Budućnost dolazi: AI agenti od sada mogu kupovati u ime korisnika kartica

AI agenti do sada su prema uputama korisnika na internetu mogli pretraživati proizvode, uspoređivati ih i dodati u košaricu. Visa najavljuje kako će sada moći ići i korak dalje i kupovati za korisnika terećenjem njegove bankovne kartice.

Na Visa Payments Forumu (VPF) u Parizu, gdje se okuplja 2.000 vodećih stručnjaka iz industrije kako bi raspravljali o budućnosti plaćanja, Visa je najavila provedbu stvarnih transakcija agentne trgovine u Europi.

Riječ je o transakcijama u kojima AI agenti u ime i prema uputama korisnika kartica obavljaju kupnje na internetskim stranicama trgovaca koji sudjeluju u programu. Te transakcije sada se mogu odvijati u stvarnom okruženju, dok su se do sada testirale u kontroliranim uvjetima i na simuliranim prodajnim mjestima.

Kupnja kao ključni korak AI agenta

AI agenti sada će moći pregledavati proizvode, birati artikle i obavljati kupnje, djelujući u okviru parametara koje su unaprijed definirali potrošači. Visa putem svoje mreže povezuje banke, trgovce i AI sustave kako bi omogućila sigurne i autentificirane transakcije u agentnoj trgovini, u skladu s europskim regulatornim zahtjevima.

Ove transakcije omogućuje Visa Intelligent Commerce, portfelj inicijativa tvrtke Visa usmjerenih na omogućavanje sigurnih kupnji pokretanih umjetnom inteligencijom. Potrošači za transakcije daju izričito odobrenje, dok AI agenti djeluju unutar unaprijed definiranih korisničkih postavki, pravila i parametara.

Visa podržava i nastavlja podržavati provedbu stvarnih transakcija agentne trgovine u Europi, surađujući s više od 30 europskih izdavatelja kartica kako bi omogućila AI agentima obavljanje kupnji u ime korisnika kartica. Među trgovcima koji sudjeluju u programu nalaze se lastminute.com, Frasers, Cleverbridge i BrickDepot.

Transakcije obuhvaćaju više sektora, uključujući putovanja, maloprodaju i e-trgovinu, pokazujući kako se agentna trgovina može koristiti u različitim stvarnim situacijama i scenarijima.

Ova prekretnica označava sljedeću fazu Visinog globalnog programa Agentic Ready u Europi, koji uključuje infrastrukturu, standarde i partnere potrebne za razvoj i primjenu agentne trgovine.

Sustav radi

„Svjedočimo da AI agenti kupuju u ime korisnika izravno kod neovisnih trgovaca“, izjavio je Mathieu Altwegg, voditelj proizvoda i rješenja u Visa Europe. „Sljedeći je korak proširiti ovu mogućnost okupljanjem cijelog ekosustava – od standarda i infrastrukture do partnera i ključnih dionika – uz povjerenje ugrađeno u sam temelj sustava od samog početka. Isti smo pristup primijenili pri širenju beskontaktnog plaćanja, a na isti će se način oblikovati i ovaj novi oblik trgovine.“

Alessandro Petazzi, glavni izvršni direktor (CEO) tvrtke lastminute.com, izjavio je: „U tvrtki lastminute.com naša je uloga oduvijek bila preuzeti odgovornost za cjelokupno iskustvo putovanja – ne samo inspirirati korisnike za putovanje, već ga i realizirati. To znači upravljati cijelim procesom: od letova i smještaja do plaćanja i promjena u stvarnom vremenu. Danas predstavljamo pouzdanu kariku u tom lancu transakcija, a kako umjetna inteligencija mijenja način na koji ljudi pretražuju i planiraju putovanja, ta će uloga postajati sve važnija. Visin rad na autentifikaciji i izgradnji povjerenja omogućuje da ovakve inicijative testiramo na ozbiljan i odgovoran način. Još smo na početku ovog razvoja, no upravo su ovakva testiranja ono što sada treba provoditi i drago nam je što smo dio tog procesa.“

Sudjelovanje trgovaca omogućeno je putem Visinog Trusted Agent Protocola (TAP) i Agent Directoryja, rješenja osmišljenih kako bi trgovcima omogućila sigurno prepoznavanje i suradnju s verificiranim AI agentima na različitim platformama i u različitim okruženjima.

