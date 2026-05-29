Fonoa preuzela poreznu platformu PwC-a i prikupila dodatnih 110 milijuna dolara za inovativni AI porezni sustav

Fonoa, sustav za upravljanje poreznim obvezama globalnih kompanija temeljen na umjetnoj inteligenciji, objavljuje dvije važne novosti kojima ojačava svoju lidersku poziciju u području softwarea za indirektne poreze: akviziciju Indirect Tax Edge (Edge) platforme PricewaterhouseCoopersa (PwC) i novi krug financiranja Serije C, vrijedan 110 milijuna dolara, koji je predvodio Headline, a u njemu su kao novi investitori sudjelovali Eurazeo i Forestay Capital, uz postojeće investitore Index Ventures, OMERS, Coatue i Dawn Capital.

Fonoa će nastaviti razvijati Edge nakon preuzimanja od PwC-a te ga integrirati s Fonoinom postojećom software platformom i slojem umjetne inteligencije. PwC će nastaviti pružati globalne usluge financijskog izvještavanja i savjetovanja o indirektnim porezima putem Edgea kao dijela Fonoinog potpuno integriranog sustava upravljanja porezima, potpomognutog umjetnom inteligencijom.

“Iako je tehnologija transformirala velik dio financijskog poslovanja, porezni sustavi ostali su zanemareni, zbog čega računovodstva već desetljećima koriste fragmentirana rješenja: jedno za izračun poreza, drugo za e-račune, treće za prijavu povrata PDV-a, a sve to onda drže zajedno u tablicama”, izjavio je Davor Tremac, izvršni direktor i suosnivač Fonoe. Inače,

“Takav je model postao neodrživ, posebno kada o tome razmišljate kroz prizmu kompanija poput Canve, Ubera ili Netflixa koje stalno šire svoj globalni utjecaj i moraju se snalaziti u regionalno različitim poreznim okruženjima. Pokrenuli smo Fonou kako bi financijski procesi kompanija bili u korak s njihovom globalnom ambicijom. Uvođenjem Edgea u platformu, toj osnovi dodajemo sustav za složene PDV prijave koje danas koriste globalne kompanije, te i sam PwC za pružanje usluga svojim klijentima. Ovime stvaramo prvi cjeloviti sustav autonomnog oporezivanja.“

Oporezivanje je jedan od posljednjih velikih financijskih sustava bez integriranog sustava evidencije. Umjesto toga, kompanije se oslanjaju na fragmentirane sustave za utvrđivanje, fakturiranje, izvještavanje i usklađivanje, što prekida slijed podataka i stvara dodatne rizike. Kako globalna trgovina postaje sve više digitalna i prekogranična, kompanijama je potrebna infrastruktura koja se može prilagoditi u stvarnom vremenu.

Danas Fonoa podržava izračun poreza u više od 190 zemalja, potvrđuje porezne brojeve u više od 120 zemalja, omogućuje fiskalizaciju za milijune prodavatelja i obrađuje više od milijardu transakcija godišnje. Za razliku od tradicionalnih pružatelja usluga izgrađenih oko ERP integracija i skupnog izvještavanja, Fonoina platforma oblikovana je za usklađivanje u stvarnom vremenu u digitalnim i prekograničnim poslovnim modelima. Vodeće globalne kompanije poput Canve, Ubera, Netflixa, Nebiusa i Booking.coma surađuju s Fonoom kako bi se bolje snalazile u složenim poreznim uvjetima u stvarnom vremenu dok se šire na nova tržišta, pri čemu im je obračun poreza brži i do 90 posto.

Edge je sustav za usklađivanje indirektnih poreza koji koriste globalna poduzeća u različitim industrijama. Fonoa i Edge zajedno pokrivaju cijeli ciklus indirektnih poreza na jednom podatkovnom modelu: od provjere poreznog broja i izračuna poreza u stvarnom vremenu do e-računa i poreznih prijava.

“Fonoa je savršeno pozicionirana za pružanje ciljane stručnosti, fokusa i ulaganja potrebnih za izgradnju i razvoj Edge platforme u skladu s današnjim tržišnim zahtjevima“, rekao je Peter Michalowski, voditelj globalne mreže za indirektne poreze u PwC-u. “Kao lider u specijaliziranoj poreznoj tehnologiji, Fonoa će ubrzati inovacije s umjetnom inteligencijom, proširiti inženjerske mogućnosti i brzo reagirati na regulatorne promjene, dok će istovremeno PwC nastaviti pružati duboko stručno znanje o indirektnim porezima, globalni doseg i tehnološki napredne usluge upravljanja kako bi pomogao svojim klijentima.“

“Ova transakcija jasno i konkretno pokazuje našu globalnu poreznu strategiju“, rekao je Brad Silver, globalni voditelj poreznih i pravnih usluga u PwC-u. “Surađujemo s tehnološkim liderima poput Fonoe da bismo pružili inovativna napredna tržišna rješenja koja nam omogućuju bolju podršku klijentima kako bi mogli reagirati na rastuću složenost i digitalnu transformaciju u porezima.“

S novim kapitalom i akvizicijom Edgea, Fonoa proširuje svoju platformu kako bi pokrila cijeli ciklus indirektnih poreza, pružajući sve većem broju kompanija diljem svijeta još integriraniji i skalabilniji pristup porezima i usklađenosti.

“Fonoa predvodi pomak u području poreza – od niza nepovezanih pojedinačnih rješenja prema jedinstvenom operativnom sustavu”, rekla je Clarey Zhu, partnerica u Headlineu. “Ova kategorija povijesno je obuhvaćala desetke milijardi dolara prometa globalno, uključujući usluge koje danas iznova oblikuje automatizacija, a Fonoa kompanijama omogućuje upravljanje usklađenošću s razinom brzine i inteligencije koja prije nije bila moguća.”