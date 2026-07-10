Španjolska banka BBVA i bivši predsjednik suočavaju se sa suđenjem zbog navodne špijunaže

BBVA je stavljena pod istragu u srpnju 2019. zbog navodnog angažiranja privatne istražne agencije za špijuniranje političara, novinara i poslovnih osoba.

Sud je u četvrtak naredio da se druga najveća španjolska banka BBVA i njezin bivši predsjednik suoče sa suđenjem zbog navodnog korporativnog špijuniranja u koje je umiješan osramoćeni bivši šef policije.

BBVA je stavljena pod istragu u srpnju 2019. zbog navodnog angažiranja privatne istražne agencije koju je vodio bivši policijski povjerenik Jose Manuel Villarejo za špijuniranje političara, novinara i poslovnih osoba.

Francisco Gonzalez bio je predsjednik BBVA-e od 2000. do 2018., kada je banka navodno angažirala agenciju.

Banci će se suditi za podmićivanje i protuzakonito otkrivanje tajni, a Gonzalezu i nekoliko bivših rukovoditelja banke za navodna kaznena djela podmićivanja, odavanja tajni, članstva u kriminalnoj organizaciji, lošeg upravljanja i krivotvorenja dokumenata, prenosi Euronews.

BBVA je izjavila da je u prošlosti koristila usluge poslovne obavještajne skupine povezane s Villarejom pod nazivom Cenyt.

Skupinu se sumnjiči da je desetljećima obavljala prljave poslove, poput ucjena ili prijetnji, u ime tvrtki ili bogatih pojedinaca.

Villarejo je 2023. osuđen na 19 godina zatvora nakon što ga je sud proglasio krivim u zasebnom slučaju tajnog snimanja stotina javnih osoba u ime istaknutih klijenata. Njegove snimke osramotile su bivšeg kralja Juana Carlosa I., kao i nekoliko političara i bivših ministara.