Siguran način potvrde identiteta

Ove mogućnosti pružaju dosljedan i siguran način potvrde identiteta AI agenta, omogućujući trgovcima razlikovanje pouzdanih interakcija koje dolaze od verificiranih AI agenata od neprovjerenog prometa. Istovremeno, trgovci zadržavaju kontrolu nad načinom na koji AI agenti pristupaju njihovim internetskim stranicama, prikazuju proizvode te izvršavaju transakcije.

Umjesto potrebe za uvođenjem nove infrastrukture, ovi se signali mogu integrirati u postojeće okvire za upravljanje rizicima, definiranje pravila i oblikovanje korisničkog iskustva. TAP je osmišljen tako da funkcionira usporedno s postojećim i novim protokolima za digitalnu trgovinu, omogućujući trgovcima njegovu primjenu na način koji odgovara njihovim preferiranim platformama i postojećoj infrastrukturi, bez prekida poslovanja ili značajnih prilagodbi sustava.

Implementaciju podržavaju pružatelji usluga Cloudflare i Akamai, pomažući integraciju ovih mogućnosti u sustave koji u velikom opsegu podržavaju rad internetskih trgovina i web-stranica trgovaca.

Za izdavatelje kartica sudjelovanje je omogućeno putem rješenja Visa Payment Passkeys, koje pruža pouzdan i regulatorno usklađen način autentifikacije transakcija koje AI agenti pokreću u ime potrošača. Svaka je transakcija sigurno autorizirana i izravno povezana s verificiranim korisnikom te njegovom izričitom uputom, čime potrošač u svakom trenutku zadržava potpunu kontrolu nad time kada i na koji način se plaćanja izvršavaju.

Sve transakcije provedene u sklopu programa Agentic Ready bile su zaštićene rješenjem Visa Payment Passkeys, čime se izdavateljima kartica i trgovcima pruža dodatna sigurnost i povjerenje u način na koji se transakcije odobravaju i obrađuju. Istovremeno, ovo rješenje pomaže u usklađenosti s europskim zahtjevima za snažnu autentifikaciju korisnika (Strong Customer Authentication – SCA).

Osiguravanjem autentifikacije korisnika kartice i pouzdane identifikacije verificiranog AI agenta, Visa omogućuje sigurno izvršavanje transakcija pokrenutih od strane AI agenata, uz potpunu transparentnost i kontrolu za korisnika.

Nova ere digitalne trgovine

Omogućujući pouzdane interakcije između AI agenata, internetskih trgovina i banaka izdavatelja kartica, Visa pomaže u rješavanju ključnih prepreka koje stoje na putu široj primjeni agentne trgovine. Potrošači zadržavaju kontrolu nad svojim transakcijama, a trgovci mogu pouzdano prepoznati i surađivati s AI agentima, a izdavatelji kartica imaju potpunu transparentnost i kontrolu nad procesom plaćanja.

S obzirom na to da svi ključni elementi sada funkcioniraju u stvarnim uvjetima, agentna trgovina može započeti s daljnjim širenjem i primjenom u različitim sektorima i na različitim tržištima diljem Europe. Ovaj se model također proširuje na komercijalne i B2B scenarije plaćanja, gdje ista načela pouzdanih transakcija koje pokreću AI agenti mogu omogućiti veću učinkovitost, produktivnost i automatizaciju poslovnih procesa.

Među bankama izdavateljima kartica koje su uspješno provele stvarne transakcije izvršene od strane AI agenata kod trgovaca uključenih u program još nema hrvatskih banaka, ali je uključen primjerice Revolut koji je prisutan i na hrvatskom tržištu.