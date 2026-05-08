Entrio preuzeo novosadsku ticketing platformu Gigs Tix. Njeni osnivači ostaju suvlasnici

Entrio grupa nastavlja svoje širenje u jugoistočnoj Europi: preuzeli su srpsku platformu Gigs Tix i najavili daljnje akvizicije.

Gigs Tix, ticketing platforma iz Novog Sada sada je dio hrvatske Entrio grupe koja nastavlja svoje širenje.

“Ovim partnerstvom dodatno proširujemo svoje prisustvo u regiji na nova tržišta Srbije i Crne Gore te nastavljamo put prema poziciji vodeće event platforme jugoistočne Europe” – objavio je osnivač Entrija Berislav Marszalek. Osnivači tvrtke Ilija Matković i Dejan Mišić ostat će u tvrtki kao i njihov operativni tim.

Suosnivač direktor EXIT-a

Gigs Tix je osnovan 2008. godine. Poznat je kao dugogodišnji partner EXIT festivala (Matković je ujedno i generalni direktor EXIT-a) i velikih međunarodnih turneja svjetskih izvođača poput Madonne, Depeche Modea, Ed Sheerana, Metallice i brojnih drugih. U narednim mjesecima Gigs Tix ćee se integrirati na Entrio tehnološku platformu, čime će svi Gigs Tix klijenti dobiti pristup modernim prodajnim alatima i najvećoj regionalnoj bazi kupaca ulaznica.

Prema dostupnim podacima s interneta, otkriva Entrio sada ima 70 posto tvrtke, a njih dvojica po 15 posto. Prema Company Wallu, Gigs Tix je u 2025. godini ostvario 64,46 milijuna dinara (549.000 eura) prihoda i 9,29 milijuna dinara (79.000 eura) dobiti uz osam zaposlenih. Prema istom portalu u Crnoj Gori imaju tvrtku s 630.558 eura prihoda, 27.000 eura dobiti i jednim zaposlenim.

Projekt Entrio započeo je 2011. godine kao studentski projekt Berislava Marszaleka i Matije Marijana. Tada je dobio podršku osvajanjem 200.000 kuna nagrade na natjecanju, nedugo nakon toga i investiciju čak 28 poslovnih anđela. Postepeno je rastao i širio se u čemu su mu pomogli i Funderbeam platforma te 500.000 eura investicije Fill Rouge Capitala. No, za brzo širenje zaslužna je investicija Invera Equity Partnersa teška devet milijuna eura 2024. godine. Pomoću nje udružio se s platformom Ulaznice.hr

Entrio grupa danas broji preko 70 stručnjaka, iz sebe ima preko 12 milijuna prodanih ulaznica za više od 40 tisuća događaja i preko dva milijuna kupaca. Trenutačno su prisutni u pet država bivše Jugoslavije, a do kraja godine najavljuju širenje na dodatna tržišta jugoistočne Europe.