Četiri terenca od 4,5 milijuna dolara: Kako Teksas prati mobitele uz pomoć izraelske tehnologije

Tehnologija koja je dosad uglavnom bila prisutna u Izraelu i Europi sada postaje dio opreme američkih policijskih agencija, otvarajući nova pitanja o granicama nadzora.

Kupnja četiri nova Chevrolet Tahoea koju je teksaška državna policija obavila u ožujku ove godine bila je neuobičajena. Ne samo zbog vrtoglavih 4,5 milijuna dolara koliko je plaćena, nego i zato što su vozila opremljena tehnologijom koja može pratiti lokaciju obližnjih mobilnih telefona.

Tehnologiju proizvodi izraelska tvrtka Cognyte, specijalizirana za nadzor. Sustav simulira baznu stanicu mobilne mreže i prisiljava obližnje telefone da se na nju povežu. Time policija može pratiti sve uređaje u blizini – neovisno o tome pripadaju li osumnjičenicima ili drugim građanima.

Iz ugovora između Cognytea i savezne države Teksas proizlazi da se sustav, nazvan FalcoNet, može sakriti unutar vozila, nositi u ruksaku za terenske operacije ili postaviti na helikopter. Riječ je o tehnologiji sličnoj zloglasnom Stingrayu, jednom od prvih simulatora baznih stanica koji je razvila američka obrambena kompanija L3Harris.

Konkurent američkom Palantiru

Teksaška policija samo je jedna od sve većeg broja američkih policijskih agencija koje sklapaju poslove s Cognyteom, tvrtkom sa sjedištem u Herzliji u Izraelu, čija je tržišna vrijednost na Nasdaqu oko 560 milijuna dolara.

Kompanija je nastala 2021. izdvajanjem iz izraelskog tehnološkog diva Verinta, a razvija niz sustava za nadzor i analizu podataka. Osim tehnologije za praćenje mobilnih telefona, prodaje softver koji analizira velike policijske baze podataka, pronalazi potencijalne tragove u istragama i predviđa gdje bi se kaznena djela mogla dogoditi.

Cognyte se predstavlja kao “glavna alternativa” američkom Palantiru, čija tržišna kapitalizacija premašuje 315 milijardi dolara.

Većinu od oko 400 milijuna dolara prihoda u 2025. ostvario je u Izraelu i Europi, no posljednjih godina postupno jača prisutnost u SAD-u. Prihodi na američkom tržištu porasli su s 10 milijuna dolara u 2023. na 15 milijuna dolara u 2025., pokazuju podnesci američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC).

Istog mjeseca kada je sklopljen posao s Teksasom, dosad najveći Cognyteov ugovor u SAD-u, američko Ministarstvo rata (Department of War) kupilo je i FalcoNet u ruksaku vrijedan 400.000 dolara.

Tvrtka je isporučila nadzorna vozila i policiji u Albuquerqueu u Novom Meksiku te državnoj policiji New Yorka, koja nadzire dio granice između SAD-a i Kanade. Godine 2024. policija Floride platila je 765.000 dolara za sustav FalcoNet u sklopu operacije Vigilant Sentry, usmjerene na sprječavanje masovnih migracija preko Kariba.

Među klijentima više od 100 država

U posljednjem godišnjem izvješću Cognyte navodi da njegova tehnologija pomaže graničnim i obavještajnim službama u otkrivanju krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima i ilegalnih prelazaka granice primjenom analitike, prepoznavanja obrazaca ponašanja i obrade podataka u stvarnom vremenu.

Tvrtka tvrdi da danas ima državne klijente u više od 100 zemalja, no dio njezinih poslova izazvao je ozbiljne kontroverze.

Navodno je bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonara koristio Cognyteovu tehnologiju za praćenje lokacije mobilnih telefona kako bi nadzirao političke protivnike foto: Evaristo Sa/AFP

Prema pisanju Associated Pressa, osobe bliske bivšem brazilskom predsjedniku Jairu Bolsonaru koristile su Cognyteovu tehnologiju za praćenje lokacije mobilnih telefona kako bi nadzirale političke protivnike.

Meta je 2021. optužila Cognyte da je upravljala s više od 100 lažnih korisničkih računa na njezinim društvenim mrežama radi prikupljanja podataka o novinarima i političarima u Srbiji, Kolumbiji i Keniji.

Prije izdvajanja Cognytea iz Verinta, kompanija je, prema medijskim izvješćima, prodavala sličnu tehnologiju za presretanje mobilnih komunikacija državama s lošim stanjem ljudskih prava. Tako je 2020. navodno isporučila opremu Mjanmaru unatoč zabrani izraelske vlade.

Cognyte nije odgovorio na upite za komentar.

Sve više nadzornih alata u rukama policije

Cognyteovi proizvodi dio su sve šireg arsenala digitalnih alata koje američke policijske agencije koriste za nadzor pametnih telefona.

Uz simulatore baznih stanica, policija koristi i špijunski softver koji se infiltrira u uređaje te prati komunikaciju, poput sustava koje razvija tvrtka Paragon, dobavljač američke imigracijske službe ICE.

Druga metoda uključuje kupnju podataka o lokaciji od oglašivačke industrije ili iskorištavanje ranjivosti mobilnih mreža. Cognyte za to nudi sustav Skylark, koji policiji omogućuje praćenje uređaja koristeći samo telefonski broj.

