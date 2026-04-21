Htjeli ga umiroviti, ali je odigrao ključnu ulogu u Iraku – sada ostaje u uporabi do 2030.

Iako godinama na listi za otpis, legendarni Warthog ostaje u službi američke vojske jer i dalje nema adekvatne zamjene za blisku zračnu potporu.

Američki ministar zrakoplovstva produžio je operativni vijek jurišnog zrakoplova A-10 “Warthog” do 2030., čime je odgodio planirano povlačenje ove stare, ali iznimno cijenjene letjelice za blisku zračnu potporu, koja je igrala važnu ulogu i u operacijama vezanim uz Iran, a trebala je biti umirovljena već 2026.

“Produžit ćemo platformu A-10 ‘Warthog’ do 2030.”, objavio je ministar Troy Meink, istaknuvši kako taj potez “čuva borbenu moć dok obrambena industrija povećava proizvodnju borbenih zrakoplova.” Riječ je o najnovijem poglavlju u dugogodišnjoj raspravi o sudbini zrakoplova koji je prvi put poletio još 1976. i već desetljećima je kandidat za povlačenje iz uporabe.

Spor, skup i zastario

Prema američkom Središnjem zapovjedništvu, A-10 je korišten i u aktualnom sukobu s Iranom, a njegovi snažni topovi montirani u nosu navodno su upotrebljavani protiv iranskih plovila u Hormuškom tjesnacu.

Dio vojnog vrha već godinama upozorava da je Warthog zastario, spor i skup za održavanje te da bi njegovo povlačenje oslobodilo sredstva za modernizaciju, uključujući razvoj hipersoničnog oružja. S druge strane, kritičari takvog pristupa tvrde da bi ukidanje flote bez adekvatne zamjene ostavilo kopnene snage bez ključne zračne potpore, piše Reuters.

Biden ga nije uspio povući

Unatoč tome, A-10 se pokazao iznimno otpornim na povlačenje, ponajviše zbog političke težine. Najveći broj tih zrakoplova stacioniran je u bazi Davis-Monthan u Tucsonu u Arizoni, gdje značajno doprinosi lokalnom gospodarstvu, dok je zrakoplovstvo jedan od najvećih poslodavaca u regiji. Arizona, ujedno, ima sve važniju ulogu kao politički neizvjesna savezna država u predsjedničkim izborima.

Još 2021. senator Mark Kelly blokirao je plan administracije Joea Bidena o povlačenju desetaka A-10, osiguravši zakonske odredbe koje su spriječile njihovo umirovljenje. Isticao je da se takva odluka ne smije donijeti bez odgovarajuće zamjene za misije bliske zračne potpore.

Istodobno, dužnosnici zrakoplovstva upozoravaju da održavanje cijele flote dodatno opterećuje resurse i mehaničare potrebne za servisiranje novijih zrakoplova. Najnovija odluka pokazuje da su ti izazovi zasad ponovno potisnuti u drugi plan, dok je prioritet ostalo očuvanje operativne i borbene sposobnosti.