni kroz glumačke i producentske honorare.

Uz to je glumila i u romantičnoj komediji You’re Cordially Invited za Amazon Prime Video, zajedno s Willom Ferrellom.

George Clooney

25 milijuna dolara (30 milijuna dolara bruto)

Clooney je 2025. bio zvijezda Broadwaya, gdje je sudjelovao u pisanju scenarija, produkciji i glumio u predstavi Good Night, and Good Luck, koja je bila nominirana za nagradu Tony i ostvarila rekordnu zaradu na blagajnama. Ipak, kazališni angažman donio mu je znatno manju zaradu u usporedbi s filmskom industrijom.

64-godišnji dobitnik Oscara zaradio je procijenjenih šest milijuna dolara kroz plaću i tantijeme tijekom 13 tjedana na Broadwayu, dok mu je film Jay Kelly, Netflixov kandidat za nagrade, donio oko 20 milijuna dolara honorara i otkup budućih prihoda, kao i nominaciju za Zlatni globus za najboljeg glumca.

Leonardo DiCaprio

25 milijuna dolara (29 milijuna dolara bruto)

Drugi Oscar za najboljeg glumca za film One Battle After Another činio se malo vjerojatnim, ali 51-godišnji dobitnik Oscara iskoristio je slavu i ugled kako bi pogurao film Paula Thomasa Andersona do solidnih 210 milijuna dolara na globalnim kino-blagajnama te pobjede u kategoriji najboljeg filma.

DiCapriovi honorari i udjeli u zaradi i dalje su među najpovoljnijima u Hollywoodu, a samo njegovo ime uz projekt još uvijek ima dovoljno težine da se film realizira. Zato se navodno razmatra za uloge u više od pola tuceta budućih projekata, uključujući tumačenje Evela Knievela, Jima Jonesa, Theodorea Roosevelta te glavne uloge u filmu Heat 2 redatelja Michaela Manna.

Rob Mac

23 milijuna dolara (30 milijuna dolara bruto)

Bila je to važna godina za 48-godišnjeg glumca, showrunnera i suvlasnika velškog nogometnog kluba Wrexham AFC. U prosincu je prodao manjinski udio u klubu i podnio zahtjev za službenu promjenu imena iz Rob McElhenney u Rob Mac.

Na televiziji je, uz dokumentarnu seriju o vlasništvu nad Wrexhamom koju snima s jednim od prošlogodišnjih najplaćenijih glumaca, Ryanom Reynoldsom, producirao i 17. sezonu serije It’s Always Sunny in Philadelphia te četvrtu sezonu serije Mythic Quest.

Chris Pratt

22 milijuna dolara (29 milijuna dolara bruto)

Iako se Pratt možda još oporavlja od razočaravajućeg rezultata filma Mercy na kino-blagajnama u siječnju, 46-godišnji glumac 2025. je glumio uz Millie Bobby Brown u filmu The Electric State te se vratio seriji The Terminal List s novom sezonom na Prime Videu, u kojoj je i izvršni producent.

Putem svoje produkcijske kuće producirat će i glumiti u filmskoj adaptaciji romana za mlade Way of the Warrior Kid autora Jocka Willinka, koja je najavljena za 2026. godinu.

Tom Hardy

21 milijun dolara (28 milijuna dolara bruto)

Prije nego što su Ellisonovi preuzeli tvrtku, prethodno vodstvo Paramounta nudilo je honorare iznad tržišnih za velika glumačka imena kako bi ojačalo svoju streaming platformu, što je rezultiralo projektima poput Hardyjeva MobLanda i serije The Agency s Michaelom Fassbenderom, među ostalima.

Uloga 48-godišnjeg Hardyja kao britanskog gangstera pretvorila je seriju u hit, pa je druga sezona brzo naručena. Prošle godine Hardy je također producirao i imao glavnu ulogu u akcijskom filmu Havoc redatelja Garetha Evansa za Netflix.

Jennifer Aniston

20 milijuna dolara (26 milijuna dolara bruto)

Malo koji film star 20 godina svojim glumcima i dalje donosi čak i šesteroznamenkaste godišnje prihode od tantijema, no 57-godišnja zvijezda serije Friends zarađuje procijenjenih pet milijuna dolara godišnje takozvanog “novca iz poštanskog sandučića” zahvaljujući omiljenom sitcomu iz 1990-ih.

Aniston također zarađuje oko dva milijuna dolara po epizodi kroz glumačke i producentske honorare za seriju The Morning Show, uz unosne reklamne ugovore s brendovima Smartwater i Dunkin’, kao i prihod od vlastitog brenda proizvoda za njegu kose LolaVie.

Cameron Diaz

20 milijuna dolara (23 milijuna dolara bruto)

Privučena iz mirovine navodno vrijednim ugovorom s Netflixom za dva filma, vrijednim 45 milijuna dolara, 53-godišnja Cameron Diaz glumila je u prikladno nazvanom filmu Back In Action, svom prvom nakon više od deset godina.

Film, u kojem je glumio i Jamie Foxx, u prva tri dana prikazivanja ostvario je 46,8 milijuna pregleda, prema podacima Netflixa, te je postao sedmi najgledaniji film u povijesti te platforme. Sljedeće će Diaz ponovno posuditi glas princezi Fioni u filmu Shrek 5, koji je trenutačno u produkciji.

Jason Bateman

19 milijuna dolara (25 milijuna dolara bruto)

Iako se vrhunski glumci često minimalno plaćaju za posuđivanje glasova u originalnim animiranim filmovima, za nastavke obično dobivaju milijunske honorare, pri čemu bonusi vezani uz kino-zaradu zamjenjuju dio tradicionalnog udjela u dobiti.

Budući da je Disneyjev Zootopia 2 bio drugi najuspješniji film 2025. godine (zaradio je 1,8 milijardi dolara, odmah iza kineskog filma Ne Zha 2 s 2,2 milijarde dolara), 57-godišnji Jason Bateman dobro je profitirao.

U međuvremenu je Bateman glumio i u hvaljenoj Netflixovoj seriji Black Rabbit, a iako to nije uključeno u ovaj ukupni iznos, njegov podcast Smartless, koji vodi s Willom Arnettom i Seanom Hayesom, i dalje svake godine donosi višemilijunske prihode.

Matt Craig, novinar Forbesa (link na originalan članak)