Iako američke policijske agencije već godinama koriste simulatore baznih stanica poput Stingraya, Cognyte tvrdi da je njegov sustav brži i učinkovitiji.

U promotivnim materijalima predstavljenima prošle godine na sajmu granične sigurnosti u Arizoni tvrtka navodi da se FalcoNet može staviti u funkciju za samo tri minute te da svake minute može prisiliti tisuće mobilnih uređaja da se povežu na njegov lažni odašiljač.

Tvrtka ističe i da je cjenovno konkurentnija od rivala. U natječaju u Novom Meksiku njezina je ponuda bila 100.000 dolara jeftinija od ponude američke kompanije Jacobs Engineering.

Kako se koristi?

Policija simulatore baznih stanica koristi na dva načina. U jednom slučaju, ako raspolaže telefonskim brojem osumnjičenika i njegovom približnom lokacijom, lažnu baznu stanicu postavlja u to područje kako bi preciznije odredila njegov položaj. U drugom slučaju koristi je za tzv. pretraživanje područja na kojem se sumnja da se odvijaju nezakonite aktivnosti, nakon čega pokušava utvrditi koji mobilni uređaji pripadaju počiniteljima.

No stručnjaci za zaštitu građanskih sloboda upozoravaju da sve šira primjena takve tehnologije povećava rizik da će pod nadzorom završiti i potpuno nedužni građani.

“Kada imate tehnologije nadzora koje omogućuju prikriveno prikupljanje podataka o ljudima, praćenje prosvjednika ili mapiranje njihovih međusobnih odnosa, to uvijek izaziva ozbiljnu zabrinutost za funkcioniranje demokracije i odgovornost institucija”, rekla je Rachel Levinson-Waldman, direktorica Programa za slobode i nacionalnu sigurnost pri američkom think tanku Brennan Center for Justice.

S tim se početkom mjeseca složio i sudac u američkoj saveznoj državi Ohio, odbivši zahtjev policije za izdavanje naloga kojim bi se omogućilo tzv. masovno pretraživanje mobilnih uređaja na određenom području. Sudac je zaključio da bi takav nalog policiji omogućio prikupljanje podataka o telefonima “tisuća nepovezanih i nesvjesnih građana” te dao policijskim službenicima “neograničenu diskreciju za praćenje kretanja privatnih osoba tijekom 30 dana”.

Za korištenje ove tehnologije policija u pravilu mora ishoditi sudski nalog, ali postoje iznimke.

Beau Duffy, izvršni direktor za odnose s javnošću državne policije New Yorka, rekao je za Forbes da se Cognyteov nadzorni kombi koristi i bez naloga u hitnim situacijama.

“Aktivna otmica ili nestanak djeteta jasan su primjer izvanrednih okolnosti u kojima je život žrtve neposredno ugrožen”, rekao je Duffy.

Grad Baltimore, koji je 2022. od Cognytea kupio simulator bazne stanice vrijedan 920.000 dolara, priopćio je da se uređaj bez sudskog naloga može koristiti najviše 48 sati radi lociranja osumnjičenika za “teška” kaznena djela, koja pritom nisu preciznije definirana.

Teksaški Odjel za javnu sigurnost nije odgovorio na pitanja o tome kako koristi svoje nadzorne kombije.

Široka primjena u SAD-u

Za Cognyte je prodaja ovih vozila američkim policijskim agencijama otvorila vrata za prodaju drugih sustava za nadzor. Istog mjeseca kada je potpisao ugovor s Teksasom, tvrtka je objavila da je neimenovanoj državnoj agenciji prodala tehnologiju vrijednu pet milijuna dolara.

Glavni izvršni direktor Cognytea Elad Sharon, dugogodišnji menadžer Verinta, tada je poručio da je posao otvorio “put za moguće proširenje suradnje kako agencija bude razvijala svoje obavještajne sposobnosti”.

Tvrtka je već prodala i dio svojih analitičkih alata koji koriste umjetnu inteligenciju za obradu velikih količina podataka i pronalaženje potencijalno korisnih tragova u istragama.

Ured šerifa okruga Muscogee u Georgiji krajem 2024. platio je 800.000 dolara za takav analitički softver, dok su državne agencije u New Yorku i Floridi za isti sustav izdvojile više od 300.000 dolara svaka.

Cognyte, međutim, vrlo malo otkriva o tome gdje i kako se njegova tehnologija koristi.

Primjerice, na Floridi je 2024. dobio ugovor vrijedan 2,1 milijun dolara za isporuku “sustava za prikupljanje podataka”, no detalji tog posla, prema službenim državnim evidencijama, proglašeni su povjerljivima.

Kada je Forbes od države Teksas zatražio dokumentaciju o nadzornim vozilima putem zahtjeva za pristup informacijama od javnog značaja, i policija i Cognyte dostavili su dokumente s velikim brojem zacrnjenih dijelova, koji ne otkrivaju gotovo ništa o mogućnostima ili načinu korištenja tehnologije.

O tome trebaju li ti podaci ostati tajni trenutačno odlučuje glavni državni odvjetnik Teksasa.

Thomas Brewster, novinar Forbesa (link na originalan članak)