Hrvatski food-tech startup Crumbs osigurao rundu od 600.000 eura u borbi protiv bacanja hrane

Crumbs je dobio 600.000 eura investicijom koje će iskoristiti za jačanje pozicije u Hrvatskoj, regionalno širenje i razvoj AI alata.

Crumbs, hrvatska platforma koja spaja ugostiteljske objekte i trgovine s viškom hrane s korisnicima koji je kupuju uz popust, uspješno je zatvorila seed rundu financiranja u iznosu od 600.000 eura.

Jedini investitor u rundi je AYMO Ventures, domaći fond rizičnog kapitala s ukupnim kapitalom pod upravljanjem od 57 milijuna eura. Vrijednost kompanije nakon zatvaranja runde procjenjuje se na nekoliko milijuna eura. Sredstva će biti usmjerena u jačanje tržišne pozicije u Hrvatskoj, regionalnu ekspanziju i razvoj alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji za optimizaciju prehrambenog lanca opskrbe.

Što Crumbs nudi korisnicima?

Hrvatska godišnje baci više od 280.000 tona hrane – gotovo 71 kilogram po stanovniku – a gotovo 40 posto tog otpada čini hrana koja je još uvijek jestiva i sigurna za konzumaciju. Crumbs taj sistemski problem rješava jednostavnim digitalnim modelom: partneri – pekare, restorani, kafići i trgovine – putem aplikacije objavljuju pakete s viškom neprodane hrane po cijeni snižene najmanje 50 posto u odnosu na redovnu maloprodajnu cijenu. Korisnik odabire paket iznenađenja unutar aplikacije, plati ga online i preuzme ga osobno u objektu u dogovorenom vremenskom roku.

Od pokretanja platforme Crumbs bilježi snažan rast: više od 500 partnera, prisutnost u 10 hrvatskih gradova, bazu od preko 90.000 korisnika te više od 80.000 spašenih paketa hrane. Jedan od ključnih partnera je Mlinar, najveća pekarska kompanija u Hrvatskoj i prvi nacionalni lanac koji je prepoznao poslovni potencijal suradnje s platformom. U nadolazećim tjednima Crumbs planira objaviti partnerstvo s još dva velika lanca supermarketa čija imena zasad ostaju povjerljiva, a koja će značajno proširiti dostupnost platforme u gotovo svim većim hrvatskim gradovima.

Crumbs je 2024. godine pokrenuo Antonio Matušan koji je ideju pronašao za vrijeme studija u Milanu, gdje je kao student koristio sličnu aplikaciju i iz prve ruke iskusio njezinu vrijednost. Po povratku u Hrvatsku, nakon što je prethodno vodio startup u segmentu vakuumiranih gotovih obroka i iz prve ruke vidio koliko se hrane baca, prepoznao je isti problem na domaćem tržištu. U tom trenutku se uključio Robert Bukvić, poznat po razvoju i skaliranju međunarodnih poslovnih projekata, između ostalog globalne coworking kompanije rent24, koju je uspješno izgradio i prodao. U Crumbs je ušao kao suosnivač i prvi investitor – donijevši uz kapital i međunarodno iskustvo izgradnje i skaliranja kompanija.

Što s investicijom?

„Svaki dan bacaju se tone hrane koja je potpuno ispravna za konzumaciju. Istovremeno, sve više kućanstava pažljivo planira potrošnju. Crumbs je most između ta dva problema. Partnerima omogućujemo da ne bacaju hranu i da pritom ostvare prihod, a korisnicima pristup kvalitetnoj hrani po znatno nižim cijenama. Ova investicija nije samo kapital, to je potvrda da model funkcionira i da imamo pravu osnovu za sljedeći iskorak.”, izjavio je Matušan.

„Već nakon prvog razgovora s Antonijem bilo je jasno da ovdje postoji veliki potencijal – i u problemu koji se rješava i u osobi koja ga rješava. Njegova energija, fokus i sposobnost brze egzekucije odmah su me uvjerili da uđem kao suosnivač. Crumbs ima sve preduvjete za rast koji nadilazi regiju.”, istaknuo je Bukvić.

AYMO Ventures fond je rizičnog kapitala osnovan u lipnju 2025. s ukupnim kapitalom od 57 milijuna eura raspoređenim u dva fonda pod upravljanjem. Do sada je podržao neke uspješne hrvatske projekte poput Orqe.

Crumbs dobivenim novcem planira ojačati poziciju na domaćem tržištu, posebice kroz predstojeća partnerstva s velikim lancima koja će platformu učiniti dostupnom u gotovo svim većim hrvatskim gradovima te kroz kreiranja programa vjernosti za korisnike.

U tijeku su i pripreme za regionalno širenje na Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu te tržišta koja dijele slične izazove s bacanjem hrane i rastuće zanimanje korisnika za platforme bazirane na održivosti.

Osim toga, Crumbs intenzivno razvija i testira alate temeljene na umjetnoj inteligenciji namijenjene poslovnim korisnicima. Cilj je supermarketima i lancima maloprodaje omogućiti predviđanje viška zaliha i optimizaciju lanca opskrbe, čime se problem bacanja hrane rješava već na izvoru, prije nego hrana uopće dospije do police. Ovime još jednom šaljemo poruku suradnje trgovačkim lancima i ostalim partnerima u Hrvatskoj.