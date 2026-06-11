Visa i OpenAI udružili snage: ChatGPT sada može kupovati umjesto vas

Novo partnerstvo OpenAI-ja i Vise omogućit će umjetnoj inteligenciji da samostalno pretražuje proizvode, donosi odluke o kupnji i izvršava plaćanja u ime korisnika.

Kartičarski div Visa napravio je veliki korak prema komercijalizaciji umjetne inteligencije integrirajući svoju mrežu plaćanja u ChatGPT. Partnerstvo s OpenAI-jem omogućit će AI agentima ne samo da preporučuju proizvode, već i da samostalno obavljaju kupnje u ime korisnika, čime se otvara novo poglavlje u razvoju digitalne trgovine.

Za razliku od dosadašnjih pokušaja AI kupovine, koji su uglavnom bili ograničeni na pojedine trgovce ili zatvorene platforme, novi sustav omogućit će transakcije kod svakog trgovca koji prihvaća Visa kartice.

OpenAI će osigurati tehnologiju koja AI agentima omogućuje donošenje odluka i pokretanje kupnje putem ChatGPT-a, dok će Visa upravljati autorizacijom plaćanja, sigurnosnim provjerama i zaštitom od prijevara.

“Kako AI agenti postaju aktivni sudionici gospodarstva, naš je cilj osigurati da njihove transakcije budu sigurne, pouzdane i jednostavne”, izjavio je Jack Forestell, Visin direktor za proizvode i strategiju.

Od preporuke do kupnje

Vizija koju predstavljaju Visa i OpenAI znatno nadilazi današnje mogućnosti chatbotova.

Primjerice, korisnik bi mogao zatražiti od ChatGPT-a da pronađe bežične slušalice do 150 dolara. Umjesto da samo ponudi nekoliko opcija, AI bi mogao odabrati proizvod, izvršiti narudžbu i dovršiti plaćanje bez dodatnog angažmana korisnika.

Kako bi se omogućila takva razina autonomije, korisnici će svoje Visa kartice povezati s ChatGPT-om. Sustav će uključivati zaštitne mehanizme poput ograničenja potrošnje, obveznih potvrda za određene kupnje i popisa odobrenih trgovaca. Prema Forestellu, Visa će sporove i reklamacije rješavati prema istim pravilima koja već primjenjuje na klasične kartične transakcije.

Nova faza AI ekonomije

Partnerstvo dolazi u trenutku kada tehnološke kompanije traže načine kako umjetnu inteligenciju pretvoriti u stvarni kanal za generiranje prihoda.

OpenAI je krajem prošle godine predstavio značajku Instant Checkout, koja je ChatGPT-u omogućavala pretraživanje interneta u potrazi za proizvodima. Međutim, projekt nije zaživio u očekivanom opsegu te je ugašen u ožujku nakon što su trgovci izrazili nezadovoljstvo naknadom od četiri posto po transakciji.

Nova suradnja s Visom potencijalno rješava jedan od ključnih problema; pristup globalnoj mreži trgovaca i platnoj infrastrukturi koja već obrađuje milijarde transakcija godišnje.

Pitanje povjerenja

Iako tehnologija otvara mogućnost potpuno autonomne kupnje, Visa očekuje da će većina korisnika u početku i dalje željeti zadržati kontrolu nad završnim korakom transakcije.

“Mislim da je većina ljudi već danas vrlo ugodno prihvatila dio koji se odnosi na pretraživanje i odabir proizvoda. No autonomna kupnja zahtijeva sasvim novu razinu povjerenja”, rekao je Forestell.

U utrku za tržište AI trgovine uključio se i Mastercard, koji razvija vlastita rješenja. Za razliku od Vise, njegov je fokus zasad usmjeren na poslovne korisnike i automatiziranu nabavu usluga poput digitalnog oglašavanja.

Ako projekt uspije, partnerstvo Vise i OpenAI-ja moglo bi označiti početak nove ere u kojoj umjetna inteligencija više neće samo savjetovati korisnike što kupiti, nego će u njihovo ime i trošiti novac.