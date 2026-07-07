Tvrtka Fonoa mogla bi postati treći hrvatski jednorog. Razgovarali smo sa suosnivačem Davorom Tremcem

Tvrtka Fonoa koju su hrvatski osnivači pokrenuli u Irskoj, mogla bi postati treći hrvatski Unicorn – kompanija koja vrijedi više od milijarde eura. No, u usporedbi s Rimcem i Infobipom, ona je znatno manje poznata. Iz tog razloga Forbes Hrvatska postavio je nekoliko pitanje suosnivaču i izvršnom direktoru Fonoe Davoru Tremcu. Inače, Tremac je i član Upravnog odbora CRANE-a, hrvatske mreže poslovnih anđela koja u rujnu organizira Crane forum koji će i ove godine okupiti više od 200 sudionika – investitora, poduzetnika i predstavnika državnih institucija.

Kako biste u tri rečenice opisali što Fonoa radi danas?

Fonoa je globalni porezni operativni sustav koji uz pomoć umjetne inteligencije automatizira cijeli životni ciklus neizravnih poreza na jednom jedinstvenom podatkovnom modelu. Nudimo cijeli niz proizvoda koji zajedno rješavaju sve izazove s kojima se kompanije susreću kada prodaju svoje usluge i proizvode globalno. To je sustav koji u stvarnom vremenu provjerava porezne brojeve kupaca, izračunava porezne stope, izdaje e-račune sukladno lokalnim propisima te automatizira podnošenje poreznih prijava. Naša platforma omogućuje globalnim kompanijama kao što su Canva, Uber, Netflix, Nebius, Booking.com – da se točno, brzo i sigurno usklađuju s poreznim propisima u više od 190 zemalja.

Tvrtku ste osnovali 2019. godine i od tada bilježi brz rast. Sva trojica osnivača imali ste iskustva s radom za tvrtku Uber i njezinim poslovnim modelom. Koliko je to pomoglo u viziji za Fonou? Kakva je ona bila na početku i jeste li tada očekivali da ćete doći do onoga što ste realizirali do sada? Što je bilo ključno za uspjeh? Koji su bili najveći izazovi “po putu”?

Sva dosadašnja iskustva, pa tako i ono u Uberu, pomogla su nam da shvatimo koliko je velik problem ručno i u realnom vremenu obračunavati poreze za npr. milijune vožnji u desecima država s različitim zakonima. Iz toga je nastala ideja da stvorimo potpuno integriran, automatiziran softver za globalne transakcije. Ključnim se pokazalo projektiranje platforme za obradu podataka u stvarnom vremenu, ulaganje u najmoderniju tehnologiju i umjetnu inteligenciju, uz stvaranje specifične korporativne kulture i vrhunskog tima. Najveći izazovi tijekom razvoja bile su stalne i brze promjene poreznih propisa diljem svijeta te privlačenje vrhunskih talenata.

Druga akvizicija s PwC-om

Upravo ste akvizirali PwC-ovu platformu i osigurali 110 milijuna dolara investicije. Kolika je (procijenjena) tržišna vrijednost Fonoe nakon toga i koliko je blizu statusu jednoroga? Kakvu poziciju imate u svojoj niši?

Svjesni smo interesa poslovne javnosti za takva pitanja, ali u ovom trenutku smo prvenstveno fokusirani na rast baze klijenata i širenje. Želimo zadržati i ojačati lidersku poziciju kao jedina sveobuhvatna platforma koja upravlja neizravnim porezima u realnom vremenu na jednom podatkovnom modelu.

Koliko investitori utječu na smjer razvoja tvrtke?

Investitori Fonoe poput Headlinea, Index Venturesa, Coatuea i Dawn Capitala, vodeći su globalni fondovi koji ne samo da osiguravaju kapital za snažan i ubrzan rast, uključujući i akvizicije, već donose stratešku potvrdu tržišnog položaja i perspektive. Osim što svojim investicijama podržavaju i prate dugoročnu strategiju koju su zacrtali osnivači, oni nam omogućuju i ubrzanu ekspanziju na nova tržišta i razvoj AI rješenja.

Možete li opisati proces akvizicije PwC-ove platforme? Tko je pristupio kome i koliko su pregovori bili jednostavni ili složeni? Što ste sve dobili tom akvizicijom?

Ovo je već druga akvizicija koju smo napravili s PwC-om nakon uspješne komercijalne suradnje na svjetskom tržištu. PwC je tražio tehnološkog partnera koji može modernizirati njihov sustav za periodičku pripremu složenih PDV prijava i pretvoriti ga u sustav koji radi u realnom vremenu, a to ima jedino Fonoa. Fonoa je sa svoje strane preuzimanjem platforme Edge drastično ubrzala ulazak i u tradicionalne industrijske vertikale koje prije nije pokrivala, poput automobilske industrije, rudarstva, offline retaila i financijskih holdinga. Također, PwC od sada koristi Fonoinu platformu za pružanje profesionalnih poreznih usluga svojim klijentima, a Fonoa otvara i novi ured u Sydneyju.

Koliko je pozicija Fonoe sigurna, odnosno – gdje je konkurencija? Gdje je vaša pozicija vezano uz umjetnu inteligenciju koja je danas u sve više segmenata poslovanja?

Većina konkurencije i dalje nudi niz nepovezanih alata, odnosno jedno rješenje za izračun, drugo za e-račune, treće za prijave. Fonoa je u prednosti jer nudi jedinstveni sustav koji podržava umjetna inteligencija. AI je u samoj srži naše platforme, jer naši AI agenti prate porezne obveze, prepoznaju anomalije i predlažu ispravljanje u realnom vremenu.

Koji vam je osobni dugoročni cilj?

Većina venture capital investicijskih fondova imaju ograničeno vrijeme trajanja, što znači da će oni u nekom trenutku morati izaći iz suvlasništva tvrtke. Isto tako, to ne znači da ćemo mi kao osnivači i svi zaposlenici trebati učiniti isto. Danas ima sve više opcija za izlazak, IPO, strateška prodaja, prodaja drugim fondovima ili restrukturiranje suvlasničke strukture s tzv. permanent capital fondovima što daje sličnu strukturu kao izlazak na burzu, ali ostavlja nešto veću fleksibilnost što se tiče upravljanja.

U upravi ste CRANE-a, hrvatske udruge poslovnih anđela. Čini li mi se da je udruga ponovno malo aktivnija? Znači li to da ste i sami investitor?

Da, osobno sam dosta investirao, osim u tradicionalnu javnu imovinu poput dionica i obveznica, ulagao sam i u fondove i direktno u brzorastuće kompanije. Neke su već u stadiju izlaza što je uvijek uzbudljivo za investitore